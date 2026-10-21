Almanacco 21 ottobre 2026: meteo, eventi e Santo del giorno

Oggi è mercoledì 21 ottobre 2026, il 294° giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano: da qui alla fine del 2026 restano 71 giorni. Il sole è quello di un autunno ormai pienamente entrato nel vivo, che sul calendario porta il segno zodiacale della Bilancia. Il 21 ottobre è una data che ha lasciato un’impronta profonda: è il giorno di Trafalgar, il giorno in cui Magellano scorse lo stretto che oggi porta il suo nome e il giorno in cui è nato Alfred Nobel. Un giorno di mare, di grandi traversate e di invenzioni, che per i lettori di infocilento.it ha anche un sapore molto locale: chi vive sulla costa sa bene quanto il mare, in questa stagione, sappia farsi sentire. E la giornata odierna, dal punto di vista meteorologico, non fa eccezione.

Meteo in provincia di Salerno: piogge e temporali, poi schiarite in serata

Il 21 ottobre segna il momento più delicato di una intensa perturbazione atlantica che attraversa l’Italia tra martedì 20 e mercoledì 21. Secondo le previsioni, la Campania è tra le regioni dove i fenomeni si fanno sentire per prima e con maggiore intensità, insieme alla Calabria tirrenica e alla Sicilia occidentale.

Sul litorale salernitano, dal Golfo fino al Cilento, e sulle pianure meridionali della regione, il mattino si presenta con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge e rovesci anche a carattere temporalesco. Le precipitazioni dovrebbero attenuarsi dal pomeriggio, con schiarite in serata. Non sono esclusi accumuli rilevanti e criticità locali, in particolare lungo il versante tirrenico.

Attenzione anche al vento: i venti meridionali di Scirocco, in rinforzo, tendono a ruotare nel corso della giornata verso i quadranti sud-occidentali, fino al Libeccio. Il mare sarà mosso, con possibili tratti molto mossi al largo e lungo le coste più esposte, quindi prudenza per chi ha a che fare con la navigazione e le attività sul litorale. Le temperature, in lieve calo rispetto ai giorni scorsi, riportano valori più propriamente autunnali.

Il quadro dovrebbe migliorare già a partire da giovedì 22, ma la tendenza indica un nuovo passaggio perturbato, più debole e rapido, tra venerdì 23 e sabato 24.

Eventi in provincia di Salerno

La giornata di maltempo consiglia di controllare sempre gli aggiornamenti degli organizzatori, in particolare per gli appuntamenti all’aperto. Ecco cosa segnala il calendario.

Università, territorio e scienza a Salerno. Alle ore 9:00 l’Università degli Studi di Salerno ospita il seminario “Università, Territorio e Scienza. Connubio tra enti, attori e il mondo dei saperi”, un tavolo di confronto tra ateneo, istituzioni e mondo produttivo per costruire un piano strategico per la città e per l’intera provincia.

Verso il weekend delle castagne. Chi vuole organizzarsi in anticipo può già segnare in agenda le sagre di fine ottobre: la Sagra della Castagna di San Cipriano Picentino (dal 23 al 26 ottobre) e quella di Sicignano degli Alburni (24 e 25 ottobre), tra le prime occasioni della stagione per assaggiare i sapori autunnali del Salernitano.

Santo del giorno: Sant’Orsola e compagne, martiri

Il 21 ottobre la Chiesa cattolica ricorda Sant’Orsola e compagne, martiri. Il nome Orsola, dal latino Ursula, richiama la “piccola orsa”. Secondo la tradizione, Orsola era una giovane principessa che, promessa in sposa a un nobile, ottenne di compiere prima un pellegrinaggio accompagnata da un gruppo di vergini. Dopo il viaggio fino a Roma, il gruppo sarebbe stato sorpreso a Colonia, in Germania, dove trovò il martirio. Una antica iscrizione ritrovata nella città tedesca sembra confermare un fondo storico nel racconto, che nei secoli ha ingigantito il numero delle compagne fino alla celebre cifra delle “undicimila vergini”. Il culto di Orsola si diffuse in tutta Europa già dall’VIII secolo: è considerata protettrice di educatori e università e viene invocata anche dagli sposi.

Nello stesso giorno si ricorda inoltre Sant’Ilarione di Gaza, monaco ed eremita del IV secolo, vissuto in Palestina. Festeggiano l’onomastico tutte le Orsole e gli Ilarioni.

Accadde oggi

1520 : Ferdinando Magellano raggiunge l’estremità meridionale del continente sudamericano e si imbatte nello stretto che prenderà il suo nome, passaggio fondamentale nella prima circumnavigazione del globo.

: Ferdinando Magellano raggiunge l’estremità meridionale del continente sudamericano e si imbatte nello stretto che prenderà il suo nome, passaggio fondamentale nella prima circumnavigazione del globo. 1805 : nella battaglia di Trafalgar, al largo delle coste spagnole, la flotta britannica guidata dall’ammiraglio Horatio Nelson sconfigge le flotte francese e spagnola. Nelson muore in battaglia. In Inghilterra si celebra ancora oggi il Trafalgar Day.

: nella battaglia di Trafalgar, al largo delle coste spagnole, la flotta britannica guidata dall’ammiraglio Horatio Nelson sconfigge le flotte francese e spagnola. Nelson muore in battaglia. In Inghilterra si celebra ancora oggi il Trafalgar Day. 1833 : nasce a Stoccolma Alfred Nobel, chimico e inventore della dinamite, che con il suo testamento darà vita ai premi che portano il suo nome.

: nasce a Stoccolma Alfred Nobel, chimico e inventore della dinamite, che con il suo testamento darà vita ai premi che portano il suo nome. 1846 : nasce a Oneglia, in Liguria, Edmondo De Amicis, autore del romanzo Cuore, uno dei libri più letti dai ragazzi italiani.

: nasce a Oneglia, in Liguria, Edmondo De Amicis, autore del romanzo Cuore, uno dei libri più letti dai ragazzi italiani. 1879 : Thomas Edison porta a termine con successo la prova della lampadina a incandescenza con filamento di carbonio, dopo mesi di tentativi.

: Thomas Edison porta a termine con successo la prova della lampadina a incandescenza con filamento di carbonio, dopo mesi di tentativi. 1994 : Stati Uniti e Corea del Nord firmano a Ginevra un accordo quadro per il congelamento del programma nucleare nordcoreano a Yongbyon.

: Stati Uniti e Corea del Nord firmano a Ginevra un accordo quadro per il congelamento del programma nucleare nordcoreano a Yongbyon. 1996: va in onda la prima puntata di Un posto al sole, la prima soap opera interamente prodotta in Italia, realizzata dal centro di produzione Rai di Napoli.

Le notizie di ieri

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