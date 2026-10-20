Almanacco 20 ottobre 2026: meteo, eventi e santo del giorno

Oggi, martedì 20 ottobre 2026, è il 293° giorno dell’anno: ne mancano 72 alla fine del 2026. È una data che porta con sé diverse ricorrenze: si celebra la Giornata mondiale dell’osteoporosi, dedicata alla prevenzione di una patologia spesso silenziosa, e la Giornata mondiale del controllore del traffico aereo.

Sul fronte locale, è una giornata di cambiamento. Dopo giorni di tempo stabile e clima mite, il Salernitano si prepara all’arrivo della prima vera perturbazione autunnale. Cilento, Costiera Amalfitana e capoluogo, però, hanno molto da offrire anche con il cielo grigio: teatro, mostre e sagre d’autunno riempiono il calendario.

Meteo in provincia di Salerno: arriva la perturbazione atlantica

Per oggi le previsioni indicano il passaggio di una perturbazione atlantica che dalle regioni nord-occidentali e tirreniche si estende progressivamente verso il Sud. In Campania il peggioramento è atteso soprattutto tra il pomeriggio e la sera, con piogge e temporali in intensificazione sul versante tirrenico, quindi anche sul Golfo di Salerno e sul Cilento costiero.

I venti saranno di intensità sostenuta e da quadranti meridionali, con mari molto mossi o agitati: occhi puntati su porti e lungomare. Le temperature restano miti per il periodo, intorno e oltre i 20 gradi. Il momento più delicato è previsto per mercoledì 21 ottobre, con precipitazioni anche intense su Campania, Calabria tirrenica e Sicilia occidentale. Gli accumuli complessivi in regione potrebbero toccare i 45-50 millimetri, con punte locali più alte.

Consiglio pratico: se avete in programma spostamenti in costiera o lungo le strade collinari del Cilento, meglio partire con anticipo e informarsi sulla viabilità.

Eventi in provincia di Salerno

Con il maltempo in arrivo, le proposte al chiuso sono le più sicure. Ecco cosa offre il territorio.

Teatro e cultura

Macbeth al Teatro Verdi di Salerno : l’opera di Giuseppe Verdi, che inaugura la Stagione Lirica e di Balletto 2026, è in scena fino a oggi, 20 ottobre. Biglietti a pagamento, in vendita online.

: l’opera di Giuseppe Verdi, che inaugura la Stagione Lirica e di Balletto 2026, è in scena fino a oggi, 20 ottobre. Biglietti a pagamento, in vendita online. “Le Stanze dell’Arte” a Palazzo Fruscione (Salerno) : la settima edizione, con personali di artisti contemporanei nelle sale del palazzo, prosegue fino al 1° novembre. Ingresso gratuito.

: la settima edizione, con personali di artisti contemporanei nelle sale del palazzo, prosegue fino al 1° novembre. Ingresso gratuito. Ciro Palumbo, “L’Altrove nella pittura” : alla Dadart Gallery di Salerno fino al 10 dicembre. Ingresso gratuito.

: alla Dadart Gallery di Salerno fino al 10 dicembre. Ingresso gratuito. Retrospettiva su Franco Panella: al Pavilion Lautania Valley di Salerno fino al 22 novembre.

Mostre nei borghi

“Mirabilia” di Felipe Cardeña al Castello dell’Abate di Castellabate, fino al 31 ottobre.

al Castello dell’Abate di Castellabate, fino al 31 ottobre. “L’Oltre” di Claudio Malangone al Museo archeologico nazionale di Pontecagnano Faiano, fino al 25 ottobre.

al Museo archeologico nazionale di Pontecagnano Faiano, fino al 25 ottobre. “Moment in Life” ad Atrani, il borgo della Costiera trasformato in museo a cielo aperto, fino al 31 ottobre.

Sagre d’autunno e famiglie

53ª Sagra della Castagna a Sicignano degli Alburni : il calendario di degustazioni e musica prosegue fino a domenica 25 ottobre.

: il calendario di degustazioni e musica prosegue fino a domenica 25 ottobre. La Casa delle Zucche al Cilento Outlet di Eboli: percorsi e allestimenti a tema autunnale per bambini e famiglie.

Il santo del giorno: San Cornelio

Il 20 ottobre la Chiesa cattolica ricorda San Cornelio, detto “il Centurione”. La sua storia è raccontata negli Atti degli Apostoli: ufficiale romano di stanza a Cesarea, uomo giusto e timorato di Dio, fu battezzato dall’apostolo Pietro e viene considerato il primo pagano ad aver abbracciato il cristianesimo. Festeggiano l’onomastico tutti i Cornelio e le Cornelia.

Si ricorda inoltre Santa Maria Bertilla Boscardin, religiosa veneta (1888-1922) che prestò servizio come infermiera durante la Grande Guerra e fu proclamata santa nel 1961.

Accadde oggi, 20 ottobre

1435 : nasce a Firenze lo scultore Andrea della Robbia, maestro dei rilievi in terracotta invetriata.

: nasce a Firenze lo scultore Andrea della Robbia, maestro dei rilievi in terracotta invetriata. 1854 : nasce il poeta francese Arthur Rimbaud.

: nasce il poeta francese Arthur Rimbaud. 1944 : durante la Seconda guerra mondiale, le forze americane sbarcano sull’isola filippina di Leyte.

: durante la Seconda guerra mondiale, le forze americane sbarcano sull’isola filippina di Leyte. 1964 : muore Herbert Hoover, 31° presidente degli Stati Uniti.

: muore Herbert Hoover, 31° presidente degli Stati Uniti. 1973 : la regina Elisabetta II inaugura il Sydney Opera House.

: la regina Elisabetta II inaugura il Sydney Opera House. 2011: muore Muammar Gheddafi, leader libico dal 1969.

Le notizie di ieri

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