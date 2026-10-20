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Almanacco 20 ottobre 2026: meteo, eventi e santo del giorno

Almanacco del 20 ottobre 2026: maltempo in arrivo nel Salernitano, eventi in provincia, San Cornelio e Santa Bertilla, accadde oggi

Di:
Fiorenza Di Palma
Teatro Verdi Salerno

Oggi, martedì 20 ottobre 2026, è il 293° giorno dell’anno: ne mancano 72 alla fine del 2026. È una data che porta con sé diverse ricorrenze: si celebra la Giornata mondiale dell’osteoporosi, dedicata alla prevenzione di una patologia spesso silenziosa, e la Giornata mondiale del controllore del traffico aereo.

Sul fronte locale, è una giornata di cambiamento. Dopo giorni di tempo stabile e clima mite, il Salernitano si prepara all’arrivo della prima vera perturbazione autunnale. Cilento, Costiera Amalfitana e capoluogo, però, hanno molto da offrire anche con il cielo grigio: teatro, mostre e sagre d’autunno riempiono il calendario.

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Meteo in provincia di Salerno: arriva la perturbazione atlantica

Per oggi le previsioni indicano il passaggio di una perturbazione atlantica che dalle regioni nord-occidentali e tirreniche si estende progressivamente verso il Sud. In Campania il peggioramento è atteso soprattutto tra il pomeriggio e la sera, con piogge e temporali in intensificazione sul versante tirrenico, quindi anche sul Golfo di Salerno e sul Cilento costiero.

I venti saranno di intensità sostenuta e da quadranti meridionali, con mari molto mossi o agitati: occhi puntati su porti e lungomare. Le temperature restano miti per il periodo, intorno e oltre i 20 gradi. Il momento più delicato è previsto per mercoledì 21 ottobre, con precipitazioni anche intense su Campania, Calabria tirrenica e Sicilia occidentale. Gli accumuli complessivi in regione potrebbero toccare i 45-50 millimetri, con punte locali più alte.

Consiglio pratico: se avete in programma spostamenti in costiera o lungo le strade collinari del Cilento, meglio partire con anticipo e informarsi sulla viabilità.

Eventi in provincia di Salerno

Con il maltempo in arrivo, le proposte al chiuso sono le più sicure. Ecco cosa offre il territorio.

Teatro e cultura

  • Macbeth al Teatro Verdi di Salerno: l’opera di Giuseppe Verdi, che inaugura la Stagione Lirica e di Balletto 2026, è in scena fino a oggi, 20 ottobre. Biglietti a pagamento, in vendita online.
  • “Le Stanze dell’Arte” a Palazzo Fruscione (Salerno): la settima edizione, con personali di artisti contemporanei nelle sale del palazzo, prosegue fino al 1° novembre. Ingresso gratuito.
  • Ciro Palumbo, “L’Altrove nella pittura”: alla Dadart Gallery di Salerno fino al 10 dicembre. Ingresso gratuito.
  • Retrospettiva su Franco Panella: al Pavilion Lautania Valley di Salerno fino al 22 novembre.

Mostre nei borghi

  • “Mirabilia” di Felipe Cardeña al Castello dell’Abate di Castellabate, fino al 31 ottobre.
  • “L’Oltre” di Claudio Malangone al Museo archeologico nazionale di Pontecagnano Faiano, fino al 25 ottobre.
  • “Moment in Life” ad Atrani, il borgo della Costiera trasformato in museo a cielo aperto, fino al 31 ottobre.

Sagre d’autunno e famiglie

  • 53ª Sagra della Castagna a Sicignano degli Alburni: il calendario di degustazioni e musica prosegue fino a domenica 25 ottobre.
  • La Casa delle Zucche al Cilento Outlet di Eboli: percorsi e allestimenti a tema autunnale per bambini e famiglie.

Il santo del giorno: San Cornelio

Il 20 ottobre la Chiesa cattolica ricorda San Cornelio, detto “il Centurione”. La sua storia è raccontata negli Atti degli Apostoli: ufficiale romano di stanza a Cesarea, uomo giusto e timorato di Dio, fu battezzato dall’apostolo Pietro e viene considerato il primo pagano ad aver abbracciato il cristianesimo. Festeggiano l’onomastico tutti i Cornelio e le Cornelia.

Si ricorda inoltre Santa Maria Bertilla Boscardin, religiosa veneta (1888-1922) che prestò servizio come infermiera durante la Grande Guerra e fu proclamata santa nel 1961.

Accadde oggi, 20 ottobre

  • 1435: nasce a Firenze lo scultore Andrea della Robbia, maestro dei rilievi in terracotta invetriata.
  • 1854: nasce il poeta francese Arthur Rimbaud.
  • 1944: durante la Seconda guerra mondiale, le forze americane sbarcano sull’isola filippina di Leyte.
  • 1964: muore Herbert Hoover, 31° presidente degli Stati Uniti.
  • 1973: la regina Elisabetta II inaugura il Sydney Opera House.
  • 2011: muore Muammar Gheddafi, leader libico dal 1969.

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