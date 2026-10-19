Almanacco del 19 ottobre 2026: lunedì di fine ottobre tra sole, musica e storia

Oggi è lunedì 19 ottobre 2026, il 292° giorno dell’anno: ne mancano ancora 73 alla fine del 2026. L’autunno è ormai nel vivo, le giornate si accorciano e il fine settimana appena concluso ha riempito di profumo di castagne molti borghi della provincia di Salerno. Tra pochi giorni, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, tornerà anche l’ora solare: le lancette andranno indietro di un’ora e il buio calerà prima.

Il calendario regala oggi una curiosità: il 19 ottobre cadde di lunedì anche nel 1987, il giorno passato alla storia come il “Lunedì nero” delle Borse mondiali. Oggi, per fortuna, il lunedì salernitano si presenta in una veste molto più serena.

Meteo in provincia di Salerno

La giornata dovrebbe essere ancora all’insegna della stabilità. L’alta pressione che ha accompagnato gli ultimi giorni lascia spazio a cieli sereni o poco nuvolosi su costa e aree interne, con temperature gradevoli per il periodo: sul litorale i valori massimi dovrebbero collocarsi intorno ai 22-23 gradi, mentre le minime della notte e del primo mattino si aggireranno sui 16-17 gradi. Nelle zone interne e in quota, come Vallo di Diano, Alburni e Cilento montano, le prime ore del giorno potrebbero risultare più fresche.

Il cambiamento è atteso nei giorni immediatamente successivi: le tendenze indicano un graduale ritorno di nuvolosità e piogge sul Centro-Sud a partire da martedì 20 ottobre, con rovesci possibili in Campania intorno a mercoledì 21. Chi ha in programma attività all’aperto è quindi invitato a sfruttare al meglio la giornata di oggi.

Eventi in provincia di Salerno

Vallo della Lucania – Finestra Jazz, serata finale. Si chiude oggi la sedicesima edizione della rassegna internazionale. Alle 20:30, all’Auditorium Diocesano (via F. Cammarota 2), è in programma il concerto di Musica da Ripostiglio. L’ingresso è libero, come per tutte le serate del festival.

Agropoli – Posa della prima pietra della nuova caserma dei Carabinieri. Alle 11:30 è prevista la cerimonia per l’avvio dei lavori della nuova sede dell’Arma.

Salerno – “Macbeth” al Teatro Verdi. Il capolavoro verdiano è in scena al Teatro Municipale con repliche fino a martedì 20 ottobre.

Cilento Outlet – “La Casa delle Zucche”. L’iniziativa a tema autunnale prosegue fino a Halloween con laboratori, weekend dedicati e un Gran Galà in maschera. Ingresso libero con prenotazione.

Da segnalare. Nella giornata di oggi è fissato in Prefettura a Salerno il tavolo sul settore dell’igiene urbana, dopo il congelamento dello sciopero annunciato nelle scorse settimane. Si conclude inoltre oggi la settimana della protezione civile in Campania, iniziata l’8 ottobre con iniziative rivolte a scuole e cittadini.

Guardando avanti. Chi vuole organizzare il prossimo fine settimana può segnarsi la Sagra della Castagna di Sicignano degli Alburni, che torna il 24 e 25 ottobre, e la Sagra della Pastorella Cuccarese, in programma il 23 e 24 ottobre.

Il santo del giorno: San Paolo della Croce

Il 19 ottobre la Chiesa ricorda San Paolo della Croce, sacerdote e fondatore della Congregazione della Passione di Gesù Cristo, i Passionisti. Nato a Ovada nel 1694 e morto a Roma il 18 ottobre 1775, dedicò la vita alla predicazione della Passione di Cristo, intesa non solo come memoria del dolore ma come racconto di un amore che trasforma la sofferenza in speranza. La sua memoria liturgica è facoltativa.

Lo stesso giorno il calendario ricorda anche i Santi Martiri Canadesi, Jean de Brébeuf, Isaac Jogues e compagni, missionari gesuiti uccisi nel Nord America nel Seicento, e San Pietro d’Alcántara, frate francescano spagnolo del Cinquecento, guida spirituale di Santa Teresa d’Avila.

Buon onomastico a chi si chiama Paolo, Pietro, Isacco e Laura.

Accadde oggi, 19 ottobre

1781 – A Yorktown, in Virginia, il generale britannico Cornwallis si arrende alle forze franco-americane: è l’episodio che segna in modo decisivo l’esito della guerra d’indipendenza americana.

– A Yorktown, in Virginia, il generale britannico Cornwallis si arrende alle forze franco-americane: è l’episodio che segna in modo decisivo l’esito della guerra d’indipendenza americana. 1812 – Napoleone Bonaparte abbandona Mosca con la Grande Armée: comincia la drammatica ritirata di Russia.

– Napoleone Bonaparte abbandona Mosca con la Grande Armée: comincia la drammatica ritirata di Russia. 1862 – Nasce a Besançon Auguste Lumière, che con il fratello Louis inventerà il cinematografo.

– Nasce a Besançon Auguste Lumière, che con il fratello Louis inventerà il cinematografo. 1943 – Negli Stati Uniti viene isolata la streptomicina, il primo antibiotico efficace contro la tubercolosi.

– Negli Stati Uniti viene isolata la streptomicina, il primo antibiotico efficace contro la tubercolosi. 1987 – Il “Lunedì nero”: Wall Street perde oltre il 22% in una sola seduta e il crollo si trasmette alle Borse di tutto il mondo.

– Il “Lunedì nero”: Wall Street perde oltre il 22% in una sola seduta e il crollo si trasmette alle Borse di tutto il mondo. 2003 – Papa Giovanni Paolo II proclama beata Madre Teresa di Calcutta in piazza San Pietro.

Lo sport del weekend

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