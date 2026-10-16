Almanacco del 16 ottobre 2026: meteo, eventi e santo del giorno a Salerno

Siamo al 289º giorno dell’anno e il calendario ci porta in un venerdì d’autunno che profuma di castagne. Il 16 ottobre è anche la Giornata mondiale dell’alimentazione, che ricorda la nascita della FAO nel 1945, e in Italia si affianca alle iniziative contro lo spreco alimentare: un tema che dalle nostre parti si intreccia naturalmente con la cultura contadina, i prodotti tipici e le sagre che in queste settimane animano borghi e centri storici del Cilento e della provincia di Salerno.

Il tempo regala ancora una pausa serena prima del weekend, e il programma di eventi è già partito: a Curti, nel comune di Giffoni Valle Piana, si apre la sagra della castagna giunta alla cinquantesima edizione.

Meteo in provincia di Salerno

Per venerdì 16 ottobre l’alta pressione continua a garantire tempo stabile e asciutto su gran parte d’Italia, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, venti deboli e clima mite. Al Sud, secondo le previsioni nazionali, le temperature massime si collocano indicativamente tra 20 e 25 °C, con qualche addensamento irregolare più presente lungo l’Adriatico e un maestrale da debole a moderato che può rendere mossi i mari, soprattutto sul versante ionico. Sul Tirreno meridionale non si escludono locali disturbi, comunque innocui.

Cosa aspettarsi per il fine settimana: l’anticiclone tende a indebolirsi e le previsioni indicano un cambio di circolazione, con aria più fresca e temperature in calo al Sud. Le fonti consultate non concordano ancora sui dettagli (alcune parlano di una perturbazione con Scirocco, altre di una goccia fredda sui Balcani con condizioni per lo più asciutte), quindi chi ha in programma sagre all’aperto farà bene a controllare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Eventi in provincia di Salerno

Venerdì 16 ottobre

50ª Sagra della Castagna a Curti (Giffoni Valle Piana). Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, nella frazione montana dei Picentini, la sagra celebra il mezzo secolo di storia con caldarroste, piatti della tradizione, musica e iniziative per le famiglie. Gli stand aprono in serata venerdì e sabato; la domenica anche a pranzo. Ingresso libero, degustazioni a pagamento.

Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, nella frazione montana dei Picentini, la sagra celebra il mezzo secolo di storia con caldarroste, piatti della tradizione, musica e iniziative per le famiglie. Gli stand aprono in serata venerdì e sabato; la domenica anche a pranzo. Ingresso libero, degustazioni a pagamento. Eboli Città Sveva. Venerdì 16 e sabato 17 ottobre torna la manifestazione inserita nel cartellone di Eboli Cult.

Venerdì 16 e sabato 17 ottobre torna la manifestazione inserita nel cartellone di Eboli Cult. Sapori d’Autunno a Laureana Cilento. Dal 16 al 18 ottobre appuntamento con i prodotti e i piatti della tradizione cilentana.

Dal 16 al 18 ottobre appuntamento con i prodotti e i piatti della tradizione cilentana. Salerno Smash Fest. Fino a domenica 18 ottobre, al Parco dell’Irno e al Parco Pinocchio.

Fino a domenica 18 ottobre, al Parco dell’Irno e al Parco Pinocchio. Festa della Castagna a Salento. Il centro storico del paese cilentano ospita la manifestazione fino a domenica 18 ottobre.

Gli appuntamenti del weekend (17 e 18 ottobre)

Festa della Castagna a Scala. Gli ultimi due giorni dell’edizione dedicata al Marrone di Scala, in Costiera Amalfitana, con degustazioni e spettacoli.

Gli ultimi due giorni dell’edizione dedicata al Marrone di Scala, in Costiera Amalfitana, con degustazioni e spettacoli. Sagra della Castagna a Sicignano degli Alburni. Il 17 e 18 ottobre e poi il 24 e 25 ottobre, nel centro storico, con ingresso gratuito.

Il 17 e 18 ottobre e poi il 24 e 25 ottobre, nel centro storico, con ingresso gratuito. Sapori d’Autunno a Felitto. Il 17 e 18 ottobre, con il celebre fusillo felittese.

Il 17 e 18 ottobre, con il celebre fusillo felittese. Festa del Marrone a Campora. Domenica 18 ottobre.

Domenica 18 ottobre. Fiera del Baratto e dell’Usato in Tour al Next (17-18 ottobre) e, a Salerno, “Sapori d’autunno” in via Roma (17-18 ottobre).

al Next (17-18 ottobre) e, a Salerno, in via Roma (17-18 ottobre). Teatro delle Arti di Salerno. Domenica 18 ottobre prende il via la 15ª stagione di fiabe in musica “C’era una volta” della Compagnia dell’Arte, con lo spettacolo “Oceania”.

Santo del giorno: Santa Margherita Maria Alacoque

Il 16 ottobre la Chiesa fa memoria di Santa Margherita Maria Alacoque (1647-1690), religiosa francese dell’Ordine della Visitazione a Paray-le-Monial. A lei si deve la diffusione della devozione al Sacro Cuore di Gesù, nata dalle visioni che raccontò di aver avuto durante la vita in monastero. Fu canonizzata nel 1920.

Nello stesso giorno ricorrono anche Sant’Edvige, duchessa di Slesia e di Polonia vissuta nel Duecento, ricordata per la carità verso i poveri, e San Gerardo Maiella (1726-1755), il giovane religioso redentorista originario di Muro Lucano e morto a Caposele, molto venerato nel Sud Italia come protettore delle mamme e dei bambini.

Auguri a chi porta il nome Margherita (“perla”, dal greco margarites) e a chi festeggia l’onomastico di Edvige o Gerardo.

Accadde oggi, 16 ottobre

456: a Piacenza Ricimero sconfigge l’imperatore Avito e diventa l’uomo forte dell’Impero romano d’Occidente.

a Piacenza Ricimero sconfigge l’imperatore Avito e diventa l’uomo forte dell’Impero romano d’Occidente. 1590: a Napoli il principe e compositore Carlo Gesualdo da Venosa uccide la moglie Maria d’Avalos e l’amante di lei, Fabrizio Carafa: una delle vicende più cupe della storia musicale e nobiliare del Mezzogiorno.

a Napoli il principe e compositore Carlo Gesualdo da Venosa uccide la moglie Maria d’Avalos e l’amante di lei, Fabrizio Carafa: una delle vicende più cupe della storia musicale e nobiliare del Mezzogiorno. 1793: a Parigi, durante la Rivoluzione francese, la regina Maria Antonietta viene ghigliottinata.

a Parigi, durante la Rivoluzione francese, la regina Maria Antonietta viene ghigliottinata. 1846: al Massachusetts General Hospital William Morton dimostra pubblicamente l’uso dell’anestesia con l’etere, una svolta per la chirurgia.

al Massachusetts General Hospital William Morton dimostra pubblicamente l’uso dell’anestesia con l’etere, una svolta per la chirurgia. 1890: nasce a Corinaldo Maria Goretti, venerata come santa e martire dalla Chiesa cattolica.

nasce a Corinaldo Maria Goretti, venerata come santa e martire dalla Chiesa cattolica. 1923: Walt Disney e il fratello Roy fondano il Disney Brothers Cartoon Studio, oggi The Walt Disney Company.

Walt Disney e il fratello Roy fondano il Disney Brothers Cartoon Studio, oggi The Walt Disney Company. 1943: a Roma ha luogo la razzia nel ghetto ebraico: più di mille persone vengono deportate verso Auschwitz. È una delle pagine più dolorose della storia d’Italia.

a Roma ha luogo la razzia nel ghetto ebraico: più di mille persone vengono deportate verso Auschwitz. È una delle pagine più dolorose della storia d’Italia. 1945: viene fondata la FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

viene fondata la FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. 1978: il cardinale Karol Wojtyła viene eletto papa con il nome di Giovanni Paolo II.

Nati il 16 ottobre: Carlo Verdone (1950), Luciano Benetton (1935), Gianluca Ginoble de Il Volo (1995).

Le notizie di ieri

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