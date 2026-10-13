Almanacco 13 ottobre 2026: meteo, eventi a Salerno e santo

Martedì 13 ottobre 2026 è il 286° giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano: ne mancano 79 alla fine del 2026. Siamo nel pieno dell’autunno, la stagione che in Cilento e in tutta la provincia di Salerno profuma di castagne, olio nuovo e vino novello, mentre i borghi si preparano a una lunga serie di sagre e appuntamenti all’aperto.

Il 13 ottobre è anche la Giornata internazionale per la riduzione dei disastri, promossa dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sulla prevenzione dei rischi naturali: un tema che il territorio salernitano, tra frane, alluvioni e sismicità, conosce molto bene.

Tra le ricorrenze del giorno, nel 1822 moriva a Possagno lo scultore Antonio Canova, mentre il 13 ottobre 1925 nasceva Margaret Thatcher, futura Primo Ministro britannico.

Meteo in provincia di Salerno

Il 13 ottobre segna in provincia di Salerno un clima tipicamente autunnale. In questo periodo le temperature massime si aggirano mediamente intorno ai 21-22 gradi lungo la costa, con minime intorno ai 13 gradi, mentre nelle aree interne del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni le mattine e le serate risultano più fresche.

Ottobre è anche uno dei mesi in cui il tempo può cambiare rapidamente: alle giornate soleggiate possono alternarsi perturbazioni con rovesci e temporali, soprattutto sul versante tirrenico. Il mare resta ancora mite, con temperature dell’acqua superiori ai 20 gradi.

Consiglio utile: per chi si sposta tra costa e zone interne, meglio portare con sé uno strato in più per la sera e un ombrello. Prima di mettersi in viaggio verso i borghi collinari, conviene controllare gli eventuali avvisi di allerta meteo diramati dalla Protezione Civile regionale.

Eventi in provincia di Salerno

Martedì è una giornata tranquilla per il calendario degli eventi, ma la provincia offre diversi appuntamenti ancora in corso e altri da segnare in agenda per il fine settimana.

Appuntamenti in corso

“Cose di pazzi. Memorie di vite poi recluse” – Archivio di Stato di Salerno, fino al 15 ottobre. Mostra a ingresso gratuito dedicata alla storia degli ospedali psichiatrici attraverso documenti e immagini.

– Archivio di Stato di Salerno, fino al 15 ottobre. Mostra a ingresso gratuito dedicata alla storia degli ospedali psichiatrici attraverso documenti e immagini. “L’Oltre. Danza, digitale e memoria nei luoghi di passaggio” – Museo archeologico nazionale di Pontecagnano Faiano, fino al 25 ottobre. Il progetto di Claudio Malangone unisce danza e tecnologia digitale.

– Museo archeologico nazionale di Pontecagnano Faiano, fino al 25 ottobre. Il progetto di Claudio Malangone unisce danza e tecnologia digitale. XIX stagione del Teatro Arbostella – Salerno, fino al 18 ottobre. Con lo spettacolo “Madama quatte solde” di Sasà Palumbo, tra tradizione napoletana e prosa contemporanea.

– Salerno, fino al 18 ottobre. Con lo spettacolo “Madama quatte solde” di Sasà Palumbo, tra tradizione napoletana e prosa contemporanea. “Moment in Life” – Atrani, fino al 31 ottobre. Il borgo della Costiera Amalfitana diventa un museo a cielo aperto con le opere di Liquid Art System.

– Atrani, fino al 31 ottobre. Il borgo della Costiera Amalfitana diventa un museo a cielo aperto con le opere di Liquid Art System. “La Casa delle Zucche” – Cilento Outlet di Eboli. Allestimenti autunnali e attività per bambini e famiglie.

– Cilento Outlet di Eboli. Allestimenti autunnali e attività per bambini e famiglie. Stagione culturale di Castellabate – incontri, spettacoli e appuntamenti diffusi nel borgo e nella marina.

– incontri, spettacoli e appuntamenti diffusi nel borgo e nella marina. Mostre a Salerno – “L’Altrove nella pittura” di Ciro Palumbo alla Dadart Gallery (fino al 10 dicembre) e la retrospettiva di Franco Panella al Pavilion Lautania Valley (fino al 22 novembre).

In arrivo nel weekend

Festa della Castagna a Scala – 17 e 18 ottobre. Stand gastronomici, mercatini artigianali e la tradizionale corsa degli asini nel centro storico del borgo amalfitano.

Il santo del giorno: San Romolo di Genova

Il 13 ottobre la Chiesa cattolica ricorda San Romolo, vescovo di Genova vissuto tra la fine del V e l’inizio del VI secolo e venerato come patrono di Sanremo, dove il suo culto è particolarmente sentito. Nel Martirologio Romano la stessa data ricorda anche Sant’Edoardo, re d’Inghilterra, festeggiato per la traslazione delle sue spoglie, e i martiri Fausto, Gennaro e Marziale di Cordova.

Per chi festeggia il nome, auguri a tutti i Romolo e a tutte le Romola.

Accadde oggi, 13 ottobre

54 d.C. – Nerone diventa imperatore di Roma, a soli 16 anni, dopo la morte di Claudio.

– Nerone diventa imperatore di Roma, a soli 16 anni, dopo la morte di Claudio. 1307 – In Francia, per ordine di Filippo il Bello, vengono arrestati i Templari: una data spesso collegata alla superstizione del “venerdì 13”.

– In Francia, per ordine di Filippo il Bello, vengono arrestati i Templari: una data spesso collegata alla superstizione del “venerdì 13”. 1792 – A Washington viene posata la prima pietra della residenza del presidente degli Stati Uniti, la futura Casa Bianca.

– A Washington viene posata la prima pietra della residenza del presidente degli Stati Uniti, la futura Casa Bianca. 1822 – Muore Antonio Canova, il massimo scultore del Neoclassicismo italiano.

– Muore Antonio Canova, il massimo scultore del Neoclassicismo italiano. 1917 – A Fatima, in Portogallo, si verifica l’ultima apparizione mariana e il cosiddetto “miracolo del sole”.

– A Fatima, in Portogallo, si verifica l’ultima apparizione mariana e il cosiddetto “miracolo del sole”. 1943 – Il Regno d’Italia, guidato dal governo Badoglio, dichiara guerra alla Germania.

– Il Regno d’Italia, guidato dal governo Badoglio, dichiara guerra alla Germania. 2016 – L’Accademia svedese annuncia il Premio Nobel per la letteratura a Bob Dylan; nello stesso giorno muore a Milano Dario Fo, anch’egli Nobel per la letteratura.

– L’Accademia svedese annuncia il Premio Nobel per la letteratura a Bob Dylan; nello stesso giorno muore a Milano Dario Fo, anch’egli Nobel per la letteratura. 2022 – Inizia la XIX legislatura della Repubblica Italiana, con la Presidenza del Consiglio di Giorgia Meloni.

Le notizie di ieri

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