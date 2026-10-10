Almanacco 10 ottobre 2026: meteo, eventi a Salerno e santo

Oggi, sabato 10 ottobre 2026, è il 283° giorno dell’anno: ne mancano 82 alla fine del 2026. L’autunno è ormai entrato nel vivo e, dopo il caldo fuori stagione delle scorse settimane, il Sud Italia fa i conti con un clima più fresco e instabile. È il primo weekend davvero “autunnale” di ottobre: tra passeggiate, castagne, giornate culturali e serate in compagnia, il territorio salernitano offre molte occasioni per uscire di casa.

Il 10 ottobre è anche la Giornata mondiale della salute mentale, ricorrenza promossa a livello internazionale per sensibilizzare sul benessere psicologico e sull’importanza di ricevere supporto adeguato.

Meteo in provincia di Salerno

Il passaggio di una perturbazione porta ancora instabilità sul Salernitano. Secondo le previsioni più recenti, la mattinata di sabato sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi e piogge deboli, con quantitativi stimati intorno ai 10 mm. Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà ad attenuarsi gradualmente e, dalla sera, il tempo dovrebbe diventare più asciutto.

Le temperature restano miti: minime intorno ai 18 °C e massime attorno ai 22 °C, con vento debole e mare poco mosso. Al momento non risultano allerte meteo. Domenica 11 è atteso un miglioramento più netto, con clima più fresco, mentre per lunedì 12 non si escludono nuovi temporali.

Eventi in provincia di Salerno

Il weekend del 10 e 11 ottobre propone un calendario fitto di appuntamenti.

Giornate FAI d’Autunno (10-11 ottobre): nel Salernitano aprono luoghi spesso poco accessibili, tra cui il rione Fornelle a Salerno con i murales di Guido Van Helten, il santuario del Carmine, la chiesa della Sacra Famiglia a Fratte, Palazzo Magnoni a Rutino e i giardini Wabi a Pontecagnano Faiano. Contributo a partire da 3 euro, prenotazione consigliata sui canali FAI.

nel Salernitano aprono luoghi spesso poco accessibili, tra cui il rione Fornelle a Salerno con i murales di Guido Van Helten, il santuario del Carmine, la chiesa della Sacra Famiglia a Fratte, Palazzo Magnoni a Rutino e i giardini Wabi a Pontecagnano Faiano. Contributo a partire da 3 euro, prenotazione consigliata sui canali FAI. Oktoberfest Cilento, Agropoli (fino all’11 ottobre): seconda edizione per la festa della birra sotto una tensostruttura da 1.500 posti nell’area mercatale di Agropoli Sud. Apertura alle 19 (anche a pranzo nel weekend), concerti alle 20.30 e dj set dalle 23. Ingresso e parcheggio gratuiti.

seconda edizione per la festa della birra sotto una tensostruttura da 1.500 posti nell’area mercatale di Agropoli Sud. Apertura alle 19 (anche a pranzo nel weekend), concerti alle 20.30 e dj set dalle 23. Ingresso e parcheggio gratuiti. Sono Terra Festival, Eboli (9-10 ottobre): al convento di San Pietro alli Marmi la terza edizione, dedicata al tema della fiducia, con incontri sulla cucina italiana candidata Unesco, cinema, jazz, letture sceniche e degustazioni.

al convento di San Pietro alli Marmi la terza edizione, dedicata al tema della fiducia, con incontri sulla cucina italiana candidata Unesco, cinema, jazz, letture sceniche e degustazioni. Le Notti dei Briganti, Pontecagnano Faiano: continua l’evento al Briganti Village.

continua l’evento al Briganti Village. Castagne a Scala: il borgo della Costiera Amalfitana celebra la castagna anche sabato 10 e domenica 11 (ripetendosi il 17-18), con stand gastronomici e mercatini dalle 16 del sabato.

il borgo della Costiera Amalfitana celebra la castagna anche sabato 10 e domenica 11 (ripetendosi il 17-18), con stand gastronomici e mercatini dalle 16 del sabato. Occiano, Montecorvino Rovella: serata ad ingresso gratuito, dalle 19:30.

serata ad ingresso gratuito, dalle 19:30. Agropoli: nel porto, campionati regionali di canoa polo.

Santo del giorno: San Daniele Comboni

Il 10 ottobre la Chiesa ricorda San Daniele Comboni (1831-1881), vescovo e missionario italiano, nato a Limone sul Garda e instancabile apostolo dell’Africa centrale. Fondò gli istituti missionari che oggi portano il suo nome, i Missionari Comboniani, e fu animato dal motto “salvare l’Africa con l’Africa”. Il nome Daniele deriva dall’ebraico e significa “Dio è il mio giudice”. Onomastico per quanti portano questo nome: auguri a tutti i Daniele!

Accadde oggi

1582: nel calendario gregoriano questo giorno non esiste: per riallineare il calendario alle stagioni, si passò direttamente dal 4 al 15 ottobre.

nel calendario gregoriano questo giorno non esiste: per riallineare il calendario alle stagioni, si passò direttamente dal 4 al 15 ottobre. 1813: a Le Roncole di Busseto, nel Parmense, nasce Giuseppe Verdi, uno dei più grandi compositori della storia dell’opera.

a Le Roncole di Busseto, nel Parmense, nasce Giuseppe Verdi, uno dei più grandi compositori della storia dell’opera. 1911: a Wuchang, in Cina, scoppia la rivolta che porterà alla fine dell’impero e alla nascita della Repubblica di Cina, festeggiata come “Doppio Dieci”.

a Wuchang, in Cina, scoppia la rivolta che porterà alla fine dell’impero e alla nascita della Repubblica di Cina, festeggiata come “Doppio Dieci”. 1963: entra in vigore il trattato che vieta i test nucleari in atmosfera, nello spazio e sott’acqua.

entra in vigore il trattato che vieta i test nucleari in atmosfera, nello spazio e sott’acqua. 1970: le isole Fiji ottengono l’indipendenza dal Regno Unito.

le isole Fiji ottengono l’indipendenza dal Regno Unito. 1985: nella notte tra il 10 e l’11 ottobre, la base di Sigonella, in Sicilia, è al centro di un celebre confronto diplomatico e militare dopo il dirottamento dell’Achille Lauro.

nella notte tra il 10 e l’11 ottobre, la base di Sigonella, in Sicilia, è al centro di un celebre confronto diplomatico e militare dopo il dirottamento dell’Achille Lauro. 2010: vengono sciolte le Antille Olandesi.

Le notizie di ieri

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