Cronaca

A2 del Mediterraneo: camion in fiamme a Sicignano, traffico bloccato

Incendio di un mezzo pesante sulla A2 a Sicignano degli Alburni (Nord). Sul posto Anas e forze dell'ordine per la sicurezza e la viabilità

Di:
Erminio Cioffi
A2 del Mediterraneo: camion in fiamme a Sicignano, traffico bloccato

Un gravissimo incendio ha interessato un mezzo pesante in transito lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, scatenando momenti di forte apprensione tra gli automobilisti e paralizzando la viabilità locale. L’episodio si è verificato lungo la carreggiata in direzione Nord, all’altezza del territorio comunale di Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno.

L’incendio e i disagi alla circolazione

Il veicolo industriale è stato improvvisamente avvolto da roghi ad alta intensità mentre era in marcia, costringendo il conducente ad arrestare la corsa a margine della carreggiata. Le fiamme e la densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza hanno reso necessario il rallentamento immediato del flusso veicolare, che è rapidamente andato in tilt. Attualmente si registrano lunghi incolonnamenti e traffico a passo d’uomo nel tratto compreso tra gli svincoli limitrofi.

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L’intervento dei soccorsi e il ripristino della viabilità

Immediata è stata la macchina dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente giunte le forze dell’ordine per i rilievi di rito e il coordinamento della sicurezza, insieme ai tecnici dell’Anas e alle squadre di spegnimento dei Vigili del Fuoco. Il personale operativo sta lavorando per domare gli ultimi focolai, bonificare l’asfalto dai detriti e gestire le deviazioni della viabilità necessarie per ripristinare il prima possibile la normale fruibilità dell’arteria autostradale.

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