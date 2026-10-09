Almanacco 9 ottobre 2026: meteo Salerno, eventi e santo del giorno

Il 9 ottobre: un venerdì d’autunno tra memoria e sagre

Oggi è venerdì 9 ottobre 2026, il 282° giorno dell’anno: ne mancano 83 alla fine del 2026. Il calendario porta con sé due ricorrenze molto diverse tra loro. Si celebra la Giornata mondiale della posta, nata nel 1874 con il Trattato di Berna, e si ricorda il disastro del Vajont, una delle ferite più profonde della storia italiana recente.

Sul territorio salernitano l’autunno entra nel vivo: tra il Cilento, la Piana del Sele e i Picentini aprono le sagre dedicate ai prodotti della stagione, mentre il tempo ricorda che l’estate è alle spalle.

Meteo a Salerno e provincia

Per oggi le previsioni indicano una giornata instabile sulla fascia tirrenica, Campania compresa, con il rischio di piogge e temporali e temperature in ulteriore calo rispetto ai giorni scorsi. Si chiude così una fase di maltempo autunnale iniziata a metà settimana con il passaggio di una perturbazione che ha interessato la regione.

Cosa aspettarsi in pratica:

Cielo: nuvoloso, con possibili rovesci anche a carattere temporalesco, più probabili sulle zone costiere e di pianura.

nuvoloso, con possibili rovesci anche a carattere temporalesco, più probabili sulle zone costiere e di pianura. Temperature: in diminuzione, con un clima decisamente più fresco rispetto alle giornate di inizio ottobre.

in diminuzione, con un clima decisamente più fresco rispetto alle giornate di inizio ottobre. Consiglio per chi esce: ombrello a portata di mano e qualche attenzione in più alla guida, soprattutto nelle ore dei temporali.

Eventi in provincia di Salerno

Il fine settimana apre con un programma ricco di appuntamenti. Ecco quelli in calendario oggi o in partenza a breve.

Da oggi

Sono Terra Festival, Eboli (9-10 ottobre): terza edizione alla Basilica di San Pietro Alli Marmi, tra premiazioni, conversazioni e spettacoli.

(9-10 ottobre): terza edizione alla Basilica di San Pietro Alli Marmi, tra premiazioni, conversazioni e spettacoli. Le Notti dei Briganti, Pontecagnano Faiano (dal 9 al 12 ottobre): quinta edizione al Briganti Village, con rievocazione, musica popolare e gastronomia. Ingresso gratuito, consumazioni a pagamento.

(dal 9 al 12 ottobre): quinta edizione al Briganti Village, con rievocazione, musica popolare e gastronomia. Ingresso gratuito, consumazioni a pagamento. Sapori d’Autunno, Laureana Cilento (dal 9 all’11 ottobre, date da confermare): stand, prodotti locali e musica nel centro storico.

Ancora in corso

Oktoberfest Cilento, Agropoli (fino all’11 ottobre): seconda edizione sotto una tensostruttura da 1.500 posti, con birre, piatti bavaresi e concerti ogni sera. Ingresso e parcheggio gratuiti.

(fino all’11 ottobre): seconda edizione sotto una tensostruttura da 1.500 posti, con birre, piatti bavaresi e concerti ogni sera. Ingresso e parcheggio gratuiti. Mostra Mercato Nazionale del Tartufo, Colliano (fino all’11 ottobre): stand e degustazioni nel cuore dei Picentini.

(fino all’11 ottobre): stand e degustazioni nel cuore dei Picentini. Simposio internazionale di scultura, Roccagloriosa (fino al 10 ottobre): artisti al lavoro sulla pietra per le vie del borgo.

(fino al 10 ottobre): artisti al lavoro sulla pietra per le vie del borgo. Mostra “Cose di pazzi”, Archivio di Stato di Salerno (fino al 15 ottobre): documenti e immagini sulla storia degli ospedali psichiatrici. Ingresso gratuito.

(fino al 15 ottobre): documenti e immagini sulla storia degli ospedali psichiatrici. Ingresso gratuito. Teatro Arbostella, Salerno (fino al 18 ottobre): XIX stagione con “Madama quatte solde” di Sasà Palumbo.

Guardando al weekend

Sabato 10 e domenica 11 ottobre: Giornate FAI d’Autunno in varie località della provincia.

Giornate FAI d’Autunno in varie località della provincia. Weekend del 10-11 ottobre: Festa della Castagna a Scala, con stand dalle 16 e la tradizionale corsa degli asini.

Festa della Castagna a Scala, con stand dalle 16 e la tradizionale corsa degli asini. Sabato 10 ottobre: Sagra delle Nocciole a Occiano, frazione di Montecorvino Rovella.

Sagra delle Nocciole a Occiano, frazione di Montecorvino Rovella. Domenica 11 ottobre: Sietipico a Sieti, frazione di Giffoni Sei Casali.

Nota redazionale: orari, date e costi possono variare. Controllare i canali ufficiali di Comuni e organizzatori per eventuali modifiche dell’ultimo minuto, specie con il maltempo previsto.

Il santo del giorno: San Dionigi

Il 9 ottobre la Chiesa ricorda San Dionigi, primo vescovo di Parigi, martirizzato nel III secolo insieme ai compagni, il sacerdote Rustico e il diacono Eleuterio. Secondo la tradizione, giunse in Gallia come missionario e fu arrestato durante le persecuzioni contro i cristiani. Venne poi decapitato alle porte della città. Una leggenda racconta che, dopo la decapitazione, si sia rialzato e abbia camminato portando la propria testa: per questo è spesso raffigurato in questo modo. È considerato uno dei patroni della Francia.

Nello stesso giorno il calendario ricorda anche San Giovanni Leonardi, sacerdote lucchese del XVI secolo, fondatore dei Chierici regolari della Madre di Dio.

Il nome Dionigi deriva dal greco Dionysios, “consacrato a Dioniso”. Auguri a chi lo porta e a chi festeggia l’onomastico oggi.

Accadde oggi, 9 ottobre

1874: con la firma del Trattato di Berna nasce quella che diventerà l’Unione postale universale. Da allora il 9 ottobre è la Giornata mondiale della posta.

con la firma del Trattato di Berna nasce quella che diventerà l’Unione postale universale. Da allora il 9 ottobre è la Giornata mondiale della posta. 1940: nasce a Liverpool John Lennon , cantautore e attivista, tra i fondatori dei Beatles.

nasce a Liverpool , cantautore e attivista, tra i fondatori dei Beatles. 1963: alle 22:39 una gigantesca frana si stacca dal Monte Toc e precipita nel bacino artificiale del Vajont. L’onda scavalca la diga e travolge Longarone, Erto e Casso, causando quasi 2.000 vittime (le stime ufficiali parlano di 1.917). Una tragedia ricordata ogni anno come monito sulla sicurezza del territorio.

alle 22:39 una gigantesca frana si stacca dal Monte Toc e precipita nel bacino artificiale del Vajont. L’onda scavalca la diga e travolge Longarone, Erto e Casso, causando quasi 2.000 vittime (le stime ufficiali parlano di 1.917). Una tragedia ricordata ogni anno come monito sulla sicurezza del territorio. 1967: in Bolivia viene giustiziato Ernesto “Che” Guevara , il giorno dopo la sua cattura.

in Bolivia viene giustiziato , il giorno dopo la sua cattura. 1973: nasce a Molfetta il rapper e cantautore Caparezza , all’anagrafe Michele Salvemini.

nasce a Molfetta il rapper e cantautore , all’anagrafe Michele Salvemini. 1989: a Lipsia decine di migliaia di persone sfilano pacificamente nonostante il timore di una repressione. È uno dei passaggi decisivi verso la caduta del regime della Germania Est, un mese prima della caduta del Muro di Berlino.

Per chiudere

Un venerdì di pioggia e di memoria, ma anche di sagre e di borghi che si preparano al weekend. Se uscite, portate l’ombrello e controllate sempre gli aggiornamenti degli organizzatori. Appuntamento a domani con un nuovo Almanacco su Infocilento.

Le notizie di ieri

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