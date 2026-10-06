Almanacco 6 ottobre 2026: meteo, eventi, santo del giorno e accadde oggi

Oggi è martedì 6 ottobre 2026, il 279° giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano: ne mancano 86 alla fine del 2026. Siamo nel cuore di un ottobre che, dopo i primi giorni dal sapore ancora estivo, comincia a mostrare il suo volto più autunnale. Il cielo si copre, le temperature scendono con gentilezza e nei borghi del Cilento si accendono le prime feste dedicate ai sapori della stagione.

Il 6 ottobre è anche una data che la storia ha segnato più volte: dalla riforma del calendario del 1582 alla nascita del cinema sonoro, fino a pagine più cupe del Novecento. In questo Almanacco trovate il meteo per la provincia di Salerno, gli appuntamenti sul territorio, il santo che la Chiesa ricorda oggi e le ricorrenze da non dimenticare.

Meteo oggi in provincia di Salerno

La giornata sarà all’insegna di una nuvolosità in progressivo aumento. Sul Salernitano il cielo si presenterà spesso nuvoloso, con velature diffuse nel pomeriggio e un aumento delle nubi verso sera. Sulle pianure meridionali non si esclude qualche debole precipitazione nel pomeriggio, mentre lungo il litorale meridionale e sull’Appennino si alterneranno nubi e schiarite. In generale i fenomeni, quando ci saranno, resteranno deboli e isolati.

Temperature: massime intorno ai 23 gradi a Salerno; minime comprese tra 20 e 21 gradi sulle aree costiere e pianeggianti, più fresche nelle zone interne.

massime intorno ai 23 gradi a Salerno; minime comprese tra 20 e 21 gradi sulle aree costiere e pianeggianti, più fresche nelle zone interne. Venti: deboli, inizialmente dai quadranti sud-orientali e poi in rotazione verso sud-ovest.

deboli, inizialmente dai quadranti sud-orientali e poi in rotazione verso sud-ovest. Mare: poco mosso o calmo.

poco mosso o calmo. Allerta meteo: per la Campania è stato indicato il codice verde, senza criticità previste.

Il tempo è destinato a peggiorare ulteriormente tra mercoledì e venerdì, con una nuova perturbazione attesa in settimana: chi ha programmi all’aperto farà bene a tenere d’occhio gli aggiornamenti.

Eventi oggi e in arrivo in provincia di Salerno

Il programma di inizio ottobre ruota attorno alle sagre e alle feste d’autunno.

Oktoberfest Cilento ad Agropoli (fino all’11 ottobre). La seconda edizione della festa si svolge sotto una tensostruttura da 1.500 posti, nell’area mercatale di Agropoli Sud, in via Sandro Pertini. Birre bavaresi, stinco, schnitzel e bretzel accompagnano concerti ogni sera e dj set a partire dalle 23. Ingresso e parcheggio sono gratuiti, le consumazioni a pagamento.

Gli appuntamenti dei prossimi giorni

Mostra Mercato Nazionale del Tartufo e dei prodotti tipici, Colliano: dall’8 all’11 ottobre.

dall’8 all’11 ottobre. Sapori d’Autunno, Laureana Cilento: stand, prodotti locali e musica nel centro storico, indicativamente dal 9 all’11 ottobre.

stand, prodotti locali e musica nel centro storico, indicativamente dal 9 all’11 ottobre. Sietipico, Sieti: l’11 e il 12 ottobre.

l’11 e il 12 ottobre. Sagra della Castagna a San Cipriano Picentino: dal 23 al 26 ottobre (47ª edizione), nel calendario delle feste dedicate al frutto simbolo dell’autunno salernitano.

Santo del giorno: San Bruno di Colonia

Il 6 ottobre la Chiesa cattolica ricorda San Bruno, con memoria facoltativa. Nato a Colonia intorno al 1030, studiò a Reims, dove divenne sacerdote e per oltre vent’anni diresse la scuola della cattedrale. Deluso dalle vicende ecclesiastiche del suo tempo, scelse la strada del silenzio e della preghiera: con sei compagni si stabilì sulle montagne vicino a Grenoble, dove nacque la Grande Certosa e, con essa, l’Ordine dei Certosini.

Chiamato a Roma da Papa Urbano II come consigliere, Bruno ottenne dopo un paio d’anni di poter tornare alla vita contemplativa. Si trasferì in Calabria, dove fondò la certosa di Santa Maria dell’Eremo, nei boschi di La Torre: è il nucleo da cui nascerà Serra San Bruno, ancora oggi uno dei luoghi di maggiore devozione al santo. Morì il 6 ottobre del 1101.

Un legame ideale unisce San Bruno anche al nostro territorio: la Certosa di San Lorenzo a Padula, nel Vallo di Diano, patrimonio UNESCO, appartiene proprio alla tradizione certosina da lui avviata.

Si ricorda oggi anche Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, vergine francescana legata alla città di Napoli. Onomastico per chi si chiama Bruno, un nome di origine germanica che richiama l’idea di “corazza” e difesa.

Accadde oggi, 6 ottobre

1101 – Muore San Bruno, fondatore dei Certosini, in Calabria.

– Muore San Bruno, fondatore dei Certosini, in Calabria. 1582 – Questa data non esiste nei Paesi che adottarono per primi il calendario gregoriano: con la riforma di Gregorio XIII si passò direttamente dal 4 al 15 ottobre, per riallineare il calendario alle stagioni.

– Questa data non esiste nei Paesi che adottarono per primi il calendario gregoriano: con la riforma di Gregorio XIII si passò direttamente dal 4 al 15 ottobre, per riallineare il calendario alle stagioni. 1889 – A Parigi apre ufficialmente il Moulin Rouge, il celebre cabaret di Montmartre.

– A Parigi apre ufficialmente il Moulin Rouge, il celebre cabaret di Montmartre. 1927 – Negli Stati Uniti viene proiettato “Il cantante di jazz”, considerato il primo film sonoro della storia del cinema.

– Negli Stati Uniti viene proiettato “Il cantante di jazz”, considerato il primo film sonoro della storia del cinema. 1973 – Inizia la guerra del Kippur: Egitto e Siria attaccano Israele.

– Inizia la guerra del Kippur: Egitto e Siria attaccano Israele. 1981 – Al Cairo viene assassinato il presidente egiziano Anwar al-Sadat.

Le notizie di ieri

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