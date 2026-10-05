Almanacco 5 ottobre 2026: meteo, eventi, santo e accadde oggi

Oggi è lunedì 5 ottobre 2026, il 278° giorno dell’anno: mancano 87 giorni alla fine del 2026. La settimana si apre con un autunno che, almeno sul calendario, ha ancora l’aria di una tarda estate: l’alta pressione tiene lontane le perturbazioni e le giornate restano soleggiate e miti.

Il 5 ottobre è anche la Giornata mondiale degli insegnanti, istituita dall’UNESCO nel 1994 per ricordare il ruolo di chi lavora ogni giorno nella formazione delle nuove generazioni, proprio mentre le scuole campane sono ormai a pieno ritmo.

Per la Campania è inoltre una data speciale sul piano religioso: ricorre il centenario della morte di San Bartolo Longo, il fondatore della Nuova Pompei, a pochi chilometri dal confine con la provincia di Salerno.

Meteo a Salerno e provincia

Le previsioni indicano per l’inizio della settimana ancora il dominio dell’anticiclone sull’Italia, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e un clima mite per il periodo. Sulla Campania le ultime proiezioni parlano di bel tempo stabile e assenza di piogge significative, con temperature massime nei dintorni dei 25 gradi, indicativamente fra 24 e 27 sulle zone costiere e di pianura. Nelle aree interne del Cilento e del Vallo di Diano le mattine e le sere saranno più fresche.

Il cambiamento è atteso a ridosso della metà della settimana: secondo alcune tendenze l’alta pressione cederà dopo il 6 ottobre, con il possibile ritorno di piogge e di un calo termico, mentre altre indicano il rischio di maltempo a partire da giovedì 8. Chi ha in programma uscite all’aperto o viaggi può approfittare delle giornate migliori all’inizio della settimana.

Nota redazionale: le previsioni a tre giorni possono cambiare, e le tendenze consultate non sono concordi sulla data esatta del peggioramento. Verificare i bollettini di Aeronautica Militare, Protezione Civile Campania e meteo.it 24-48 ore prima della pubblicazione. I valori di temperatura sono indicativi: aggiornarli con il dato locale del giorno.

Eventi in provincia di Salerno

Il lunedì è di solito un giorno tranquillo, ma la provincia offre comunque qualche appuntamento serale, soprattutto tra le feste d’autunno.

Oktoberfest Cilento – Agropoli. Prosegue fino a domenica 11 ottobre la seconda edizione della festa della birra allestita nell’area mercatale di Agropoli Sud, sotto una tensostruttura da 1.500 posti. Gli stand aprono alle 19, i concerti dal vivo iniziano alle 20:30 e dalle 23 si va avanti con il dj set. L’ingresso è gratuito, le consumazioni sono a pagamento.

Le Notti dei Briganti – Pontecagnano Faiano. Ultima serata della prima tranche della quinta edizione, al Briganti Village di via Vespucci. Il piatto forte è il concerto di Eugenio Bennato, in programma proprio lunedì 5 ottobre. La rassegna riprende poi dal 9 al 12 ottobre. Ingresso gratuito, con stand enogastronomici dal tardo pomeriggio.

San Marzano Beer Fest – San Marzano sul Sarno. Si chiude oggi la settima edizione del festival nel Parco Urbano, cominciata venerdì 2 ottobre.

In agenda per i prossimi giorni. La stagione delle sagre della castagna è alle porte: il primo appuntamento è a Scala, nel cuore della Costiera Amalfitana, nei fine settimana del 10-11 e del 17-18 ottobre.

Nota redazionale: orari, programmi e artisti possono cambiare all’ultimo momento. Controllare le pagine ufficiali degli organizzatori e dei Comuni di Agropoli, Pontecagnano Faiano e San Marzano sul Sarno prima di pubblicare e, se possibile, il giorno stesso.

Santo del giorno: San Bartolo Longo

Il 5 ottobre la Chiesa fa memoria di San Bartolo Longo, il «fondatore della Nuova Pompei». Nato a Latiano, in Puglia, nel 1841, studiò legge a Napoli e attraversò da giovane un periodo di distacco dalla fede, prima di ritrovarla con l’aiuto di un religioso domenicano. Arrivato nella Valle di Pompei per occuparsi dei beni della contessa Marianna De Fusco, che sposò nel 1885, dedicò la vita alla diffusione della preghiera del Rosario, alla costruzione del santuario e a opere di carità, tra cui orfanotrofi e iniziative per i figli dei detenuti.

Morì a Pompei il 5 ottobre 1926: oggi ricorrono quindi i cento anni dalla scomparsa. Beatificato da Giovanni Paolo II nel 1980, è stato proclamato santo da Papa Leone XIV nell’ottobre 2025 ed è stato scelto come patrono della città di Pompei, con memoria fissata ogni anno proprio al 5 ottobre. Per il centenario sono previsti a Pompei l’omaggio floreale al monumento in piazza Bartolo Longo e una Messa con le scuole secondarie.

Il calendario ricorda in questa data anche Santa Faustina Kowalska, religiosa polacca nata nel 1905, morta di tubercolosi a Cracovia il 5 ottobre 1938 a soli 33 anni e legata al messaggio della Divina Misericordia, e San Placido, discepolo di San Benedetto, venerato soprattutto in Sicilia.

Accadde oggi, 5 ottobre

1582 – Questo giorno non esiste nel calendario italiano: con l’entrata in vigore del calendario gregoriano, in Italia al 4 ottobre segue direttamente il 15 ottobre.

– Questo giorno non esiste nel calendario italiano: con l’entrata in vigore del calendario gregoriano, in Italia al 4 ottobre segue direttamente il 15 ottobre. 1789 – Durante la Rivoluzione francese, la marcia delle donne parigine su Versailles porta il re Luigi XVI a trasferirsi a Parigi.

– Durante la Rivoluzione francese, la marcia delle donne parigine su Versailles porta il re Luigi XVI a trasferirsi a Parigi. 1864 – Un ciclone distrugge quasi per intero Calcutta, in India, causando circa 60.000 vittime.

– Un ciclone distrugge quasi per intero Calcutta, in India, causando circa 60.000 vittime. 1926 – Muore a Pompei Bartolo Longo, fondatore del santuario e della città mariana: oggi si celebra il centenario.

– Muore a Pompei Bartolo Longo, fondatore del santuario e della città mariana: oggi si celebra il centenario. 1954 – Italia, Jugoslavia, Regno Unito e Stati Uniti firmano il Memorandum di Londra: il 26 ottobre Trieste tornerà all’Italia.

– Italia, Jugoslavia, Regno Unito e Stati Uniti firmano il Memorandum di Londra: il 26 ottobre Trieste tornerà all’Italia. 1962 – I Beatles pubblicano il loro primo singolo, «Love Me Do».

– I Beatles pubblicano il loro primo singolo, «Love Me Do». 1999 – Il disastro ferroviario di Ladbroke Grove, in Inghilterra, provoca 31 morti.

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