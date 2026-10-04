Promozione girone D: Sant’Antonio, Agropoli e Faiano al comando a quota 10. Bellizzi show, Santa Maria ok

Si è chiusa la giornata del girone D di Promozione e il vertice si è fatto affollato. Il Sant’Antonio Abate batte 4-2 il Club Serre e sale a 10 punti. Con lui ci sono l’Agropoli, fermato sullo 0-0 dall’Atletico San Gregorio, e il Faiano 1965, che supera 3-2 il Poseidon 1958. Alle spalle, il Siano è a 9 punti nonostante la sconfitta di sabato.
I risultati
Sabato 3 ottobre
- Pol. Santa Maria Cilento – Atletico Pisciotta 1-0
- Rocchese – Baronissi Calcio 2010 2-1
- S. Antonio Abate – Club Serre Calcio 4-2
- Siano Calcio 2017 – Atletico Pagani 2-3
- U.S. Faiano 1965 – Poseidon 1958 3-2
Domenica 4 ottobre
- S.C. Victoria Marra – Città di Bellizzi 1990 1-5
- Agropoli 1921 – Atletico San Gregorio 0-0
- Centro Storico Salerno – Pro Sangiorgese 0-1
Il commento
Il turno premia chi ha saputo vincere le partite sporche. L’Abate regge l’urto del Serre in una gara a ritmi alti e chiusa con quattro reti. Il Faiano supera il Poseidon in un 3-2 combattuto. A Siano l’Atletico Pagani ribalta i pronostici e vince 3-2 sul campo di una delle prime della classe, un risultato che muove la graduatoria. Il blitz più netto è quello del Città di Bellizzi, che a Marra ne fa cinque e spegne ogni discorso. Per la Victoria Marra restano zero punti. Chiude la classifica anche il Centro Storico Salerno, ancora a secco dopo il ko di misura con la Pro Sangiorgese, che vale tre punti preziosi.
Il focus sulle squadre a sud di Salerno
È un fine settimana positivo per il territorio. L’Agropoli, però, delude con lo 0-0 con l’Atletico San Gregorio che non è il risultato più brillante, ma tiene i delfini a 10 punti, in testa alla classifica. Il Faiano è la squadra che ha convinto di più, con una vittoria sofferta ma pesante che lo porta in vetta. Il Città di Bellizzi ritrova il sorriso con il 5-1 di Marra e sale a 7 punti, a ridosso della zona alta. Bene anche la Rocchese, che batte 2-1 il Baronissi 2010 e arriva a 7 punti, e il Santa Maria Cilento, che supera 1-0 il Pisciotta e aggancia lo stesso bottino. Per l’Atletico Pisciotta la sconfitta di misura nel derby cilentano lascia il gruppo a 6 punti, appena fuori dalla zona alta. Pesa invece lo stop del Club Serre, battuto a Sant’Antonio Abate e fermo a 3 punti. Anche il Poseidon 1958, sconfitto a Faiano, si ferma a 4. L’Atletico San Gregorio guadagna invece un punto di valore a Agropoli e sale a 4.
La classifica
|Pos.
|Squadra
|Pt
|1
|S. Antonio Abate
|10
|2
|Agropoli 1921
|10
|3
|U.S. Faiano 1965
|10
|4
|Siano Calcio 2017
|9
|5
|Città di Bellizzi 1990
|7
|6
|Atletico Pagani
|7
|7
|Rocchese
|7
|8
|Pol. Santa Maria Cilento
|7
|9
|Atletico Pisciotta
|6
|10
|Baronissi Calcio 2010
|4
|11
|Atletico San Gregorio
|4
|12
|Poseidon 1958
|4
|13
|Club Serre Calcio
|3
|14
|Pro Sangiorgese
|3
|15
|S.C. Victoria Marra
|0
|16
|Centro Storico Salerno
|0