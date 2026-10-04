Campionati Regionali

Promozione girone D: Sant’Antonio, Agropoli e Faiano al comando a quota 10. Bellizzi show, Santa Maria ok

Risultati e classifica del girone D di Promozione Campania: Abate, Agropoli e Faiano in testa, poker del Bellizzi a Marra, pari dell'Agropoli. Il punto sulle squadre a sud di Salerno.

Di:
Ernesto Rocco
Campo calcio

Si è chiusa la giornata del girone D di Promozione e il vertice si è fatto affollato. Il Sant’Antonio Abate batte 4-2 il Club Serre e sale a 10 punti. Con lui ci sono l’Agropoli, fermato sullo 0-0 dall’Atletico San Gregorio, e il Faiano 1965, che supera 3-2 il Poseidon 1958. Alle spalle, il Siano è a 9 punti nonostante la sconfitta di sabato.

I risultati

Sabato 3 ottobre

Leggi anche:

Polisportiva Santa Maria-Atletico Pisciotta: esordio per Voza al Carrano
Agropoli cala il tris contro il Bellizzi e continua la sua corsa in Promozione
Promozione, Girone D: l’Agropoli non si ferma più, cade il Pisciotta. Poseidon-Santa Maria Cilento, è pari
  • Pol. Santa Maria Cilento – Atletico Pisciotta 1-0
  • Rocchese – Baronissi Calcio 2010 2-1
  • S. Antonio Abate – Club Serre Calcio 4-2
  • Siano Calcio 2017 – Atletico Pagani 2-3
  • U.S. Faiano 1965 – Poseidon 1958 3-2

Domenica 4 ottobre

  • S.C. Victoria Marra – Città di Bellizzi 1990 1-5
  • Agropoli 1921 – Atletico San Gregorio 0-0
  • Centro Storico Salerno – Pro Sangiorgese 0-1

Il commento

Il turno premia chi ha saputo vincere le partite sporche. L’Abate regge l’urto del Serre in una gara a ritmi alti e chiusa con quattro reti. Il Faiano supera il Poseidon in un 3-2 combattuto. A Siano l’Atletico Pagani ribalta i pronostici e vince 3-2 sul campo di una delle prime della classe, un risultato che muove la graduatoria. Il blitz più netto è quello del Città di Bellizzi, che a Marra ne fa cinque e spegne ogni discorso. Per la Victoria Marra restano zero punti. Chiude la classifica anche il Centro Storico Salerno, ancora a secco dopo il ko di misura con la Pro Sangiorgese, che vale tre punti preziosi.

Il focus sulle squadre a sud di Salerno

È un fine settimana positivo per il territorio. L’Agropoli, però, delude con lo 0-0 con l’Atletico San Gregorio che non è il risultato più brillante, ma tiene i delfini a 10 punti, in testa alla classifica. Il Faiano è la squadra che ha convinto di più, con una vittoria sofferta ma pesante che lo porta in vetta. Il Città di Bellizzi ritrova il sorriso con il 5-1 di Marra e sale a 7 punti, a ridosso della zona alta. Bene anche la Rocchese, che batte 2-1 il Baronissi 2010 e arriva a 7 punti, e il Santa Maria Cilento, che supera 1-0 il Pisciotta e aggancia lo stesso bottino. Per l’Atletico Pisciotta la sconfitta di misura nel derby cilentano lascia il gruppo a 6 punti, appena fuori dalla zona alta. Pesa invece lo stop del Club Serre, battuto a Sant’Antonio Abate e fermo a 3 punti. Anche il Poseidon 1958, sconfitto a Faiano, si ferma a 4. L’Atletico San Gregorio guadagna invece un punto di valore a Agropoli e sale a 4.

La classifica

Pos.SquadraPt
1S. Antonio Abate10
2Agropoli 192110
3U.S. Faiano 196510
4Siano Calcio 20179
5Città di Bellizzi 19907
6Atletico Pagani7
7Rocchese7
8Pol. Santa Maria Cilento7
9Atletico Pisciotta6
10Baronissi Calcio 20104
11Atletico San Gregorio4
12Poseidon 19584
13Club Serre Calcio3
14Pro Sangiorgese3
15S.C. Victoria Marra0
16Centro Storico Salerno0
Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.