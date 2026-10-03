Almanacco 3 ottobre 2026: meteo, eventi e santo del giorno a Salerno

Siamo al 3 ottobre, 276° giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano: ne mancano 89 alla fine del 2026. Cade di sabato, ed è il primo vero fine settimana di ottobre, quello in cui l’estate sembra non voler cedere il passo e il Cilento si riempie di borghi in festa, vendemmie raccontate, mongolfiere e musica all’aperto.

È una data densa di memoria. Oggi in Italia si celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, istituita per ricordare il naufragio di Lampedusa del 2013, e in Germania si festeggia l’Unità tedesca. Una giornata in cui il presente e la storia si incrociano, tra piazze di paese e grandi appuntamenti collettivi.

Meteo in provincia di Salerno

Sabato all’insegna della stabilità. Un’area di alta pressione continua a garantire su gran parte del Centro-Sud cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature massime tra i 25 e i 27 gradi nelle ore centrali, valori superiori alla media di inizio ottobre. Anche sulla provincia di Salerno, dalla costa all’entroterra, si attende una giornata gradevole e in gran parte asciutta, con qualche passaggio nuvoloso e, al più, isolati piovaschi limitati ai rilievi.

Le minime potranno risultare più fresche, soprattutto nelle aree interne e collinari, mentre lungo il litorale il clima resta decisamente mite. Domenica 4 ottobre dovrebbe confermare il quadro di stabilità. Le tendenze indicano un possibile cambio di scenario tra il 5 e il 9 ottobre, con l’arrivo di un peggioramento e un calo delle temperature.

Eventi in provincia di Salerno

Il weekend propone un calendario ricco, soprattutto nel Cilento.

Balconica a Futani. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il borgo del Parco nazionale del Cilento ospita l’undicesima edizione del festival in cui i balconi delle case diventano palchi. Sabato maratona musicale dalle 19 alle 2 di notte; domenica trekking, laboratori e musica.

Sabato 3 e domenica 4 ottobre il borgo del Parco nazionale del Cilento ospita l’undicesima edizione del festival in cui i balconi delle case diventano palchi. Sabato maratona musicale dalle 19 alle 2 di notte; domenica trekking, laboratori e musica. Oktoberfest Cilento ad Agropoli. Dal 2 all’11 ottobre, nell’area mercatale di Agropoli Sud, una tensostruttura da 1.500 posti con ingresso e parcheggio gratuiti, concerti alle 20.30 e dj set dalle 23.

Dal 2 all’11 ottobre, nell’area mercatale di Agropoli Sud, una tensostruttura da 1.500 posti con ingresso e parcheggio gratuiti, concerti alle 20.30 e dj set dalle 23. Festival Internazionale delle Mongolfiere a Capaccio Paestum. La 16ª edizione prosegue fino a domenica 4 ottobre, con decolli alle 7 e alle 17.30. Ingresso al parco delle mongolfiere: 5 euro.

La 16ª edizione prosegue fino a domenica 4 ottobre, con decolli alle 7 e alle 17.30. Ingresso al parco delle mongolfiere: 5 euro. “Incontri 2026” alla Sala Pasolini di Salerno. Sabato 3 ottobre alle 21 va in scena “Exit” di Cornelia Dance Company e Yellowbiz Art Collective, per la rassegna di danza contemporanea di Campania Danza. Biglietti al botteghino la sera dello spettacolo.

Sabato 3 ottobre alle 21 va in scena “Exit” di Cornelia Dance Company e Yellowbiz Art Collective, per la rassegna di danza contemporanea di Campania Danza. Biglietti al botteghino la sera dello spettacolo. Le Notti dei Briganti a Pontecagnano Faiano. Appuntamento al Briganti Village, in via Amerigo Vespucci, per un weekend di musica e tradizioni.

Il santo del giorno: San Gerardo di Brogne

Il 3 ottobre la Chiesa cattolica ricorda San Gerardo di Brogne, abate. Nato intorno all’890 a Stave, nell’odierno Belgio, in una famiglia nobile, scelse la vita monastica e divenne uno dei grandi riformatori dei monasteri della regione, tra la Lotaringia e le Fiandre. Fondò l’abbazia di Brogne, il villaggio che da lui prese poi il nome di Saint-Gérard e che ancora oggi è meta di pellegrinaggio. Morì il 3 ottobre del 959.

Nello stesso giorno il calendario ricorda anche Santa Candida, vergine e martire dei primi secoli, patrona di Ventotene, e San Dionigi l’Areopagita nella tradizione più antica. Domani, 4 ottobre, sarà la festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, morto proprio la sera del 3 ottobre 1226.

Buon onomastico a chi si chiama Gerardo, nome molto diffuso anche in provincia di Salerno, e a chi festeggia Candida.

Accadde oggi

52 a.C. Il capo gallico Vercingetorige si arrende a Giulio Cesare al termine dell’assedio di Alesia.

Il capo gallico Vercingetorige si arrende a Giulio Cesare al termine dell’assedio di Alesia. 1226 Muore a Assisi San Francesco. Per il computo medievale del tempo la sua festa è fissata al 4 ottobre.

Muore a Assisi San Francesco. Per il computo medievale del tempo la sua festa è fissata al 4 ottobre. 1863 Il presidente Abraham Lincoln proclama ufficialmente il Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti.

Il presidente Abraham Lincoln proclama ufficialmente il Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti. 1935 L’Italia fascista invade l’Etiopia, dando inizio alla guerra d’Etiopia.

L’Italia fascista invade l’Etiopia, dando inizio alla guerra d’Etiopia. 1952 La Gran Bretagna fa esplodere la sua prima bomba atomica nelle isole Monte Bello, al largo dell’Australia.

La Gran Bretagna fa esplodere la sua prima bomba atomica nelle isole Monte Bello, al largo dell’Australia. 1990 Si compie la riunificazione tedesca: la Repubblica democratica tedesca viene incorporata nella Repubblica federale. Nasce il Giorno dell’Unità tedesca.

Si compie la riunificazione tedesca: la Repubblica democratica tedesca viene incorporata nella Repubblica federale. Nasce il Giorno dell’Unità tedesca. 2013 Un barcone carico di migranti, in gran parte eritrei, si rovescia al largo di Lampedusa: muoiono 368 persone. Dal 2016 il 3 ottobre è la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione.

Nati il 3 ottobre: l’attrice Eleonora Duse (1858), il pugile Sandro Mazzinghi (1938) e il magistrato Rosario Livatino (1952).

Le notizie di ieri

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