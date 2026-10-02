Almanacco 2 ottobre 2026: meteo, eventi e santo del giorno

Oggi è venerdì 2 ottobre 2026, il 275° giorno dell’anno: ne restano 90 alla fine del 2026. In questo Almanacco trovi il meteo per la provincia di Salerno, gli eventi del giorno e del weekend, il santo che la Chiesa ricorda oggi e i fatti storici accaduti il 2 ottobre.

Il 2 ottobre: la giornata dei nonni e della nonviolenza

Il 2 ottobre è una data ricca di significati. In Italia si celebra la Festa dei nonni, una ricorrenza che coincide con la memoria liturgica degli Angeli Custodi: non a caso, nelle famiglie, i nonni sono considerati i veri “angeli custodi” dei più piccoli. Oggi è anche la Giornata internazionale della nonviolenza, istituita dalle Nazioni Unite e fissata il 2 ottobre perché è il giorno in cui nacque il Mahatma Gandhi.

Un venerdì dal sapore ancora estivo, quindi, che apre il primo weekend pieno di ottobre tra sagre, concerti e feste d’autunno in tutto il territorio salernitano.

Meteo in provincia di Salerno: sole e clima mite

L’anticiclone continua a garantire tempo stabile sulla Campania. Per oggi, venerdì 2 ottobre, le previsioni indicano cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la provincia, dalla costa agli Alburni, dal Cilento al Vallo di Diano.

Temperature a Salerno: minima intorno ai 18°C, massima fino a 27°C, in leggero rialzo.

minima intorno ai 18°C, massima fino a 27°C, in leggero rialzo. Venti: deboli o moderati, in rotazione dai quadranti sud-orientali a quelli sud-occidentali.

deboli o moderati, in rotazione dai quadranti sud-orientali a quelli sud-occidentali. Mare: da calmo a poco mosso.

da calmo a poco mosso. Zero termico: intorno ai 3.700 metri.

intorno ai 3.700 metri. Tendenza: il clima mite dovrebbe proseguire almeno fino a metà della prossima settimana, con possibile peggioramento solo più avanti.

Nota redazionale: le previsioni meteo possono cambiare. Verificare gli aggiornamenti 24–48 ore prima della pubblicazione.

Eventi in provincia di Salerno: 2 ottobre e prossimi giorni

Il primo weekend di ottobre porta in provincia di Salerno un calendario fitto di appuntamenti.

Da oggi, venerdì 2 ottobre

Oktoberfest Cilento, Agropoli: seconda edizione della festa della birra, da oggi all’11 ottobre nell’area mercatale di Agropoli Sud. Tensostruttura da 1.500 posti con ingresso e parcheggio gratuiti, apertura ogni sera alle 19 (nei fine settimana anche a pranzo), concerti alle 20.30 e dj set dalle 23.

seconda edizione della festa della birra, da oggi all’11 ottobre nell’area mercatale di Agropoli Sud. Tensostruttura da 1.500 posti con ingresso e parcheggio gratuiti, apertura ogni sera alle 19 (nei fine settimana anche a pranzo), concerti alle 20.30 e dj set dalle 23. Le Notti dei Briganti, Pontecagnano Faiano: rievocazioni e spettacoli ispirati alla storia del brigantaggio.

rievocazioni e spettacoli ispirati alla storia del brigantaggio. Festa dell’Uva, Oliveto Citra: da oggi al 4 ottobre, con mostra mercato del tartufo e dei prodotti tipici locali.

da oggi al 4 ottobre, con mostra mercato del tartufo e dei prodotti tipici locali. Notte degli Angeli, Celso Cilento: appuntamento in programma fino al 4 ottobre.

Già in corso

San Michele in Musica, Salerno: la rassegna di concerti al Complesso San Michele si chiude oggi, venerdì 2 ottobre.

la rassegna di concerti al Complesso San Michele si chiude oggi, venerdì 2 ottobre. Festa provinciale “Terra”, Salerno (quartiere Torrione): dibattiti e serate musicali fino a sabato 3 ottobre.

dibattiti e serate musicali fino a sabato 3 ottobre. Free Meeting 2026, Cilento: concerti, sport e attività all’aperto in varie località fino a domenica 4 ottobre.

concerti, sport e attività all’aperto in varie località fino a domenica 4 ottobre. Sulle Orme di San Francesco nel Tempo del Creato, San Mauro Cilento: mostra aperta fino al 4 ottobre, con stand gastronomici, musica e giochi di strada il 3 e 4.

mostra aperta fino al 4 ottobre, con stand gastronomici, musica e giochi di strada il 3 e 4. Simposio Internazionale di Scultura, Roccagloriosa: gli artisti lavorano dal vivo fino al 10 ottobre.

Nel weekend (3 e 4 ottobre)

Balconica, Futani: undicesima edizione del festival nel Parco nazionale del Cilento: i balconi del borgo diventano palchi per concerti e performance. Sabato maratona musicale dalle 19 alle 2, domenica trekking, laboratori e musica.

undicesima edizione del festival nel Parco nazionale del Cilento: i balconi del borgo diventano palchi per concerti e performance. Sabato maratona musicale dalle 19 alle 2, domenica trekking, laboratori e musica. Danza contemporanea, Sala Pasolini (Salerno): tre spettacoli per la rassegna “Incontri 2026” di Campania Danza, sabato alle 21 e domenica alle 18.30.

Nota redazionale: orari, programmi e costi possono subire variazioni. Verificare sui canali ufficiali di comuni e organizzatori prima della pubblicazione.

Santo del giorno: i Santi Angeli Custodi

Il 2 ottobre la Chiesa cattolica celebra i Santi Angeli Custodi, la memoria dedicata agli angeli che, secondo la tradizione cristiana, accompagnano e proteggono ogni persona lungo il cammino della vita. È una devozione antichissima, molto sentita nella tradizione popolare, che invita a riscoprire il senso di protezione e fiducia. Una celebrazione che tocca da vicino anche i tanti borghi del Cilento e del Salernitano, dove la devozione agli angeli è radicata nelle chiese e nelle feste locali, come la Notte degli Angeli di Celso Cilento.

Accadde oggi: il 2 ottobre nella storia

1860 – Battaglia del Volturno: tra il 1° e il 2 ottobre, in Campania, i garibaldini sconfiggono l’esercito borbonico, in uno degli scontri decisivi per l’unità d’Italia.

tra il 1° e il 2 ottobre, in Campania, i garibaldini sconfiggono l’esercito borbonico, in uno degli scontri decisivi per l’unità d’Italia. 1869 – Nasce Gandhi: a Porbandar, in India, viene al mondo Mohandas Karamchand Gandhi, guida della lotta nonviolenta per l’indipendenza.

a Porbandar, in India, viene al mondo Mohandas Karamchand Gandhi, guida della lotta nonviolenta per l’indipendenza. 1944 – Finisce l’insurrezione di Varsavia: dopo oltre due mesi di combattimenti contro l’occupazione tedesca, la resistenza polacca capitola.

dopo oltre due mesi di combattimenti contro l’occupazione tedesca, la resistenza polacca capitola. 1950 – Debuttano i Peanuts: esce la prima striscia di Charlie Brown e Snoopy, destinata a diventare un classico del fumetto mondiale.

esce la prima striscia di Charlie Brown e Snoopy, destinata a diventare un classico del fumetto mondiale. 1958 – Indipendenza della Guinea: la Guinea proclama l’indipendenza dalla Francia.

la Guinea proclama l’indipendenza dalla Francia. 2007 – Prima Giornata della nonviolenza: viene celebrata per la prima volta la Giornata internazionale istituita dall’ONU.

Le notizie di ieri

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