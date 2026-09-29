Almanacco 29 settembre 2026: meteo, eventi e San Michele

Martedì 29 settembre 2026 è il 272° giorno dell’anno: ne mancano 93 alla fine del 2026. Il calendario segna la festa dei santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, una ricorrenza molto sentita in tutta la Campania e in particolare nella provincia di Salerno, dove il culto di San Michele è radicato da secoli e dà il nome a numerose feste patronali.

È anche il giorno di un vecchio detto contadino, legato alla vendemmia: «Per San Michele l’uva è come il miele». Un proverbio che ricorda come, a fine settembre, nelle campagne del Salernitano si sia nel pieno della raccolta dell’uva.

Le giornate si accorciano: oggi a Salerno il sole sorge intorno alle 6:55 e tramonta verso le 18:46, per circa 11 ore e 50 minuti di luce.

Meteo a Salerno e provincia

Continua la fase di alta pressione che da giorni garantisce tempo stabile su gran parte del Paese. Per martedì 29 settembre a Salerno le previsioni indicano cielo sereno o poco nuvoloso, senza precipitazioni. Le temperature restano sopra la media del periodo: minime intorno ai 18 °C e massime tra i 27 e i 29 °C, valori ancora estivi per l’ultima decade di settembre.

Sul Sud le previsioni nazionali parlano di mattinata tranquilla, con qualche addensamento pomeridiano atteso soprattutto tra Calabria e Sicilia, quindi lontano dal Salernitano. I venti sono deboli o moderati, con provenienza prevalente da nord-est. Nessuna perturbazione in vista almeno fino ai primi giorni di ottobre, anche se le tendenze parlano di una possibile evoluzione del quadro a inizio del nuovo mese.

Nota redazionale (da eliminare prima della pubblicazione): il quadro meteo è stato ricostruito il 28 settembre da più siti di previsioni, che presentano lievi differenze sulle temperature massime. Verificare gli aggiornamenti 24-48 ore prima della pubblicazione. Una fonte statistica mostrava un’allerta gialla per temporali, non coerente con le altre previsioni: controllare eventuali avvisi ufficiali della Protezione Civile della Regione Campania.

Eventi in provincia di Salerno

Il 29 settembre è una data ricca di appuntamenti, con la festa di San Michele Arcangelo al centro di molte celebrazioni.

Festival Internazionale delle Mongolfiere a Paestum. Prosegue a Capaccio Paestum la 16ª edizione del Paestum Balloon Festival, in programma fino al 4 ottobre. Gonfiaggi e decolli sono previsti al mattino intorno alle 7 e nel pomeriggio alle 17 o alle 17:30, condizioni del vento permettendo. Sono possibili voli liberi, con partenza dall’area archeologica, e voli vincolati che salgono a 20-25 metri con vista sui templi. Il villaggio dell’evento ospita area giochi, aquiloni, artisti di strada e punti ristoro. L’ingresso al parco costa 5 euro, mentre i voli si pagano a parte.

Festa di San Michele Arcangelo a Sala Consilina. Nel Vallo di Diano proseguono i solenni festeggiamenti in onore del patrono, in calendario dal 27 al 30 settembre. La giornata del 29 si apre alle 6 con la Santa Messa al Santuario e la processione verso il paese, seguita in mattinata dal tradizionale «Volo dell’Angelo».

Le feste patronali del Cilento e del Vallo di Diano. Secondo il calendario tradizionale delle feste patronali, San Michele è festeggiato il 29 settembre in diversi centri della provincia, tra cui Caselle in Pittari, Padula, Sant’Angelo a Fasanella, Rutino, Controne, Sassano e Terradura. Le celebrazioni comprendono di norma messe solenni, processioni e momenti di festa civile.

Nota redazionale (da eliminare prima della pubblicazione): per le feste patronali diverse dal caso di Sala Consilina l’elenco proviene da un calendario tradizionale e non da programmi ufficiali 2026. Confrontare orari e iniziative con i canali dei Comuni, delle parrocchie e degli organizzatori per eventuali variazioni dell’ultimo minuto.

Santo del giorno: Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli

Il 29 settembre la Chiesa celebra insieme i tre arcangeli citati dalla Sacra Scrittura. La data ricorda l’antica dedicazione di una basilica intitolata a San Michele, costruita a Roma lungo la via Salaria, secondo il Martirologio Romano.

Michele («Chi come Dio?») è il condottiero celeste che nell’Apocalisse combatte contro il drago. È raffigurato come guerriero e il suo culto è attestato fin dal IV secolo. Sono a lui dedicati luoghi celebri come il santuario del Gargano e Mont-Saint-Michel, in Normandia. Gabriele («Forza di Dio») è il messaggero che annuncia a Maria la nascita di Gesù; nel 1951 Pio XII lo ha proclamato patrono delle telecomunicazioni. Raffaele («Dio ha guarito») compare nel libro di Tobia come guida e guaritore, l’arcangelo più vicino alla vita quotidiana.

Buon onomastico a chi porta il nome di Michele, Gabriele, Raffaele e ai loro derivati, da Michela a Gabriella e Raffaella.

Accadde oggi, 29 settembre

480 a.C. – Nella battaglia di Salamina la flotta ateniese ottiene una vittoria decisiva su quella persiana.

– Nella battaglia di Salamina la flotta ateniese ottiene una vittoria decisiva su quella persiana. 490 – Secondo la tradizione, è la data della prima apparizione dell’arcangelo Michele sul Gargano.

– Secondo la tradizione, è la data della prima apparizione dell’arcangelo Michele sul Gargano. 1799 – I napoletani riprendono Roma, ponendo fine alla breve esperienza della Repubblica romana.

– I napoletani riprendono Roma, ponendo fine alla breve esperienza della Repubblica romana. 1829 – Entrano in servizio a Londra le forze di polizia riorganizzate, destinate a diventare note come Scotland Yard.

– Entrano in servizio a Londra le forze di polizia riorganizzate, destinate a diventare note come Scotland Yard. 1902 – A New York apre il primo teatro di Broadway del produttore David Belasco.

– A New York apre il primo teatro di Broadway del produttore David Belasco. 1918 – Nella Prima guerra mondiale la Bulgaria capitola.

– Nella Prima guerra mondiale la Bulgaria capitola. 1943 – Il generale Eisenhower e il maresciallo Badoglio firmano al largo di Malta il cosiddetto «armistizio lungo».

– Il generale Eisenhower e il maresciallo Badoglio firmano al largo di Malta il cosiddetto «armistizio lungo». 1964 – Debutta sui giornali «Mafalda», la striscia a fumetti del vignettista argentino Quino.

– Debutta sui giornali «Mafalda», la striscia a fumetti del vignettista argentino Quino. 1988 – La NASA riprende i voli dello Space Shuttle, sospesi dopo il disastro del Challenger.

Nati oggi: Miguel de Cervantes (1547), Enrico Fermi (1901), Lech Wałęsa (1943).

Nota redazionale (da eliminare prima della pubblicazione): gli eventi sono stati riscritti da più raccolte di efemeridi. Per date e dettagli storici che si intende approfondire, verificare su fonti specialistiche.

Le notizie di ieri

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