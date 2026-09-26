Almanacco 26 settembre: meteo, eventi e santo del giorno nel Salernitano

Un altro sabato di fine estate accompagna il Cilento e tutta la provincia di Salerno verso l’autunno, ma il clima sembra non volersi arrendere alla nuova stagione. Tra cieli sereni, ultime sagre di settembre e una giornata dedicata alla memoria di due santi guaritori, ecco l’almanacco completo di oggi, pensato per chi vuole partire informato sul territorio.

Meteo per la provincia di Salerno

La giornata di sabato 26 settembre si presenta nel complesso stabile su tutto il territorio salernitano, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature ancora gradevolmente estive. Le minime notturne si aggirano intorno ai 17 gradi, mentre nel pomeriggio i valori possono salire fino a 26 gradi, complice un anticiclone che continua a garantire clima mite. I venti soffieranno deboli o moderati da nord-est, il mare risulterà poco mosso e non si segnalano fenomeni di rilievo lungo la costa cilentana, sebbene qualche velatura sparsa possa comparire nelle ore centrali della giornata. Il weekend si conferma quindi all’insegna della stabilità, con un possibile assestamento delle temperature nei giorni successivi.

Eventi in provincia di Salerno e nel Cilento

Il weekend porta con sé alcuni degli ultimi grandi appuntamenti dell’estate cilentana. A Castelcivita prosegue la XXXIV edizione della Sagra del Fungo Porcino, che nella giornata odierna anima il centro storico con stand gastronomici, degustazioni e momenti di intrattenimento popolare dedicati al prodotto simbolo del territorio. Sul fronte costiero, a Pioppi continua l’Oktoberfest organizzato dall’Associazione Pioppi Eventi, che trasforma il lungomare Correale in un angolo di atmosfera bavarese tra musica dal vivo e specialità gastronomiche. Non mancano, come da tradizione di fine settembre, altre iniziative locali promosse dalle Pro Loco del territorio, dalle rassegne culturali agli appuntamenti enogastronomici nei borghi dell’entroterra.

Il Santo del giorno: Santi Cosma e Damiano

Il 26 settembre la Chiesa cattolica celebra i Santi Cosma e Damiano, medici e martiri vissuti tra il III e il IV secolo. Secondo la tradizione erano fratelli gemelli, originari dell’Arabia o della Cilicia, che si dedicarono alla cura dei malati senza mai accettare compensi, guadagnandosi l’appellativo di “anargiri”, ossia “senza denaro”. La loro fede cristiana, unita alla generosità verso i poveri e i sofferenti, li rese ben presto oggetto di grande devozione popolare. Durante le persecuzioni dell’imperatore Diocleziano furono arrestati e, dopo aver subito il martirio, decapitati nei pressi di Ciro, in Siria, intorno al 303. Ancora oggi sono venerati come patroni dei medici, dei farmacisti e di tutte le professioni sanitarie.

Accadde oggi, 26 settembre

Numerosi gli eventi che nei secoli hanno segnato questa data. Nel 1580 Francis Drake completò la sua circumnavigazione del globo, rientrando in Inghilterra dopo un viaggio durato quasi tre anni. Nel 1687 il Partenone di Atene fu gravemente danneggiato da un’esplosione durante l’assedio veneziano della città, guidato dal generale Morosini contro le truppe ottomane. Nel 1835 debuttò a Napoli l’opera lirica “Lucia di Lammermoor” di Gaetano Donizetti, destinata a diventare uno dei capolavori del melodramma romantico italiano. Nel 1945 morì a New York il compositore ungherese Béla Bartók, tra i massimi protagonisti della musica del Novecento.

Le notizie di ieri

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