Almanacco

Almanacco del giorno: 23 settembre, San Pio da Pietrelcina e il primo giorno d’autunno

Almanacco di martedì 23 settembre: meteo per la provincia di Salerno, eventi in Cilento, il santo del giorno San Pio da Pietrelcina e le curiosità di "accadde oggi".

Di:
Fiorenza Di Palma
Padre Pio

Il 23 settembre è il 266° giorno dell’anno solare (267° negli anni bisestili): mancano appena 99 giorni alla fine del 2026. È una data che porta con sé un significato particolare, perché segna convenzionalmente l’ingresso nella stagione autunnale: con l’equinozio, il giorno e la notte si equivalgono quasi perfettamente, e da qui in avanti le ore di luce continueranno ad accorciarsi fino al solstizio d’inverno. Astrologicamente il Sole transita nel segno della Bilancia. Per la provincia di Salerno e il territorio cilentano, il cambio di stagione porta con sé anche un cambiamento nell’aria: le temperature roventi dell’estate lasciano gradualmente spazio a un clima più mite, ideale per riscoprire borghi, sentieri e tradizioni locali.

Meteo in provincia di Salerno

Dopo diversi giorni caratterizzati da un caldo fuori stagione, l’ultima tendenza indica per la fase tra il 22 e il 23 settembre un deciso calo termico, con valori che si riportano più vicini alla media del periodo. A Salerno città e lungo la fascia costiera ci si aspetta cielo generalmente poco nuvoloso o sereno, con schiarite prevalenti nelle ore centrali della giornata; temperature massime attese in diminuzione rispetto ai giorni precedenti, su valori autunnali ma ancora gradevoli, mentre le minime notturne risulteranno più fresche. Venti deboli a regime di brezza e mare poco mosso lungo la costa cilentana. Nelle zone interne e collinari del Cilento non si escludono velature al mattino con schiarite nel pomeriggio.

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Nota redazionale: le previsioni meteo sono soggette a variazioni nelle 24-48 ore precedenti la data indicata; si raccomanda una verifica con i bollettini ufficiali (Protezione Civile Regione Campania, Aeronautica Militare) prima della pubblicazione definitiva.

Eventi in provincia di Salerno

Con la fine dell’estate, il calendario degli eventi in Cilento entra nella sua fase autunnale: dopo le grandi sagre di agosto e le manifestazioni marinare di inizio settembre (come il Fish Festival di Casal Velino, che ha animato il porto nel weekend precedente), molti borghi propongono in questi giorni le ultime feste patronali e le sagre enogastronomiche legate ai prodotti di stagione — dai fichi bianchi ai ceci di Cicerale, fino alle prime castagne dell’entroterra. Sul fronte culturale non mancano rassegne musicali, mostre di arte e artigianato e iniziative promosse dalle Pro Loco locali per valorizzare il territorio nel periodo di transizione tra estate e autunno.

Il Santo del giorno

Il 23 settembre la Chiesa cattolica celebra San Pio da Pietrelcina, al secolo Francesco Forgione, uno dei santi più amati e venerati in tutto il Sud Italia. Nato a Pietrelcina, in provincia di Benevento, nel 1887, entrò giovanissimo nell’ordine dei Frati Minori Cappuccini e fu ordinato sacerdote nel 1910. La sua vita fu segnata dal dono delle stigmate, ricevute in forma visibile nel 1918, e da una fama di santità che si diffuse ben oltre i confini della Puglia, dove visse gran parte della sua esistenza a San Giovanni Rotondo. Fu proprio in questo convento che Padre Pio morì il 23 settembre 1968, cinquant’anni esatti dopo aver ricevuto le stigmate: una coincidenza che rende questa data doppiamente significativa per i devoti. Fondatore della Casa Sollievo della Sofferenza e dei Gruppi di preghiera, fu proclamato beato nel 1999 e canonizzato da Giovanni Paolo II nel 2002. Nello stesso giorno il martirologio ricorda anche San Lino, Santa Tecla e Santa Rebecca.

Accadde oggi

Il 23 settembre è una data ricca di avvenimenti storici che hanno segnato epoche diverse:

  • 63 a.C. – Nasce a Roma Ottaviano Augusto, primo imperatore romano.
  • 1846 – Viene scoperto il pianeta Nettuno dall’astronomo tedesco Johann Gottfried Galle.
  • 1889 – A Tokyo viene fondata la Nintendo, all’epoca produttrice di carte da gioco.
  • 1910 – Jorge Chávez Dartnell compie la prima trasvolata delle Alpi in aereo, da Briga a Domodossola.
  • 1932 – Il Regno dell’Hegiaz e del Negd viene ribattezzato Regno dell’Arabia Saudita.
  • 1943 – Viene proclamata la Repubblica Sociale Italiana a seguito degli accordi tra Mussolini e i tedeschi dopo la sua liberazione dal Gran Sasso.
  • 1968 – Muore a San Giovanni Rotondo Padre Pio da Pietrelcina.
  • Il 23 settembre è anche la Giornata internazionale delle lingue dei segni, istituita dall’ONU nel 2017 per promuovere l’identità linguistica e culturale delle persone sorde.

Tra le personalità nate in questo giorno si ricordano il musicista Bruce Springsteen, il cantante Julio Iglesias e lo statista italiano Aldo Moro.

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