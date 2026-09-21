Almanacco 21 settembre: meteo Salerno, eventi Cilento e San Matteo patrono

Lunedì 21 settembre segna simbolicamente l’ingresso pieno nella stagione autunnale, anche se il clima nel Salernitano continua a regalare tepore quasi estivo. È un giorno importante per il capoluogo, che nel proprio patrono ritrova radici antiche e un legame identitario ancora molto sentito. Ecco tutto quello che c’è da sapere per vivere al meglio la giornata tra Salerno e il Cilento.

Meteo, provincia di Salerno

Dopo il transito di un fronte instabile nella parte finale della settimana scorsa, l’anticiclone torna a distendersi sul Salernitano proprio in coincidenza con l’avvio della nuova settimana. Il quadro atteso per oggi propone cielo in prevalenza poco nuvoloso o velato al mattino, con qualche addensamento sparso nelle ore centrali della giornata, soprattutto verso l’entroterra e la fascia appenninica; sulla costa e nel Cilento le schiarite dovrebbero risultare più ampie. Le temperature restano gradevoli e ancora estive, con minime intorno ai 20-21°C e massime che si spingono fino a 27-28°C. Venti deboli o al più moderati con direzione meridionale, mare poco mosso lungo il litorale cilentano.

Nota redazionale: le previsioni meteo, per loro natura, possono variare nell’arco delle 24-48 ore precedenti. Si raccomanda di verificare l’aggiornamento più recente prima di organizzare attività all’aperto.

Eventi in provincia di Salerno e nel Cilento

Il fine settimana appena trascorso ha portato con sé uno degli appuntamenti gastronomici più identitari del territorio: a Pioppi, frazione marinara di Pollica, si chiude proprio in questi giorni la Sagra del Pesce Azzurro, la più antica manifestazione del genere in Cilento, nata nel 1969 per iniziativa della locale Pro Loco. Sul lungomare, nei pressi dello storico Palazzo Vinciprova, alici, sarde e sgombri sono stati protagonisti di una tre giorni all’insegna del gusto povero e autentico della tradizione marinara, in un borgo che non a caso è considerato la culla della Dieta Mediterranea.

Guardando al calendario dell’autunno cilentano, restano da segnalare altri appuntamenti che animeranno nelle prossime settimane il territorio, tra cui la tradizionale celebrazione dell’Equinozio d’Autunno a San Giovanni a Piro, ormai un classico degli eventi di fine stagione nel Cilento meridionale.

Nota redazionale: gli orari e i programmi delle manifestazioni possono subire variazioni dell’ultimo minuto; si consiglia di verificare sempre con i canali ufficiali di Pro Loco e Comuni organizzatori.

Santo del giorno: San Matteo

Il 21 settembre la Chiesa celebra San Matteo, Apostolo ed Evangelista, e per Salerno si tratta di una data particolarmente sentita: Matteo è infatti il patrono della città. Nato come Levi, esercitava la professione di pubblicano, cioè esattore delle imposte per conto dell’Impero romano, un mestiere che gli attirava il disprezzo dei concittadini. Fu Gesù stesso a chiamarlo alla sequela lungo le rive del lago di Galilea: Matteo lasciò immediatamente il banco delle imposte per diventare uno dei dodici apostoli, cui la tradizione attribuisce la paternità del primo dei quattro Vangeli.

Il Martirologio Romano colloca al 21 settembre la sua morte, mentre la traslazione delle sue reliquie dall’Etiopia a Salerno, passando per Paestum, viene ricordata il 6 maggio. Nel corso dei secoli il legame tra il Santo e la città si è rafforzato attraverso diversi episodi ritenuti miracolosi, il più celebre dei quali risale al 1544, quando Salerno sarebbe scampata a un attacco dei pirati saraceni guidati da Ariadeno Barbarossa proprio grazie all’intercessione del suo patrono. Le sue spoglie riposano tuttora nella cripta del Duomo di Salerno, meta di devozione ancora oggi.

Accadde oggi, 21 settembre

Diversi gli episodi storici che nei secoli si sono intrecciati con questa data. Nel 1792 la Convenzione Nazionale francese votò l’abolizione della monarchia, segnando la nascita della Prima Repubblica francese. Nel 1937 J.R.R. Tolkien pubblicò per la prima volta “Lo Hobbit”, romanzo destinato a diventare un classico della letteratura fantasy mondiale. Nel 1964 Malta ottenne l’indipendenza dal Regno Unito. Una data più recente e dolorosa per la cronaca italiana è quella del 1990, quando il giudice Rosario Livatino fu assassinato dalla mafia in Sicilia. Nel 2003, infine, la sonda spaziale Galileo concluse la propria missione schiantandosi volutamente su Giove, dopo anni di osservazioni del pianeta e dei suoi satelliti.

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