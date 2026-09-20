Scontri dopo Manfredonia-Ebolitana: tensioni al Miramare e interventi

Momenti di forte tensione si sono registrati al termine della partita tra Manfredonia ed Ebolitana, disputata allo stadio Miramare. La situazione è degenerata rapidamente all’esterno dell’impianto sportivo, dove opposte fazioni di tifosi sono arrivate allo scontro diretto, richiedendo un immediato e massiccio intervento delle forze dell’ordine per ristabilire l’ordine pubblico.

Gli scontri fuori dallo stadio e sulla spiaggia

La situazione critica è esplosa subito dopo il fischio finale della gara. Dalle gradinate e dalle aree limitrofe al settore ospiti, le tensioni si sono spostate rapidamente all’esterno, interessando anche la zona della spiaggia vicina allo stadio Miramare. Alcuni video circolati nelle ore successive documentano il coinvolgimento di diversi sostenitori nei disordini, con momenti di forte criticità gestiti dagli operatori di polizia presenti sul posto per contenere la situazione ed evitare conseguenze più gravi.

La dinamica e il coinvolgimento delle tifoserie gemellate

Le autorità competenti sono attualmente al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e identificare i responsabili degli scontri. Tra i sostenitori della compagine campana presenti sugli spalti figuravano anche alcuni tifosi del Cerignola, presenti in virtù del solido rapporto di gemellaggio che unisce le due tifoserie. Sono in corso accertamenti specifici per verificare eventuali responsabilità individuali e valutare i provvedimenti da adottare nei confronti dei soggetti coinvolti nei disordini.