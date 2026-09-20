Almanacco 20 settembre: meteo, eventi e curiosità nel Salernitano

Sabato 20 settembre 2026: l’estate meteorologica è ormai alle spalle da tempo, ma il clima nel Salernitano continua a regalare giornate dal sapore ancora estivo. Tra gli ultimi bagliori della bella stagione, la vita nel Cilento non si ferma: sagre di paese, tradizioni marinare e appuntamenti religiosi animano il territorio, mentre il calendario liturgico ricorda un Santo dalla storia particolarmente suggestiva. Ecco tutto quello che c’è da sapere per vivere al meglio la giornata.

Meteo, provincia di Salerno

Il weekend si chiude all’insegna della variabilità, ma con un occhio di riguardo per le zone costiere del Salernitano. Dopo un sabato caratterizzato da rovesci sparsi soprattutto nelle aree interne e appenniniche, la domenica porta un deciso miglioramento su gran parte della Campania: il cielo sulla fascia costiera e sul capoluogo si manterrà in prevalenza soleggiato, con qualche velatura di passaggio.

Le zone più meridionali della regione e l’entroterra collinare potrebbero invece risentire ancora di annuvolamenti irregolari, senza però fenomeni particolarmente intensi come quelli attesi più a sud, verso la Calabria e la Sicilia. Le temperature restano gradevoli e sopra la media stagionale, con valori massimi generalmente compresi tra i 26 e i 31 gradi: un clima ancora estivo, nonostante l’equinozio d’autunno sia ormai alle porte. Venti deboli, salvo locali rinforzi in caso di temporali, e mare calmo o poco mosso lungo la costa cilentana.

Eventi, provincia di Salerno e Cilento

Il weekend si chiude in bellezza a Casal Velino Marina, dove prosegue il Fish Festival, uno degli appuntamenti più attesi della costa cilentana. Dal 18 al 20 settembre il porto si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato al mare, alla cucina tradizionale e alla cultura marinara: stand gastronomici con fritture miste e zuppe di pesce, musica dal vivo, spettacoli folkloristici e intrattenimento per famiglie animano le serate. Proprio in questi giorni si intrecciano anche i festeggiamenti in onore di San Matteo, patrono del paese, rendendo questa edizione ancora più sentita dalla comunità locale.

Non è l’unico fermento nel territorio: tra fine settembre e i primi giorni di ottobre il calendario cilentano si arricchisce di sagre autunnali dedicate ai prodotti tipici della tradizione contadina, dai fichi alle castagne, occasioni ideali per chi vuole scoprire i sapori genuini dell’entroterra.

Il Santo del giorno: Sant’Eustachio

Il 20 settembre la Chiesa cattolica celebra Sant’Eustachio, martire romano vissuto tra il I e il II secolo dopo Cristo. Prima della conversione si chiamava Placido ed era un valoroso generale al servizio dell’esercito romano. Secondo la tradizione, durante una battuta di caccia gli apparve un cervo con una croce luminosa tra le corna: da quella visione nacque la sua conversione al cristianesimo, insieme a quella della moglie Teopista e dei figli Agapio e Teopisto.

Dopo aver attraversato numerose disgrazie e essere stato richiamato in servizio per contrastare le incursioni barbariche, Eustachio si rifiutò di sacrificare agli dèi pagani per celebrare una vittoria militare. Per questo motivo fu condannato a morte insieme a tutta la famiglia dall’imperatore Adriano, e il suo martirio è tradizionalmente ricordato come particolarmente crudele. Sant’Eustachio è oggi patrono della città di Matera e la sua figura resta legata al tema della fede messa alla prova dalle avversità della vita.

Accadde oggi: 20 settembre

Il 20 settembre è una data che porta con sé uno dei capitoli più importanti della storia dell’Unità d’Italia: nel 1870, l’esercito italiano guidato dal generale Raffaele Cadorna aprì una breccia nelle mura di Roma nei pressi di Porta Pia, dopo ore di cannoneggiamento. Poche ore dopo lo Stato Pontificio si arrese, sventolando bandiere bianche da San Pietro e da Castel Sant’Angelo.

Quell’episodio, passato alla storia come la Breccia di Porta Pia, segnò la fine del potere temporale dei Papi e l’annessione di Roma al neonato Regno d’Italia, che l’anno seguente ne avrebbe fatto la propria capitale. In ricordo di quella giornata, in moltissime città italiane una via centrale porta ancora oggi il nome di “via XX Settembre”, e la data fu a lungo festa nazionale, prima di essere abolita nel 1929 con i Patti Lateranensi.

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