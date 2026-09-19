Cilento

Tragedia ad Albanella: le indagini sulla dinamica e l’ipotesi del malore

Continuano le indagini dei carabinieri e della Procura sulla morte dell'operaio ad Albanella: sequestrata l'area e disposta l'autopsia per chiarire la dinamica.

Di: Alessandra Pazzanese
Tragedia ad Albanella: le indagini sulla dinamica e l’ipotesi del malore

Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri della Compagnia di Agropoli e della Stazione locale per fare piena luce sulla tragedia avvenuta in un’azienda zootecnica di Matinella, nel comune di Albanella, dove un operaio di 40 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da una struttura rialzata.

Incidente sul lavoro ad Albanella: le indagini

Al centro degli accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno vi è la verifica del rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’area interessata dall’incidente è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici necessari a stabilire l’esatta dinamica dei fatti e a chiarire se siano state adottate tutte le cautele e i dispositivi di protezione previsti per i lavori in quota.

L’autopsia

Nel frattempo, l’esame autoptico disposto sulla salma, trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Eboli, dovrà chiarire gli aspetti medico-legali del decesso. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti non viene infatti esclusa la possibilità che l’operaio possa essere stato colto da un malore improvviso prima di perdere l’equilibrio e cadere nel vuoto.

La drammatica vicenda riporta drammaticamente al centro dell’attenzione pubblica la sicurezza nelle aziende agricole e zootecniche della Piana del Sele, riaccendendo il dibattito sulla tutela dei lavoratori in un settore ad alto rischio nella regione.

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