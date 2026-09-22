Almanacco del 22 settembre: meteo Salerno, eventi in Cilento, San Maurizio e la storia di oggi

Il 22 settembre porta con sé un piccolo spartiacque stagionale: è infatti il giorno in cui, quest’anno, cade l’equinozio d’autunno, il momento in cui il dì e la notte si equivalgono quasi perfettamente prima che le ore di luce comincino ad accorciarsi. Un simbolo che ben si presta a raccontare il Cilento in questo scorcio di settembre, quando l’estate lascia lentamente spazio a giornate più miti e a un ritmo di vita che torna via via alla normalità, tra gli ultimi bagni di stagione e la ripresa delle attività quotidiane nei borghi della provincia di Salerno.

Meteo in provincia di Salerno

L’ultima settimana di settembre si apre all’insegna di un tempo ancora stabile su gran parte della provincia di Salerno, con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso al mattino e schiarite ampie nel pomeriggio. Le temperature restano gradevoli per il periodo, con valori diurni che si mantengono su livelli tipicamente tardo-estivi lungo la fascia costiera cilentana, mentre nelle zone interne e collinari le escursioni termiche cominciano a farsi più sensibili tra il giorno e la notte. I venti si mantengono deboli, a prevalente regime di brezza, con mare generalmente calmo o poco mosso lungo il litorale da Agropoli a Palinuro.

Nota redazionale: le previsioni meteo sono soggette a variazioni. Si consiglia di verificare l’aggiornamento più recente nelle 24-48 ore precedenti la pubblicazione.

Eventi in provincia di Salerno e nel Cilento

Settembre resta un mese ricco per il calendario di sagre e manifestazioni del territorio cilentano, che nell’ultimo weekend ha visto protagonista, tra gli altri, il Fish Festival di Casal Velino Marina, dedicato al pesce e alle tradizioni marinare locali. Nei prossimi giorni diversi comuni della provincia proseguono con appuntamenti autunnali tra sagre gastronomiche, iniziative culturali e le prime rassegne dedicate ai prodotti tipici della stagione, dal fico bianco alle castagne dell’entroterra. Vi invitiamo a seguire le pagine social dei singoli Comuni e delle Pro Loco cilentane per il calendario completo delle iniziative del giorno.

Nota redazionale: si raccomanda di verificare gli orari e la conferma degli eventi direttamente presso i Comuni o gli organizzatori, poiché possono subire variazioni dell’ultimo minuto.

Il Santo del giorno: San Maurizio

Il 22 settembre la Chiesa cattolica celebra San Maurizio, comandante della leggendaria Legione Tebea, un corpo di soldati romani di fede cristiana originari dell’Egitto. Secondo la tradizione, Maurizio e i suoi compagni si rifiutarono di sacrificare agli dèi pagani come imposto dall’imperatore Massimiano Erculio e per questo furono martirizzati. La sua testimonianza di fedeltà e coraggio lo ha reso, nei secoli, patrono dei soldati e delle realtà che portano il suo nome, oltre che punto di riferimento della devozione popolare in diverse regioni d’Europa, dal Ducato di Savoia al Vallese svizzero. Il suo nome, di origine latina, richiama l’appartenenza alle terre della Mauritania.

Accadde oggi: 22 settembre nella storia

1791 – Nasce a Londra Michael Faraday, tra i più importanti scienziati della storia, i cui studi sull’elettromagnetismo hanno gettato le basi della moderna elettrotecnica.

– Nasce a Londra Michael Faraday, tra i più importanti scienziati della storia, i cui studi sull’elettromagnetismo hanno gettato le basi della moderna elettrotecnica. 1862 – Il presidente Abraham Lincoln annuncia il proclama preliminare di emancipazione, con cui stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 1863, gli schiavi degli Stati ribelli sarebbero stati dichiarati liberi: un atto che trasformò la Guerra di Secessione americana anche in una battaglia contro la schiavitù.

– Il presidente Abraham Lincoln annuncia il proclama preliminare di emancipazione, con cui stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 1863, gli schiavi degli Stati ribelli sarebbero stati dichiarati liberi: un atto che trasformò la Guerra di Secessione americana anche in una battaglia contro la schiavitù. 1774 – Muore a Roma Papa Clemente XIV, ricordato in particolare per la soppressione della Compagnia di Gesù disposta nel 1773.

– Muore a Roma Papa Clemente XIV, ricordato in particolare per la soppressione della Compagnia di Gesù disposta nel 1773. 1956 – Muore il chimico britannico Frederick Soddy, premio Nobel per i suoi studi sugli isotopi radioattivi.

– Muore il chimico britannico Frederick Soddy, premio Nobel per i suoi studi sugli isotopi radioattivi. 1823 – Alessandro Manzoni scrive la celebre “Lettera sul Romanticismo” indirizzata a Cesare D’Azeglio, uno dei testi chiave del dibattito culturale italiano dell’Ottocento.

Lo sport del weekend

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