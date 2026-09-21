Attualità

Sapri, grande successo per “Baia blu”: lo sport rilancia il Cilento

Prima edizione di "Sapri Baia blu": il nuoto in acque libere conquista il Lungomare Italia. Sport, natura e destagionalizzazione turistica nel Cilento.

Di:
Maria Emilia Cobucci
Di:Maria Emilia Cobucci
Giornalista per scelta, professione e passione. Una passione che mi accompagna sempre nel mio lavoro tanto da renderlo unico. Testarda e determinata, sono sempre alla ricerca...
Sapri, grande successo per “Baia blu”: lo sport rilancia il Cilento

Lo splendido Lungomare Italia di Sapri ha ospitato domenica 29 settembre la prima edizione di “Sapri Baia blu”, la gara di nuoto in acque libere che ha richiamato a raccolta numerosi atleti e appassionati da tutta la regione.

L’evento, fortemente voluto dall’associazione “Ad Maiora” presieduta da Armando Giffoni, è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Sapri, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, della BCC Magna Grecia e in stretta collaborazione con il Comitato territoriale C.S.I. Salerno, ponendosi l’obiettivo strategico di coniugare sport, natura e turismo.

Leggi anche:

Dramma sulla A2, la vittima è Marco Curia aveva 23 anni e prestava servizio a San Marco di Castellabate
Chiusura punto nascita Sapri: il TAR respinge i ricorsi dei comuni
Sicignano, allarme truffe agli anziani: il sindaco Orco avverte sui finti controlli dell’oro

Destagionalizzazione e valorizzazione dei giovani

“Il nostro obiettivo principale è la destagionalizzazione turistica — ha affermato il presidente dell’associazione Ad Maiora, Armando Giffoni — Inoltre è fondamentale far conoscere le eccellenze naturalistiche che contraddistinguono il nostro comprensorio su tutto il territorio nazionale. È un evento rivolto innanzitutto ai giovani, capaci di dare linfa e continuità alle presenze sul nostro territorio. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno sostenuto l’iniziativa e in particolare al Circolo Nautico di Sapri per il prezioso supporto operativo fornito nell’organizzazione”.

Il ruolo del C.S.I. Campania e il potenziale del nuoto in mare

A sostenere fin dalle fasi nascenti l’iniziativa è stato il Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) della Campania. “Lo sport rappresenta un tassello fondamentale per la crescita delle comunità — ha dichiarato il responsabile regionale C.S.I., Giuseppe Ricciardi — È di primaria importanza coniugare la pratica sportiva con la promozione delle bellezze naturali, come quelle tutelate dal Parco Nazionale del Cilento. Il nuoto in acque libere è una disciplina che sta ottenendo riscontri sempre più significativi: in Campania c’è un forte interesse verso questo sport, grazie anche ai tanti chilometri di costa incontaminata che hanno permesso di conquistare numerose Bandiere Blu. Non potevamo chiedere cornice migliore”.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite
Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.