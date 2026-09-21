Sapri, grande successo per “Baia blu”: lo sport rilancia il Cilento

Lo splendido Lungomare Italia di Sapri ha ospitato domenica 29 settembre la prima edizione di “Sapri Baia blu”, la gara di nuoto in acque libere che ha richiamato a raccolta numerosi atleti e appassionati da tutta la regione.

L’evento, fortemente voluto dall’associazione “Ad Maiora” presieduta da Armando Giffoni, è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Sapri, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, della BCC Magna Grecia e in stretta collaborazione con il Comitato territoriale C.S.I. Salerno, ponendosi l’obiettivo strategico di coniugare sport, natura e turismo.

Destagionalizzazione e valorizzazione dei giovani

“Il nostro obiettivo principale è la destagionalizzazione turistica — ha affermato il presidente dell’associazione Ad Maiora, Armando Giffoni — Inoltre è fondamentale far conoscere le eccellenze naturalistiche che contraddistinguono il nostro comprensorio su tutto il territorio nazionale. È un evento rivolto innanzitutto ai giovani, capaci di dare linfa e continuità alle presenze sul nostro territorio. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno sostenuto l’iniziativa e in particolare al Circolo Nautico di Sapri per il prezioso supporto operativo fornito nell’organizzazione”.

Il ruolo del C.S.I. Campania e il potenziale del nuoto in mare

A sostenere fin dalle fasi nascenti l’iniziativa è stato il Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) della Campania. “Lo sport rappresenta un tassello fondamentale per la crescita delle comunità — ha dichiarato il responsabile regionale C.S.I., Giuseppe Ricciardi — È di primaria importanza coniugare la pratica sportiva con la promozione delle bellezze naturali, come quelle tutelate dal Parco Nazionale del Cilento. Il nuoto in acque libere è una disciplina che sta ottenendo riscontri sempre più significativi: in Campania c’è un forte interesse verso questo sport, grazie anche ai tanti chilometri di costa incontaminata che hanno permesso di conquistare numerose Bandiere Blu. Non potevamo chiedere cornice migliore”.