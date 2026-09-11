Nuoto in acque libere: al via l’11° Trofeo Città di Salerno al Lloyd’s Baia

Domenica 13 settembre le acque antistanti la spiaggia del Lloyd’s Baia Hotel ospiteranno l’11° edizione del Trofeo Città di Salerno – Lloyd’s Baia, appuntamento di riferimento per il nuoto in acque libere. La competizione, organizzata dall’ASD Peppe Lamberti Nuoto Club sotto la guida della presidente Stefania Lamberti, vedrà gli atleti cimentarsi in un tracciato suggestivo con vista sui celebri scogli dei Due Fratelli di Vietri sul Mare e sulla storica Torre Crestarella, all’inizio della Costiera Amalfitana.

Il programma della giornata prevede il raduno dei partecipanti alle ore 8.30 presso la spiaggia della struttura ospitante, seguito dal via ufficiale fissato per le ore 9.30. La manifestazione si concluderà con la cerimonia di premiazione alle ore 12.30, a cui farà seguito un terzo tempo conviviale dedicato a tutti i concorrenti.

Il percorso e la validità nel circuito FIN

La prova si svolge sotto l’egida della Federazione Italiana Nuoto (FIN) ed è inserita nel circuito nazionale agonisti e master per la specialità del nuoto di mezzofondo in acque libere. Gli atleti saranno chiamati ad affrontare una distanza complessiva di 2.600 metri, articolata su due giri del tracciato di gara.

I numeri della competizione e le società partecipanti

L’edizione di quest’anno registra un totale di 183 iscritti, suddivisi in 137 uomini e 44 donne. Il settore agonistico conta 26 partecipanti (18 uomini e 8 donne), mentre la categoria master vede ai nastri di partenza 157 nuotatori (121 uomini e 36 donne) compresi nelle fasce d’età che vanno dalla M20 alla M80.

La copertura geografica della manifestazione raccoglie adesioni da molteplici regioni italiane, per un totale di 37 società sportive. La Campania garantisce la rappresentanza più numerosa con 20 club, affiancata da delegazioni provenienti da Lazio (8), Toscana (3), Abruzzo (1), Basilicata (1), Calabria (1), Liguria (1), Piemonte (1) e Veneto (1). La società organizzatrice, la Peppe Lamberti Nuoto Club, schiera una pattuglia di 51 atleti.

I protagonisti e i partner dell’evento

Tra le presenze di maggior rilievo figurano quelle del settore master, dove spicca la partecipazione di Fabio Calmasini, atleta tesserato per la società piemontese Natatio Master Team e già plurititolato sia in vasca sia in acque libere per la categoria M55.

L’organizzazione dell’evento si avvale del supporto dei partner Lloyd’s Baia, Benny’Oil, Jaked, BEWWEB e della Centrale del Latte, quest’ultima impegnata nella fornitura di prodotti destinati a tutti i partecipanti.