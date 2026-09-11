Altri Sport

Nuoto in acque libere: al via l’11° Trofeo Città di Salerno al Lloyd’s Baia

Domenica 13 settembre torna il Trofeo Città di Salerno: 183 atleti al via per la gara di nuoto in acque libere valida per il circuito FIN

Di: Ernesto Rocco
Nuoto in acque libere: al via l’11° Trofeo Città di Salerno al Lloyd’s Baia

Domenica 13 settembre le acque antistanti la spiaggia del Lloyd’s Baia Hotel ospiteranno l’11° edizione del Trofeo Città di Salerno – Lloyd’s Baia, appuntamento di riferimento per il nuoto in acque libere. La competizione, organizzata dall’ASD Peppe Lamberti Nuoto Club sotto la guida della presidente Stefania Lamberti, vedrà gli atleti cimentarsi in un tracciato suggestivo con vista sui celebri scogli dei Due Fratelli di Vietri sul Mare e sulla storica Torre Crestarella, all’inizio della Costiera Amalfitana.

Il programma della giornata prevede il raduno dei partecipanti alle ore 8.30 presso la spiaggia della struttura ospitante, seguito dal via ufficiale fissato per le ore 9.30. La manifestazione si concluderà con la cerimonia di premiazione alle ore 12.30, a cui farà seguito un terzo tempo conviviale dedicato a tutti i concorrenti.

Il percorso e la validità nel circuito FIN

La prova si svolge sotto l’egida della Federazione Italiana Nuoto (FIN) ed è inserita nel circuito nazionale agonisti e master per la specialità del nuoto di mezzofondo in acque libere. Gli atleti saranno chiamati ad affrontare una distanza complessiva di 2.600 metri, articolata su due giri del tracciato di gara.

I numeri della competizione e le società partecipanti

L’edizione di quest’anno registra un totale di 183 iscritti, suddivisi in 137 uomini e 44 donne. Il settore agonistico conta 26 partecipanti (18 uomini e 8 donne), mentre la categoria master vede ai nastri di partenza 157 nuotatori (121 uomini e 36 donne) compresi nelle fasce d’età che vanno dalla M20 alla M80.

La copertura geografica della manifestazione raccoglie adesioni da molteplici regioni italiane, per un totale di 37 società sportive. La Campania garantisce la rappresentanza più numerosa con 20 club, affiancata da delegazioni provenienti da Lazio (8), Toscana (3), Abruzzo (1), Basilicata (1), Calabria (1), Liguria (1), Piemonte (1) e Veneto (1). La società organizzatrice, la Peppe Lamberti Nuoto Club, schiera una pattuglia di 51 atleti.

I protagonisti e i partner dell’evento

Tra le presenze di maggior rilievo figurano quelle del settore master, dove spicca la partecipazione di Fabio Calmasini, atleta tesserato per la società piemontese Natatio Master Team e già plurititolato sia in vasca sia in acque libere per la categoria M55.

L’organizzazione dell’evento si avvale del supporto dei partner Lloyd’s Baia, Benny’Oil, Jaked, BEWWEB e della Centrale del Latte, quest’ultima impegnata nella fornitura di prodotti destinati a tutti i partecipanti.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.