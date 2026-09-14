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Agropoli, oltre 700 atleti protagonisti alle Finali Nazionali Argento

Grande successo ad Agropoli per le Finali Nazionali Argento di atletica: 700 atleti in gara per la promozione nei campionati di società.

Di: Alessandro Pippa
Agropoli, oltre 700 atleti protagonisti alle Finali Nazionali Argento

Grande successo ad Agropoli per le Finali Nazionali Argento per squadre, che hanno visto la partecipazione di oltre 700 atleti provenienti da diverse parti d’Italia, pronti a sfidarsi in pista e in pedana con l’obiettivo di conquistare punti preziosi per il salto di categoria.

Una due giorni all’insegna dello sport, del divertimento e della competizione, capace di regalare emozioni e grande spettacolo a tutti i partecipanti e al pubblico presente.

L’organizzazione impeccabile dell’Atletica Agropoli e il valore promozionale

L’organizzazione, curata nei minimi dettagli dalla società Atletica Agropoli, ha permesso a tutti gli atleti di vivere il fine settimana nel migliore dei modi, coniugando perfettamente l’aspetto agonistico con i valori della socialità e della condivisione sportiva.

Una manifestazione di altissimo profilo che ha confermato ancora una volta la capacità del comune cilentano e dell’Atletica Agropoli di ospitare eventi di grande rilievo nel panorama dell’atletica leggera italiana. La struttura ha offerto agli atleti le condizioni ideali per esprimersi al meglio e alle società l’opportunità di giocarsi, fino all’ultimo punto, la conquista della promozione.

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