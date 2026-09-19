Almanacco 19 settembre: meteo Salerno, eventi in provincia e San Gennaro

Il calendario segna sabato 19 settembre, uno dei weekend più intensi dell’anno per la provincia di Salerno: l’estate sta chiudendo i battenti, ma borghi e lungomari si preparano a salutarla con l’ultima ondata di sagre, feste patronali e appuntamenti culturali. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa giornata: dal meteo agli eventi in programma, fino al Santo del giorno e alle curiosità che la storia ci consegna per questa data.

Meteo per la provincia di Salerno

La giornata di sabato si apre con cielo poco nuvoloso o velato al mattino, seguito da un pomeriggio con nubi sparse di passaggio e schiarite in serata. Le temperature si mantengono gradevoli, con minime intorno ai 21°C e massime che possono toccare i 27-28°C. I venti soffiano deboli al mattino da Sud, si fanno più moderati nel pomeriggio da Sud-Ovest, per poi attenuarsi in serata. Il mare resta poco mosso lungo le coste cilentane. Non sono escluse, secondo le tendenze più recenti, isolate precipitazioni o temporali di passaggio legati a una veloce perturbazione attesa nel weekend tra sabato e domenica, soprattutto nelle zone interne e appenniniche.

Nota redazionale: le previsioni meteo sono soggette a variazioni. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti nelle 24-48 ore precedenti alla pubblicazione.

Eventi in provincia di Salerno

Il terzo weekend di settembre è tra i più ricchi dell’anno per il territorio salernitano, con il Cilento che chiude la stagione estiva a suon di sagre e la città di Salerno che vive tra design e cultura.

Sul lungomare di Pioppi, frazione di Pollica, prosegue fino a domenica la 55ª edizione della Sagra del Pesce: protagonista il pesce azzurro, con alici fritte, pasta con alici e pomodorini, calamari e i tipici dolci cilentani come cannoli e torta con il naspro. Ogni sera, dalle 19:30, spazio alla musica popolare dal vivo.

A Casal Velino Marina va in scena “Pesce in Festa”, tra degustazioni di pesce fresco e serate in musica per l’ultimo fine settimana estivo sul litorale cilentano.

Nell’entroterra, ad Auletta prende il via “Mangiamo con i Contadini”, rassegna gastronomica inserita nei festeggiamenti per San Donato, con piatti della tradizione contadina e musica folk dal vivo a partire dalle 19.

A Sant’Egidio del Monte Albino torna invece “I Cortili della Storia”, giunta alla trentesima edizione: dalle 20 visite ai cortili storici, fiera dei mestieri, falconieri, giullari e spettacoli a tema medievale.

Non mancano gli appuntamenti in città, con la Salerno Design Week che anima musei e piazze e il Barbuti Salerno Festival che chiude la sua 41ª edizione, mentre la Costiera Amalfitana saluta l’estate con le ultime tappe del festival diffuso “Tracce”.

Nota redazionale: date, orari e programmi degli eventi possono subire variazioni dell’ultimo minuto. Si consiglia di verificare sempre i canali ufficiali di Pro Loco, Comuni e organizzatori prima di mettersi in viaggio.

Il Santo del giorno

Il 19 settembre la Chiesa cattolica celebra San Gennaro, vescovo e martire, patrono di Napoli. Secondo la tradizione, Gennaro nacque a Benevento e subì il martirio, per decapitazione, agli inizi del IV secolo durante le persecuzioni contro i cristiani. Il suo culto è legato al celebre prodigio della liquefazione del sangue, custodito nel Duomo di Napoli in due ampolle: il miracolo si ripete tradizionalmente tre volte l’anno, e quello del 19 settembre, giorno della sua festa patronale, è considerato il principale. Il nome Gennaro deriva dal latino Ianuarius, legato al dio Giano, protettore dei passaggi e dei nuovi inizi. Nello stesso giorno si ricordano anche Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (Alonso de Orozco), Santa Emilia de Rodat e la Madonna della Salette.

Accadde oggi

Il 19 settembre porta con sé pagine importanti della storia, italiana e non solo. Nel 1985 l’Italia della cultura piange la scomparsa di Italo Calvino, scrittore tra i più amati e tradotti del secondo Novecento, autore di capolavori come “Il barone rampante” e “Le città invisibili”, venuto a mancare a Siena all’età di 61 anni. Proprio nello stesso giorno del 1985, dall’altra parte dell’Atlantico, un devastante terremoto di magnitudo 8.1 colpiva Città del Messico, causando migliaia di vittime: una data, il 19 settembre, che il Messico avrebbe tristemente rivissuto anche nel 2017 e nel 2022, con nuove forti scosse registrate proprio in questo stesso giorno. Guardando più indietro nella storia italiana, il 19 settembre 1821 nasceva a Ripatransone il poeta e patriota Luigi Mercantini, autore de “La Spigolatrice di Sapri”, componimento che rende omaggio alla spedizione di Carlo Pisacane proprio sulle coste del Cilento, legando indissolubilmente questa data al territorio salernitano.

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