Cilento

Incendio a Vibonati, distrutti due ettari di vegetazione: paura a Tempitelle

Dopo i fatti di Ispani, le fiamme colpiscono la località Tempitelle. Decisivo l'intervento dell'elicottero regionale per domare il fuoco

Di: Maria Emilia Cobucci
Incendio a Vibonati, distrutti due ettari di vegetazione: paura a Tempitelle

Giornata d’incendi nel Golfo di Policastro. Dopo il rogo che nelle ultime 24 ore ha colpito Ispani, un nuovo incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi a Vibonati, in località Tempitelle.

L’intervento dei soccorsi e del mezzo aereo

Scattato l’allarme, tempestivo è stato l’arrivo di una squadra della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo che nell’immediato ha tentato di arginare le fiamme. La zona impervia e particolarmente difficile da raggiungere ha richiesto l’intervento anche dell’elicottero regionale. Il mezzo aereo ha sorvolato l’area per diverso tempo prima di riuscire a domare il fuoco.

I danni e la bonifica

Le operazioni di spegnimento e di successiva bonifica si sono concluse circa due ore dopo l’intervento dei forestali. Anche in questo caso sono circa due gli ettari di macchia mediterranea bruciati. La zona interessata dalle fiamme già nelle scorse settimane era stata colpita da un rogo di vaste dimensioni. Ingenti i danni a tutto l’ambiente circostante.

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