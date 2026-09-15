Incendio tra Agropoli e Prignano: fiamme ai margini della Sp45

Un nuovo incendio sta interessando l’area compresa tra i comuni di Agropoli e Prignano Cilento, sviluppandosi a ridosso della Strada Provinciale 45 e nelle vicinanze della Cilentana. L’episodio si verifica a sole ventiquattr’ore di distanza da un altro rogo registrato nel territorio di Torre Orsaia, confermando una fase di forte criticità sul fronte degli incendi boschivi nella zona del Cilento.

La situazione e l’incolumità dei residenti

La zona colpita dal fuoco rappresenta uno dei punti più vulnerabili del territorio locale, trattandosi di un’area già interessata da episodi analoghi con cadenza quasi annuale. La vicinanza del fronte del fuoco alle zone abitate ha fatto scattare immediatamente l’allarme per tutelare le strutture residenziali e i residenti della fascia perimetrale tra i due Comuni.

Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca, si sono propagate rapidamente a ridosso della sede stradale, creando disagi e potenziale pericolo sia per i fabbricati adiacenti che per la viabilità di collegamento tra la costa e l’entroterra.

I soccorsi in azione sulla Sp45 e sulla Cilentana

Sul posto i vigili del fuoco e gli operatori antincendio boschivo della Comunità Montana Alento – Monte Stella. I tecnici stanno lavorando per circoscrivere l’avanzata delle fiamme ed evitare che il rogo possa estendersi ulteriormente verso i centri abitati e le principali arterie stradali. Non è possibile l’impiego di mezzi aerei, tutti impegnati a contenere l’incendio in costiera Amalfitana. Presente anche il sindaco di Prignano Cilento, Giovanni Cantalupo.