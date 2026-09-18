Tragedia in piscina a Casal Velino: malore fatale per un 65enne

Tragedia questa mattina in Cilento, dove un uomo di 65 anni, Antonio Sacco, originario di Ascea, ha perso la vita a causa di un improvviso malore mentre si trovava all’interno di una piscina. Il dramma si è consumato in località Bivio di Acquavella, presso il centro sportivo Ardisani situato nel comune di Casal Velino.

I soccorsi e l’intervento dei sanitari

L’allarme è scattato tempestivamente quando il sessantacinquenne si è accasciato in acqua. Il personale della struttura e i presenti hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato vano: per l’uomo non c’è stato nulla da fare e il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso, sopraggiunto verosimilmente a causa di un arresto cardiaco fulminante.

Gli accertamenti delle forze dell’ordine

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi di rito, ascoltare i testimoni e ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L’area è stata temporaneamente interdetta per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i primi accertamenti medico-legali.

Il lutto

Cordoglio è stato espresso anche dall’amministrazione comunale di Ascea. Antonio Sacco era stato dipendente del comune per oltre quarant’anni.

Tutta l’Amministrazione Comunale di Ascea esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Tonino Sacco, dipendente comunale da poco in pensione. Per 42 anni Tonino ha prestato il proprio servizio al Comune di Ascea con competenza, dedizione, disponibilità e senso del dovere, contribuendo con il suo lavoro al benessere della nostra comunità e alla cura del territorio.

La sua presenza, il suo impegno quotidiano e il rapporto umano costruito nel corso degli anni con colleghi, amministratori e cittadini resteranno nel ricordo di quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo. In questo momento di grande dolore tutta l’amministrazione comunale, anche in rappresentanza dell’intera comunità di Ascea, si stringe con profondo affetto alla famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze e la propria massima vicinanza.

In segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, tutti gli eventi e le iniziative previste sul territorio comunale per questo fine settimana devono intendersi annullati.