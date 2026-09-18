Circolazione ferroviaria paralizzata tra Salerno e Battipaglia per un ordigno bellico

Una mattinata di forti criticità ha interessato il trasporto ferroviario nel Salernitano a causa del ritrovamento di un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale. La linea Salerno-Paola-Reggio Calabria risulta completamente bloccata nel tratto compreso tra Salerno e Battipaglia, con pesanti ripercussioni sui collegamenti verso il Meridione.

L’intervento degli artificieri e la sospensione della linea

L’allarme è scattato alle ore 10:00, quando l’ordigno è emerso nel corso di attività di cantiere situate nei pressi della stazione di Pontecagnano. Sul posto sono prontamente intervenuti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana insieme alle forze dell’ordine per mettere in sicurezza il perimetro e consentire l’operatività degli artificieri. La circolazione rimarrà interrotta fino al completamento delle operazioni di bonifica e alle verifiche tecniche sull’infrastruttura.

Disagi e trasporti sostitutivi per i passeggeri

Il blocco totale ha coinvolto treni ad alta velocità, Intercity e regionali, generando ritardi e cancellazioni su vasta scala. Nello scalo di Battipaglia, punto nevralgico della tratta, si sono registrati momenti di confusione tra i viaggiatori costretti a scendere dai convogli. Per limitare i disagi, il personale ferroviario ha distribuito bottiglie d’acqua, mentre sono stati attivati servizi di autobus sostitutivi che stanno gestendo il flusso dei passeggeri diretti verso le mete del Sud.