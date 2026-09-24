Almanacco del 24 settembre: meteo, eventi e santo del giorno nel Salernitano

Il 24 settembre segna ormai l’ingresso pieno nella stagione autunnale, anche se nel Cilento e lungo la costa salernitana le giornate continuano a regalare temperature miti e un clima ancora gradevole. È il 267° giorno dell’anno solare (268° negli anni bisestili): mancano 98 giorni alla fine del 2026. Un giorno che unisce la quotidianità del territorio – dal meteo agli appuntamenti in calendario – alla memoria religiosa e storica che accompagna ogni data del nostro almanacco.

Meteo per la provincia di Salerno

Le previsioni per la giornata del 24 settembre indicano condizioni generalmente stabili sulla provincia di Salerno, con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso nelle ore mattutine e possibili annuvolamenti sparsi nel pomeriggio, più probabili nelle zone interne e appenniniche del Cilento. Le temperature si mantengono su valori tipicamente settembrini, con massime che possono ancora toccare punte gradevoli nelle ore centrali della giornata e minime più fresche al mattino presto, soprattutto nelle aree collinari. Venti deboli a regime di brezza lungo la costa, mare generalmente calmo o poco mosso.

Eventi in provincia di Salerno

Il calendario di fine settembre nel Cilento si chiude con gli ultimi grandi appuntamenti legati alla tradizione marinara e gastronomica dell’estate. Nei giorni scorsi Casal Velino Marina ha ospitato il Fish Festival, la rassegna dedicata alla cucina di mare e alle tradizioni della pesca locale, legata anche ai festeggiamenti per San Matteo, patrono del paese. Con l’arrivo di fine settembre il territorio si prepara invece agli eventi autunnali: rassegne culturali, mostre e le prime iniziative enogastronomiche legate alla vendemmia e ai prodotti di stagione, mentre a Salerno città prosegue il ricco cartellone di spettacoli, concerti e appuntamenti culturali che anima il centro e il lungomare.

Nota redazionale: si consiglia di verificare data, orario e conferma degli eventi direttamente presso i Comuni organizzatori e le pagine ufficiali, poiché programmi e locandine possono subire variazioni dell’ultimo momento.

Il Santo del giorno

Il 24 settembre la Chiesa cattolica ricorda San Pacifico da San Severino, sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori. Nato Carlo Antonio Divini il 1° marzo 1653 a San Severino Marche, di cui è patrono, abbracciò giovanissimo la vita religiosa distinguendosi per l’amore alla solitudine, alla penitenza e alla preghiera davanti al Santissimo Sacramento. Colpito negli ultimi anni di vita da gravi problemi di salute, morì proprio il 24 settembre 1721. Fu beatificato da papa Pio VI nel 1786 e canonizzato da papa Gregorio XVI il 26 maggio 1839. Nello stesso giorno il Martirologio Romano ricorda anche Sant’Anatalone, ritenuto il primo vescovo di Milano.

Accadde oggi

Il 24 settembre è una data che nella storia porta con sé eventi di rilievo internazionale e nazionale:

1948 – Viene fondata in Giappone la Honda Motor Company.

– Viene fondata in Giappone la Honda Motor Company. 1959 – Debutta in televisione lo Zecchino d’Oro, storica manifestazione canora per bambini.

– Debutta in televisione lo Zecchino d’Oro, storica manifestazione canora per bambini. 1961 – Su iniziativa di Aldo Capitini prende il via la prima Marcia della pace da Perugia ad Assisi.

– Su iniziativa di Aldo Capitini prende il via la prima Marcia della pace da Perugia ad Assisi. 1973 – La Guinea-Bissau dichiara l’indipendenza dal Portogallo.

– La Guinea-Bissau dichiara l’indipendenza dal Portogallo. 1991 – Escono contemporaneamente alcuni album destinati a segnare la storia della musica, tra cui Nevermind dei Nirvana.

– Escono contemporaneamente alcuni album destinati a segnare la storia della musica, tra cui Nevermind dei Nirvana. 2008 – Tarō Asō viene eletto primo ministro del Giappone.

Le notizie di ieri

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