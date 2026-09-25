Almanacco 25 settembre: meteo Salerno, eventi, San Firmino e accadde oggi

Giovedì 25 settembre porta la provincia di Salerno in pieno clima d’autunno, tra le prime giornate più corte e un territorio, quello del Cilento, che comincia a lasciarsi alle spalle il grande afflusso turistico estivo per tornare ai propri ritmi. È una giornata che unisce la quotidianità del meteo e degli appuntamenti locali alla memoria, quella religiosa del santo venerato oggi e quella laica dei fatti che in questa data hanno segnato la storia.

Meteo in provincia di Salerno

La giornata di giovedì 25 settembre si presenta nel complesso stabile sulla provincia di Salerno, con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso al mattino e schiarite ampie nel corso del pomeriggio. Le temperature restano gradevoli per la stagione, con valori massimi che nell’entroterra cilentano e sulla costa dovrebbero oscillare tra i 24 e i 28 gradi, mentre i venti si mantengono deboli, con qualche rinforzo settentrionale nelle ore centrali della giornata. Il mare risulta poco mosso, condizione favorevole per chi frequenta ancora il litorale in questi ultimi scorci di bella stagione.

Eventi in provincia di Salerno

Il calendario di fine settembre nel Salernitano resta animato dalla lunga stagione delle sagre e delle feste patronali che caratterizza il territorio cilentano tra estate e autunno, con appuntamenti enogastronomici, rassegne musicali e iniziative culturali diffuse nei borghi dell’entroterra e lungo la costa. Molti comuni della provincia utilizzano proprio queste settimane per chiudere il calendario delle manifestazioni estive con feste patronali, mercatini a chilometro zero e momenti di aggregazione nei centri storici.

Il Santo del giorno

Il 25 settembre la Chiesa cattolica ricorda San Firmino di Amiens, vescovo e martire vissuto tra il III e il IV secolo. Secondo la tradizione, Firmino nacque a Pompaelo, l’odierna Pamplona, in una famiglia di rango senatorio convertitasi al cristianesimo dopo l’incontro con i predicatori Saturnino e Onesto. Divenuto vescovo ancora giovanissimo, si dedicò con grande energia all’evangelizzazione delle regioni della Gallia, fino a essere catturato e decapitato ad Amiens, città di cui è oggi patrono insieme a Pamplona e alla regione spagnola della Navarra. Proprio a Pamplona la sua memoria è legata alle celebri feste di San Fermín, oggi note in tutto il mondo soprattutto per la tradizionale corsa dei tori, che affondano però le radici in questa antica devozione popolare.

Accadde oggi, 25 settembre

Diversi eventi di rilievo internazionale sono legati a questa data nel corso dei secoli. Nel 1066 si combatté la battaglia di Stamford Bridge, in Inghilterra, lo scontro che segnò simbolicamente la fine dell’epoca delle invasioni vichinghe nelle isole britanniche. Nel 1513 l’esploratore spagnolo Vasco Núñez de Balboa, dopo un’ardua traversata dell’istmo di Panama, fu il primo europeo ad avvistare l’Oceano Pacifico, aprendo una nuova fase dell’esplorazione del continente americano. Nel 1690 a Boston venne pubblicato “Publick Occurrences Both Foreign and Domestick”, considerato il primo giornale della storia delle colonie americane, seppur soppresso dalle autorità dopo un solo numero. Una data, dunque, che intreccia epoche e continenti diversi, a testimonianza di come il calendario custodisca sempre più strati di memoria condivisa.

Le notizie di ieri

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