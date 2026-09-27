Almanacco del 27 settembre: meteo Salerno, eventi, santo del giorno e storia

Sabato 27 settembre accompagna il Cilento e l’intera provincia di Salerno verso gli ultimi scampoli d’estate, in un autunno che stenta ancora a farsi sentire sul territorio. Le giornate si accorciano progressivamente, ma il clima resta gradevole e invita a godersi ancora qualche uscita all’aperto, tra borghi, coste e prime tradizioni agricole della stagione. Un giorno che unisce fede, memoria storica e vita quotidiana della comunità cilentana.

Meteo per la provincia di Salerno

La giornata di sabato 27 settembre si presenta prevalentemente soleggiata su Salerno e sul Cilento, con cielo poco nuvoloso al mattino e schiarite ampie nel corso del pomeriggio. Le temperature restano miti per il periodo, con valori massimi che si attestano generalmente tra i 24 e i 27 gradi lungo la costa, mentre nelle zone interne e collinari i valori possono risultare leggermente più contenuti. I venti soffiano deboli, con qualche rinforzo lungo le zone costiere nelle ore centrali della giornata, e il mare si mantiene calmo o poco mosso. Condizioni quindi favorevoli per attività all’aperto, sia sulla costa cilentana che nell’entroterra.

Eventi in provincia di Salerno

Il calendario di fine settembre nel Cilento propone ancora diversi appuntamenti legati alle tradizioni gastronomiche e culturali del territorio, tipici di questo periodo di passaggio tra estate e autunno: sagre di paese, degustazioni di prodotti tipici come i fichi bianchi del Cilento e i ceci di Cicerale, oltre a momenti di musica popolare e rievocazioni delle tradizioni contadine locali. Molti borghi dell’entroterra e della costa organizzano in queste settimane iniziative dedicate ai raccolti autunnali e alle specialità locali.

Santo del giorno

Il 27 settembre la Chiesa cattolica celebra San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote francese vissuto tra il 1581 e il 1660. Fondatore della Congregazione della Missione, nota anche come Lazzaristi, e delle Figlie della Carità insieme a Santa Luisa de Marillac, dedicò l’intera esistenza al servizio dei poveri, dei malati e degli emarginati, diventando nel tempo un simbolo universale della carità cristiana. Il suo nome, di origine latina, richiama il significato di “colui che vince”, in riferimento alla vittoria della fede e della carità sulle difficoltà della vita.

Accadde oggi

Il 27 settembre è una data che nel corso dei secoli ha visto svolgersi eventi di rilievo internazionale. Nel 1066 Guglielmo il Conquistatore salpò dalla foce della Somme con il suo esercito, dando avvio alla conquista normanna dell’Inghilterra. Nel 1540 la Compagnia di Gesù, l’ordine dei Gesuiti, ricevette l’approvazione ufficiale da parte di Papa Paolo III. Nel 1529 ebbe inizio l’assedio di Vienna da parte delle truppe ottomane guidate da Solimano il Magnifico, uno degli eventi militari più significativi del XVI secolo in Europa. Una giornata che nella storia ha intrecciato vicende religiose, militari e politiche di portata europea.

Le notizie di ieri

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