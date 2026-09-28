Almanacco 28 settembre: meteo Salerno, eventi Cilento, Santo del giorno

Il calendario segna il 28 settembre, uno degli ultimi scorci della stagione estiva prima che l’autunno prenda definitivamente il sopravvento sul Cilento e sull’intera provincia di Salerno. Le giornate si accorciano, le temperature iniziano ad ammorbidirsi e i borghi dell’entroterra si preparano alle prime sagre autunnali, mentre la costa vive ancora gli ultimi bagliori della bella stagione. Come ogni giorno, infocilento.it vi accompagna con l’appuntamento fisso dell’Almanacco: meteo, eventi, il Santo di giornata e un tuffo nella storia.

Meteo in provincia di Salerno

La fine di settembre nel Salernitano si presenta generalmente con un tempo ancora stabile e gradevole: prevalenza di sole al mattino, cieli poco nuvolosi nelle ore centrali e temperature che tra costa e Cilento interno oscillano indicativamente tra i 18 e i 27 gradi. I venti restano deboli, a regime di brezza, mentre il mare si mantiene calmo o poco mosso lungo tutto il litorale cilentano, condizioni ancora favorevoli per una passeggiata sul lungomare o un’ultima giornata in spiaggia.

Nota redazionale: le previsioni meteo sono soggette a variazioni repentine. Si consiglia di verificare l’aggiornamento nelle 24-48 ore precedenti tramite i canali meteo ufficiali prima di pianificare attività all’aperto.

Eventi in provincia di Salerno

Con la fine di settembre il calendario degli eventi in Cilento comincia il passaggio dalle grandi sagre estive alle prime manifestazioni d’autunno, legate alla raccolta e ai prodotti tipici del territorio (castagne, olive, uva). Molti comuni dell’entroterra cilentano organizzano in questo periodo sagre di paese, fiere agricole e appuntamenti enogastronomici nei fine settimana, mentre sulla costa proseguono le ultime iniziative culturali e musicali legate alla stagione turistica in chiusura.

Santo del giorno

Il 28 settembre la Chiesa cattolica celebra San Venceslao, duca di Boemia e martire, vissuto nel X secolo. Nato intorno al 907 a Stochov, ricevette dalla nonna Santa Ludmilla una solida educazione cristiana. Divenuto duca, si distinse per l’amministrazione giusta del suo popolo, l’attenzione verso i più deboli e il sostegno incondizionato alla diffusione della fede. Fu assassinato nel 935 dal fratello minore Boleslao, che vedeva in lui un ostacolo al proprio potere. Le sue reliquie furono poi traslate a Praga, nella basilica di San Vito, e ancora oggi San Venceslao è venerato come patrono delle terre boeme e simbolo di fedeltà e coraggio cristiano. Nello stesso giorno il Martirologio ricorda anche i Santi Lorenzo Ruiz e compagni martiri, Santa Marina e San Zama.

Accadde oggi

Il 28 settembre è una data che la storia ricorda per diversi eventi di rilievo:

935 – Il duca Venceslao I di Boemia viene assassinato dal fratello Boleslao, diventando in seguito santo e patrono delle terre ceche.

– Il duca Venceslao I di Boemia viene assassinato dal fratello Boleslao, diventando in seguito santo e patrono delle terre ceche. 1066 – Guglielmo il Conquistatore sbarca in Inghilterra, dando avvio alla conquista normanna che cambierà per sempre la storia del Paese.

– Guglielmo il Conquistatore sbarca in Inghilterra, dando avvio alla conquista normanna che cambierà per sempre la storia del Paese. 1928 – Il batteriologo scozzese Alexander Fleming osserva, tornando da una vacanza, la muffa che porterà alla scoperta della penicillina, una delle svolte più importanti della medicina moderna.

– Il batteriologo scozzese Alexander Fleming osserva, tornando da una vacanza, la muffa che porterà alla scoperta della penicillina, una delle svolte più importanti della medicina moderna. 1970 – Muore il presidente egiziano Gamal Abdel Nasser, figura centrale della politica mediorientale del Novecento.

– Muore il presidente egiziano Gamal Abdel Nasser, figura centrale della politica mediorientale del Novecento. 1978 – Si spegne Papa Giovanni Paolo I, dopo appena 33 giorni di pontificato, uno dei papati più brevi della storia della Chiesa.

– Si spegne Papa Giovanni Paolo I, dopo appena 33 giorni di pontificato, uno dei papati più brevi della storia della Chiesa. 2008 – SpaceX lancia con successo il Falcon 1, primo razzo a propellente liquido sviluppato privatamente a raggiungere l’orbita, segnando una tappa storica per il settore spaziale privato.

Lo sport del weekend

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