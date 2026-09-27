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Basket Agropoli sconfitto da Caserta: 76-87 nel match casalingo

La Polisportiva Basket Agropoli cede a Caserta per 76-87 dopo una gara combattuta. Rivivi la cronaca e l'andamento del match di campionato.

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Alessandro Pippa
Di:Alessandro Pippa
Appassionato di sport (prevalentemente calcio), mi occupo di telecronache e trasmissioni sportive, esperienza anche nel settore radiofonico. Lo sport è vita.
Basket Agropoli sconfitto da Caserta: 76-87 nel match casalingo

Inizio di gara in salita per la Polisportiva Basket Agropoli, costretta a cedere il passo a Caserta con il punteggio finale di 76-87. Gli ospiti approcciano l’incontro con maggiore precisione al tiro, in particolare dalla lunga distanza, chiudendo la prima frazione di gioco in vantaggio sul 16-26.

La rimonta dei delfini nel secondo quarto

Nel corso del secondo periodo la reazione dei padroni di casa non si fa attendere. Di Mauro e Marino salgono in cattedra, trascinando i compagni in una rimonta importante che permette ad Agropoli di ribaltare il parziale e di andare all’intervallo lungo avanti sul 41-36.

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Il controllo del vantaggio nel terzo quarto

Al rientro dagli spogliatoi l’inerzia del match resta saldamente nelle mani dei locali. Grazie ai canestri firmati da Trotti e Lepre, la formazione di casa riesce a gestire il margine accumulato, conservando la leadership alla fine del terzo quarto sul 60-53.

Il calo finale e la vittoria di Caserta

Negli ultimi dieci minuti di gioco, tuttavia, la stanchezza e un evidente calo fisico frenano la spinta dei delfini. Caserta ne approfitta immediatamente per piazzare l’allungo decisivo, ribaltando nuovamente il punteggio e conquistando i due punti in palio. L’incontro va in archivio sul definitivo 76-87.

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