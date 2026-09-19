Polisportiva Basket Agropoli e Gelbison insieme: storica alleanza per lo sport nel Cilento

Siglata un’alleanza strategica destinata a tracciare una nuova rotta per le dinamiche territoriali: la Polisportiva Basket Agropoli e la Gelbison hanno ufficializzato un accordo di affiliazione per unire le forze e promuovere la crescita atletica e sociale della comunità. L’intesa stabilisce una partnership diretta tra la pallacanestro ed il calcio locale, creando una connessione strutturata tra l’Alto ed il Basso Cilento con l’obiettivo di sostenere il vivaio giovanile e valorizzare l’identità sportiva dell’area salernitana.

L’accordo strategico tra basket e calcio nel Cilento

L’intesa è stata formalizzata attraverso un incontro istituzionale condotto dai due vertici societari, il patron della Polisportiva Basket Agropoli Giulio Russo ed il presidente della Gelbison Maurizio Puglisi. La stretta di mano tra le due dirigenze, avvenuta alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale di Agropoli, segna il punto di partenza per una pianificazione condivisa che supera i confini delle singole discipline individuali.

La cooperazione intende integrare metodologie d’allenamento, competenze gestionali e strutture operative per offrire ai giovani atleti un contesto di formazione completo, fondato sui valori educativi della pratica sportiva e sulla centralità del lavoro di squadra.

Impatto sul territorio, crescita giovanile e sviluppo sociale

Oltre agli aspetti strettamente agonistici, la sinergia punta a creare un network diffuso tra le diverse realtà locali, favorendo l’inclusione e il senso d’appartenenza. Mettendo in rete esperienze e risorse formative, l’asse tra Agropoli e Vallo della Lucania punta a consolidare l’intero movimento atletico cilentano, trasformando la passione per lo sport in un volano d’aggregazione e promozione per le nuove generazioni.