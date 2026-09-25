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Basket Agropoli, festa al Pala Di Concilio: presentata la squadra dei 60 anni

La Polisportiva Basket Agropoli festeggia 60 anni di storia e presenta il roster 2026/27 al Pala Di Concilio. Domenica l'esordio contro Caserta

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Alessandro Pippa
Di:Alessandro Pippa
Appassionato di sport (prevalentemente calcio), mi occupo di telecronache e trasmissioni sportive, esperienza anche nel settore radiofonico. Lo sport è vita.
Basket Agropoli, festa al Pala Di Concilio: presentata la squadra dei 60 anni

È stata una serata speciale al “Pala Di Concilio“, dove la Polisportiva Basket Agropoli si è presentata ufficialmente al proprio pubblico in vista della stagione 2026/27. L’evento ha celebrato un traguardo di straordinario valore storico: i 60 anni di fondazione della società cilentana, festeggiati insieme a molte vecchie glorie che hanno indossato la maglia agropolese e contribuito a scrivere pagine fondamentali della pallacanestro cittadina.

I volti della stagione 2026/27: Francesco Grande guidato dal capitano Di Mauro

Tra novità e conferme, la serata ha visto sfilare i protagonisti della nuova annata agonistica. A guidare i “delfini” sul parquet saranno il nuovo coach Francesco Grande e il nuovo capitano Marco Di Mauro. Nel corso della presentazione non sono mancati i messaggi e i saluti affettuosi di diversi cestisti che hanno fatto la storia del basket ad Agropoli, rendendo l’appuntamento ancora più emozionante all’insegna dei ricordi, del senso di appartenenza e del forte legame tra il club e il territorio.

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Subito il campo: esordio domenica al Pala Di Concilio contro Caserta

Conclusi i festeggiamenti, per la squadra è già tempo di concentrarsi sul giocato. Tutto è pronto per l’inizio del campionato: i delfini faranno il loro esordio ufficiale domenica alle ore 18:00, proprio sul parquet di casa del “Pala Di Concilio“, dove affronteranno Caserta. Una nuova avventura sta per cominciare, nel segno della tradizione e con lo sguardo costantemente rivolto al futuro.

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