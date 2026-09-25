Capaccio Paestum: viola il Daspo urbano e crea scompiglio, denunciato 35enne

Un uomo di 35 anni è stato deferito all’Autorità Giudiziaria a Capaccio Paestum dopo essere stato sorpreso in stato di alterazione alcolica in un’area da cui era stato tassativamente escluso. L’intervento della Polizia Locale, scattato il 21 settembre 2026 in via Procuzzi, ha permesso di accertare l’inottemperanza a un provvedimento di divieto d’accesso emesso nei mesi scorsi dal Questore di Salerno.

L’intervento in via Procuzzi e il controllo

La segnalazione è giunta alla Centrale Operativa a seguito della presenza di un individuo molesto nei pressi del parcheggio del supermercato Eurospin. Giunte tempestivamente sul posto con due pattuglie, le forze dell’ordine hanno rintracciato l’uomo — un cittadino di origine marocchina nato nel 1989 — mentre manifestava un evidente stato di ebbrezza e un atteggiamento aggressivo e poco collaborativo, esteso anche ai sanitari del 118 giunti per prestare soccorso.

La violazione del Daspo urbano e le sanzioni

Dai riscontri identificativi ed esami d’ufficio condotti dagli agenti guidati dal comandante, il Maggiore Dott. Antonio Rinaldi, è emerso che a carico del trentacinquenne pendeva un Daspo urbano (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) della durata di 12 mesi. Il provvedimento, scaturito da precedenti illeciti rilevati dallo stesso Comando, gli era stato notificato il 17 maggio 2026 e gli vietava lo stazionamento nei pressi dei locali pubblici del territorio comunale.

Stante la presenza non autorizzata nell’area interdetta, la Polizia Locale ha contestato la violazione dell’art. 13-bis, comma 6, del D.L. n. 14/2017, norma che punisce la trasgressione con la reclusione e sanzioni pecuniarie. L’indagato è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Salerno, mentre sono stati richiesti accertamenti sanitari urgenti sulla sua persona.