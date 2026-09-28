Cronaca

Dramma nel salernitano: 85enne strangolata nel sonno, fermato il figlio

Un 53enne avrebbe ucciso la madre 85enne in casa dopo una lite. Fermato dai Carabinieri

Di:
Emilio Malandrino
Carabinieri

Un grave episodio di cronaca familiare ha scosso la comunità di Pellezzano, dove un uomo di 53 anni è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di omicidio aggravato. La vittima è la madre dell’uomo, un’anziana di 85 anni, uccisa all’interno dell’abitazione in cui entrambi convivevano. Il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno ed eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino a seguito delle prime indagini condotte sul posto.

La ricostruzione dei fatti e la telefonata al 112

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e dalla Polizia Giudiziaria, la tragedia si sarebbe consumata nel corso della notte. Alla base del gesto vi sarebbero pregressi dissidi di natura familiare. L’uomo avrebbe approfittato del momento in cui l’anziana madre riposava per strangolarla, per poi abbandonare in fretta l’appartamento.

Leggi anche:

Frecce Tricolori a Salerno: oltre centomila persone per l’Air Show
Carabinieri: si insediano i nuovi comandanti a Salerno, Agropoli e Nocera
Giornata Nazionale del Sì Aido Salerno: la storia di Michela Di Brienza

Poco dopo essersi allontanato dalla scena del crimine, lo stesso 53enne avrebbe composto il numero unico di emergenza 112, ammettendo al telefono quanto appena compiuto. La telefonata ha fatto scattare tempestivamente le ricerche da parte dei Carabinieri, che hanno rintracciato l’uomo poco distante, mentre vagava a piedi per le strade cittadine.

Il quadro giudiziario e le garanzie per l’indagato

L’uomo è stato condotto in caserma per le formalità di rito e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria salernitana. Le accuse formulate a carico del 53enne saranno sottoposte al vaglio del Giudice per le Indagini Preliminari nelle successive fasi del procedimento penale, e l’indagato potrà avvalersi dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite
Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.