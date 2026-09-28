Dramma nel salernitano: 85enne strangolata nel sonno, fermato il figlio

Un grave episodio di cronaca familiare ha scosso la comunità di Pellezzano, dove un uomo di 53 anni è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di omicidio aggravato. La vittima è la madre dell’uomo, un’anziana di 85 anni, uccisa all’interno dell’abitazione in cui entrambi convivevano. Il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno ed eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino a seguito delle prime indagini condotte sul posto.

La ricostruzione dei fatti e la telefonata al 112

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e dalla Polizia Giudiziaria, la tragedia si sarebbe consumata nel corso della notte. Alla base del gesto vi sarebbero pregressi dissidi di natura familiare. L’uomo avrebbe approfittato del momento in cui l’anziana madre riposava per strangolarla, per poi abbandonare in fretta l’appartamento.

Poco dopo essersi allontanato dalla scena del crimine, lo stesso 53enne avrebbe composto il numero unico di emergenza 112, ammettendo al telefono quanto appena compiuto. La telefonata ha fatto scattare tempestivamente le ricerche da parte dei Carabinieri, che hanno rintracciato l’uomo poco distante, mentre vagava a piedi per le strade cittadine.

Il quadro giudiziario e le garanzie per l’indagato

L’uomo è stato condotto in caserma per le formalità di rito e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria salernitana. Le accuse formulate a carico del 53enne saranno sottoposte al vaglio del Giudice per le Indagini Preliminari nelle successive fasi del procedimento penale, e l’indagato potrà avvalersi dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge.