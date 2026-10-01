Almanacco 1 ottobre 2026: meteo, eventi e santo del giorno

Oggi è giovedì 1 ottobre 2026, il 274° giorno dell’anno: ne restano 91 alla fine del 2026. Ottobre inizia con un cielo per lo più sereno e temperature ancora estive sulla costa, mentre nei borghi del Cilento e nelle piazze del Salernitano il calendario si riempie di sagre, musica e feste d’autunno.

In questo Almanacco trovi il meteo per la provincia di Salerno, gli eventi del giorno e dei prossimi giorni, il santo che la Chiesa ricorda oggi e i fatti storici accaduti il 1° ottobre.

Meteo a Salerno e provincia oggi, 1 ottobre

Giornata stabile e asciutta su tutta la provincia. Le previsioni indicano cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche passaggio di nubi sparse nelle ore centrali. Non sono attese precipitazioni.

Temperature a Salerno: minime intorno ai 17-18°C, massime tra i 27 e i 29°C nel primo pomeriggio.

minime intorno ai 17-18°C, massime tra i 27 e i 29°C nel primo pomeriggio. Vento: debole, con direzioni variabili tra Levante al mattino e Ponente nel pomeriggio.

debole, con direzioni variabili tra Levante al mattino e Ponente nel pomeriggio. Mare: da quasi calmo a poco mosso.

da quasi calmo a poco mosso. Sole: sorge intorno alle 7 e tramonta poco dopo le 18:40.

Il quadro resta simile anche nei prossimi giorni: venerdì 2 e sabato 3 ottobre le previsioni indicano ancora tempo stabile, con massime attorno ai 27°C e minime che scendono intorno ai 15-17°C. Le mattine e le sere si fanno più fresche, il giorno resta gradevole.

Eventi in provincia di Salerno: 1 ottobre e prossimi giorni

Oggi, giovedì 1 ottobre

Festival Internazionale delle Mongolfiere, Paestum (Capaccio Paestum): i palloni aerostatici colorano il cielo sopra l’area archeologica fino a domenica 4 ottobre. Costo da confermare.

i palloni aerostatici colorano il cielo sopra l’area archeologica fino a domenica 4 ottobre. Costo da confermare. San Michele in Musica, Salerno: la rassegna di concerti al Complesso San Michele prosegue fino a venerdì 2 ottobre. Ingresso libero, da confermare.

la rassegna di concerti al Complesso San Michele prosegue fino a venerdì 2 ottobre. Ingresso libero, da confermare. Festa provinciale “Terra”, Salerno (quartiere Torrione): da oggi a sabato 3 ottobre, con dibattiti e serate musicali. Il programma di oggi prevede un dibattito alle 18 e un concerto jazz in serata.

da oggi a sabato 3 ottobre, con dibattiti e serate musicali. Il programma di oggi prevede un dibattito alle 18 e un concerto jazz in serata. Free Meeting 2026, Cilento: concerti, sport e attività all’aperto in varie località fino a domenica 4 ottobre.

concerti, sport e attività all’aperto in varie località fino a domenica 4 ottobre. Sulle Orme di San Francesco nel Tempo del Creato, San Mauro Cilento: la mostra nella chiesa di San Mauro Martire è aperta fino al 4 ottobre. Il 3 e 4 ottobre sono previsti stand gastronomici, musica e giochi di strada.

la mostra nella chiesa di San Mauro Martire è aperta fino al 4 ottobre. Il 3 e 4 ottobre sono previsti stand gastronomici, musica e giochi di strada. Simposio Internazionale di Scultura, Roccagloriosa: gli artisti lavorano dal vivo fino al 10 ottobre. Ingresso gratuito.

gli artisti lavorano dal vivo fino al 10 ottobre. Ingresso gratuito. Pavilion Locust Valley, Salerno: la mostra collettiva internazionale alla Sandro Bongiani Arte Contemporanea è visitabile fino al 22 novembre.

Da segnare in agenda

Venerdì 2 ottobre: al via l’Oktoberfest Cilento ad Agropoli (fino all’11 ottobre); Notte degli Angeli a Celso Cilento (fino al 4); Le Notti dei Briganti a Pontecagnano Faiano; Festa dell’Uva a Oliveto Citra.

al via l’Oktoberfest Cilento ad Agropoli (fino all’11 ottobre); Notte degli Angeli a Celso Cilento (fino al 4); Le Notti dei Briganti a Pontecagnano Faiano; Festa dell’Uva a Oliveto Citra. Dal 9 al 12 ottobre: Mostra mercato nazionale del tartufo a Colliano.

Santo del giorno, 1 ottobre: Santa Teresa di Lisieux

Il 1° ottobre la Chiesa cattolica ricorda santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo, conosciuta come Teresa di Lisieux o “Teresina”. Nata ad Alençon, in Francia, nel 1873, in una famiglia profondamente religiosa (anche i genitori sono stati proclamati santi), entrò ancora adolescente nel Carmelo di Lisieux, il 9 aprile 1888. Morì il 30 settembre 1897, a soli 24 anni.

Il suo messaggio è la “piccola via”: cercare la santità nei gesti quotidiani, anche i più semplici, compiuti con amore. Fu canonizzata nel 1925 ed è patrona universale delle missioni insieme a san Francesco Saverio. Nel 1997 Giovanni Paolo II la proclamò Dottore della Chiesa, il 19 ottobre. È tra le sante più venerate al mondo e alla sua figura è legata la tradizione della “novena delle rose”.

Accadde oggi, 1 ottobre

331 a.C.: Alessandro Magno sconfigge Dario III di Persia nella battaglia di Gaugamela.

Alessandro Magno sconfigge Dario III di Persia nella battaglia di Gaugamela. 1880: Thomas Edison apre la prima fabbrica di lampadine.

Thomas Edison apre la prima fabbrica di lampadine. 1891: in California viene inaugurata l’Università di Stanford.

in California viene inaugurata l’Università di Stanford. 1906: nasce la CGIL, la Confederazione Generale del Lavoro.

nasce la CGIL, la Confederazione Generale del Lavoro. 1931: il George Washington Bridge collega New Jersey e New York.

il George Washington Bridge collega New Jersey e New York. 1943: durante la Seconda guerra mondiale, i soldati Alleati occupano Napoli, pochi giorni dopo lo sbarco di Salerno.

durante la Seconda guerra mondiale, i soldati Alleati occupano Napoli, pochi giorni dopo lo sbarco di Salerno. 1946: al Processo di Norimberga vengono condannati i principali esponenti del nazismo.

al Processo di Norimberga vengono condannati i principali esponenti del nazismo. 1949: Mao Zedong proclama la nascita della Repubblica Popolare Cinese.

Mao Zedong proclama la nascita della Repubblica Popolare Cinese. 1958: viene creata la NASA, che prende il posto della NACA.

viene creata la NASA, che prende il posto della NACA. 1960: la Nigeria ottiene l’indipendenza dal Regno Unito.

la Nigeria ottiene l’indipendenza dal Regno Unito. 1971: apre a Orlando, in Florida, il Walt Disney World Resort.

Le notizie di ieri

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