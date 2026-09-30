Almanacco 30 settembre 2026: meteo, eventi e San Girolamo

Oggi, mercoledì 30 settembre 2026, è il 273° giorno dell’anno e mancano 92 giorni alla fine del 2026. Settembre chiude i battenti con una giornata di transizione: l’estate cede il passo all’autunno, ma il sole resta padrone del cielo e il mare del Cilento conserva ancora il tepore delle ultime settimane.

Domani comincia ottobre, mese che nel Salernitano porta con sé vendemmie, castagne, sagre e feste di paese. Prima di voltare pagina, però, l’ultimo giorno di settembre offre già qualche appuntamento da segnare in agenda: dal festival dei palloni aerostatici a Paestum ai concerti delle feste patronali, fino alle passeggiate nei borghi.

Ecco l’Almanacco di InfoCilento: meteo, eventi, santo del giorno e le pagine di storia legate al 30 settembre.

Meteo in provincia di Salerno

Mercoledì 30 settembre si preannuncia all’insegna della stabilità atmosferica: cielo sereno o poco nuvoloso e assenza di precipitazioni su tutta la provincia.

Temperature massime: intorno ai 25-27 °C nell’area di Salerno, con valori gradevoli anche lungo la costa cilentana.

intorno ai 25-27 °C nell’area di Salerno, con valori gradevoli anche lungo la costa cilentana. Temperature minime: tra i 16 e i 20 °C nelle zone costiere, più fresche nelle aree interne durante le prime ore del mattino.

tra i 16 e i 20 °C nelle zone costiere, più fresche nelle aree interne durante le prime ore del mattino. Venti: deboli o al più moderati, in prevalenza da nord al mattino, con rotazione verso ovest-sud-ovest nelle ore centrali lungo la costa.

deboli o al più moderati, in prevalenza da nord al mattino, con rotazione verso ovest-sud-ovest nelle ore centrali lungo la costa. Mare: da quasi calmo a poco mosso, con acque ancora miti (intorno ai 24 °C nel Golfo di Salerno).

Le previsioni indicano che il bel tempo dovrebbe proseguire anche nei primi giorni di ottobre, con temperature simili a quelle di oggi. Una giornata ideale per passeggiate, escursioni e attività all’aperto.

Eventi in provincia di Salerno

Ecco cosa c’è in programma oggi e nei prossimi giorni in provincia.

Giuliano Palma a Sala Consilina. Stasera la festa patronale di Sala Consilina si chiude con il concerto di Giuliano Palma, tra soul, ska e grandi classici italiani. L’appuntamento è in piazza e, secondo il programma, l’ingresso dovrebbe essere gratuito.

Festival Internazionale delle Mongolfiere a Paestum. La 16ª edizione prosegue fino a domenica 4 ottobre: palloni colorati nel cielo sopra l’area archeologica, voli ancorati, spettacoli e intrattenimento per le famiglie. L’accesso è a pagamento.

Settembre Culturale di Agropoli. Ultimo giorno per la rassegna che ha animato il centro storico e il lungomare per tutto il mese, con incontri con gli autori, presentazioni di libri e spettacoli.

Free Meeting nel Cilento. Fino al 4 ottobre concerti, sport e attività all’aperto tra borghi e marine del territorio.

Sulle Orme di San Francesco a San Mauro Cilento. Fino a domenica 4 ottobre camminate, incontri e momenti di spiritualità nei sentieri e nelle chiese del borgo, in occasione del Tempo del Creato.

Simposio Internazionale di Scultura a Roccagloriosa. Fino al 10 ottobre gli artisti lavorano dal vivo in un cantiere aperto al pubblico, con ingresso gratuito.

Pavilion Locust Valley a Salerno. Resta aperta fino al 22 novembre, negli spazi della Sandro Bongiani Arte Contemporanea, la mostra collettiva internazionale Fuori Biennale aperto 2026.

Guardando avanti. Da venerdì 2 ottobre si accende l’Oktoberfest Cilento ad Agropoli (fino all’11), mentre tra il 2 e il 4 ottobre sono in programma la Notte degli Angeli a Celso Cilento, Le Notti dei Briganti a Pontecagnano Faiano e la Festa dell’Uva a Oliveto Citra.

Santo del giorno: San Girolamo

Il 30 settembre la Chiesa cattolica ricorda San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa. Nato a Stridone, in Dalmazia, verso la metà del IV secolo, studiò a Roma e viaggiò a lungo tra Gallia, Costantinopoli e Antiochia, imparando il greco, l’ebraico e altre lingue antiche. Dopo una fase di vita eremitica nel deserto, tornò a Roma come collaboratore di papa Damaso.

Fu proprio Damaso ad affidargli la revisione della traduzione latina della Bibbia. Per portare avanti il lavoro si trasferì a Betlemme, dove visse fino alla morte, avvenuta il 30 settembre del 419 o 420. Dal suo lavoro nacque la Vulgata, versione latina delle Sacre Scritture che per secoli è rimasta il testo di riferimento della Chiesa d’Occidente. È uno dei quattro grandi Padri della Chiesa latina, insieme ad Ambrogio, Agostino e Gregorio Magno, ed è considerato patrono dei traduttori.

Oggi si ricorda anche Sant’Amato di Nusco, vescovo, molto venerato in Campania.

Accadde oggi

1791: a Vienna va in scena la prima rappresentazione de Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart.

a Vienna va in scena la prima rappresentazione de Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart. 1846: a Boston il dentista William Morton usa l’etere come anestetico per un’estrazione dentaria: è una tappa storica nella storia della medicina.

a Boston il dentista William Morton usa l’etere come anestetico per un’estrazione dentaria: è una tappa storica nella storia della medicina. 1888: a Londra Jack lo Squartatore uccide la sua terza e la sua quarta vittima, Elizabeth Stride e Catherine Eddowes.

a Londra Jack lo Squartatore uccide la sua terza e la sua quarta vittima, Elizabeth Stride e Catherine Eddowes. 1935: viene inaugurata la Diga Hoover, negli Stati Uniti.

viene inaugurata la Diga Hoover, negli Stati Uniti. 1938: si conclude la conferenza di Monaco: Regno Unito, Francia, Germania e Italia firmano l’accordo che consente alla Germania di occupare i Sudeti.

si conclude la conferenza di Monaco: Regno Unito, Francia, Germania e Italia firmano l’accordo che consente alla Germania di occupare i Sudeti. 1943: a Napoli si chiudono le Quattro giornate , con la cacciata delle forze tedesche da parte degli insorti, episodio simbolo della Resistenza nel Mezzogiorno.

a Napoli si chiudono le , con la cacciata delle forze tedesche da parte degli insorti, episodio simbolo della Resistenza nel Mezzogiorno. 1948: arriva nelle edicole italiane il primo albo di Tex , il fumetto creato da Gian Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini.

arriva nelle edicole italiane il primo albo di , il fumetto creato da Gian Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini. 1955: muore in un incidente stradale l’attore James Dean, a soli 24 anni.

muore in un incidente stradale l’attore James Dean, a soli 24 anni. 1960: debuttano in TV negli Stati Uniti I Flintstones, prima serie animata in prima serata.

Nati il 30 settembre: Truman Capote (1924), Renato Zero (1950), Giorgio Panariello (1960), Monica Bellucci (1964).

Le notizie di ieri

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