Cilento

Incidente sulla SS18 a Villammare: auto si ribalta, ferita donna incinta

Un tamponamento lungo la SS18 nei pressi di Villammare causa il ribaltamento di un'auto. Una donna incinta è stata trasportata all'ospedale di Sapri per accertamenti. Rilievi della Polizia Municipale

Di:
Maria Emilia Cobucci
Di:Maria Emilia Cobucci
Giornalista per scelta, professione e passione. Una passione che mi accompagna sempre nel mio lavoro tanto da renderlo unico. Testarda e determinata, sono sempre alla ricerca...
Incidente sulla SS18 a Villammare: auto si ribalta, ferita donna incinta

Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore della mattinata odierna lungo la Strada Statale 18, nei pressi del Camping Europa Unita, nella frazione costiera di Villammare (frazione del comune di Vibonati). Due le autovetture rimaste coinvolte nello scontro, avvenuto a seguito di un tamponamento.

Auto si ribalta nel canneto: soccorsa una donna incinta

Ad avere la peggio è stata l’automobile guidata da una donna che, a seguito dell’impatto, si è ribaltata ai bordi della carreggiata, finendo la propria corsa all’interno di un canneto. Fortunatamente nessuno dei due automobilisti ha riportato ferite gravi. Per la donna si è comunque reso necessario il trasferimento presso il vicino ospedale “Immacolata” di Sapri per gli accertamenti del caso, essendo la malcapitata in stato interessante.

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L’intervento dei soccorsi del 118 e i rilievi della Polizia Municipale

A prestare i primi soccorsi sono stati gli automobilisti che si trovavano in transito lungo la SS18, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente per prestare le prime cure. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Municipale di Vibonati, agli ordini del comandante Antonio Quintieri, per eseguire i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

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