Almanacco 4 ottobre 2026: San Francesco, meteo ed eventi a Salerno e nel Cilento

Oggi è domenica 4 ottobre 2026, il 277° giorno dell’anno: ne mancano 88 alla fine. È una data che porta con sé un significato particolare: si celebra San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, e ricorre l’ottavo centenario della sua morte, avvenuta nel 1226.

Il 4 ottobre torna inoltre a essere festa nazionale, come stabilito da una legge approvata dal Parlamento che dal 2026 ripristina la ricorrenza abolita nel 1977. Poiché quest’anno cade di domenica, il giorno festivo in più si vedrà concretamente solo dal 2027. Il 4 ottobre è anche la Giornata mondiale degli animali, scelta proprio perché coincide con la festa del santo che chiamava “fratelli” tutte le creature.

Meteo in provincia di Salerno

Il primo weekend di ottobre resta all’insegna dell’anticiclone. Per domenica 4 ottobre le previsioni indicano una giornata stabile e in prevalenza soleggiata, con ampie schiarite e senza fenomeni di rilievo. Le temperature massime si manterranno sopra la media del periodo, attorno ai 25-27 gradi nelle ore centrali, mentre le notti resteranno più fresche. Nella vicina Napoli sono previsti valori tra 18 e 26 gradi e un mare poco mosso, con acque intorno ai 24 gradi: condizioni simili sono attese lungo la costa salernitana e cilentana.

Una giornata ideale per una gita, una passeggiata nei borghi o un ultimo bagno di stagione. Il cambiamento è però dietro l’angolo: le tendenze indicano un possibile peggioramento già tra lunedì 5 e martedì 6 ottobre, con una svolta più marcata attesa intorno all’8-9 ottobre.

Eventi in provincia di Salerno

Oktoberfest Cilento – Agropoli. Seconda edizione per la manifestazione dedicata a birra e cucina bavarese, nell’area mercatale di Agropoli Sud, dal 2 all’11 ottobre. La tensostruttura ospita 1.500 posti, con ingresso e parcheggio gratuiti e concerti ogni sera.

Balconica – Futani. Il borgo del Parco nazionale del Cilento ospita l’undicesima edizione del festival che trasforma i balconi in palchi per concerti, performance e interventi artistici. Dopo la maratona musicale di sabato, domenica è dedicata a trekking, laboratori e musica.

Notte degli Angeli – Celso Cilento. Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre, nella frazione di San Mauro Cilento, stand gastronomici, dolci tipici e musica nel borgo. Ingresso libero, piatti a pagamento.

Danza contemporanea – Salerno. Alla Sala Pasolini, per la rassegna “Incontri 2026” di Campania Danza, domenica alle 18.30 vanno in scena “Il fuoco del Vesuvio” di Gabriella Stazio e “Variation+” di Nyko Piscopo. Biglietti al botteghino.

Festa del Baccalà – Eboli. Ultimo giorno per la manifestazione iniziata il 18 settembre, con stand gastronomici dedicati al baccalà (ingresso libero, piatti a pagamento).

Le Notti dei Briganti – Pontecagnano Faiano. Il Briganti Village, in via Amerigo Vespucci, propone gli appuntamenti del primo weekend di ottobre.

Festa dell’uva – Oliveto Citra. In programma dal 2 al 4 ottobre secondo i calendari delle sagre.

Il santo del giorno: San Francesco d’Assisi

La Chiesa cattolica celebra oggi San Francesco d’Assisi, il “Poverello”, nato ad Assisi nel 1181 o 1182 e morto nel 1226. Fondatore dell’ordine francescano, è autore del “Cantico delle creature”, uno dei testi fondativi della letteratura italiana. Fu proclamato patrono d’Italia da Pio XII il 18 giugno 1939, insieme a Santa Caterina da Siena.

È protettore degli animali e simbolo universale di pace, umiltà, fraternità e rispetto del creato. La sua festa si celebra il 4 ottobre perché, nel Medioevo, il giorno liturgico iniziava al tramonto della vigilia: Francesco morì infatti la sera del 3 ottobre. La sua tomba, ad Assisi, è meta ogni anno di centinaia di migliaia di pellegrini.

Accadde oggi, 4 ottobre

1582 – Con l’introduzione del calendario gregoriano voluto da Papa Gregorio XIII, in Italia, Spagna, Portogallo e Polonia al 4 ottobre segue direttamente il 15 ottobre: dieci giorni scompaiono dal calendario.

– Con l’introduzione del calendario gregoriano voluto da Papa Gregorio XIII, in Italia, Spagna, Portogallo e Polonia al 4 ottobre segue direttamente il 15 ottobre: dieci giorni scompaiono dal calendario. 1830 – Il governo provvisorio belga proclama l’indipendenza dai Paesi Bassi, dando origine al Belgio.

– Il governo provvisorio belga proclama l’indipendenza dai Paesi Bassi, dando origine al Belgio. 1927 – Iniziano i lavori di scultura del Monte Rushmore, nel Dakota del Sud.

– Iniziano i lavori di scultura del Monte Rushmore, nel Dakota del Sud. 1957 – L’Unione Sovietica lancia lo Sputnik 1, il primo satellite artificiale: inizia l’era spaziale.

– L’Unione Sovietica lancia lo Sputnik 1, il primo satellite artificiale: inizia l’era spaziale. 1964 – Aldo Moro inaugura l’Autostrada del Sole, la lunga arteria che collega il Nord al Sud del Paese.

– Aldo Moro inaugura l’Autostrada del Sole, la lunga arteria che collega il Nord al Sud del Paese. 1966 – Il Lesotho ottiene l’indipendenza dal Regno Unito.

Le notizie di ieri

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