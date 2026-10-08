Policastro Bussentino, tentata truffa in un alimentari: negoziante sventa il raggiro in cassa

Un nuovo tentativo di truffa è stato perpetrato ai danni di un alimentari situato nella frazione costiera di Policastro Bussentino. La vicenda ha avuto come protagonista una coppia, apparentemente di origine straniera, entrata nell’attività commerciale per acquistare alcuni generi alimentari.

La dinamica del raggiro alla cassa

È proprio al momento di saldare il conto che è stato messo in atto il raggiro. L’uomo, infatti, dopo aver estratto dal portafoglio la somma necessaria per il pagamento, ha chiesto alla negoziante una banconota da 20 euro a fronte di due banconote da 10 euro che fingeva di consegnarle. Non solo: il malvivente ha cercato persino di allungare le mani nella cassa per velocizzare le operazioni di scambio e creare ulteriore confusione.

L’intervento decisivo della titolare

La prontezza e la vigilanza della donna hanno evitato che la truffa andasse a buon fine. La cassiera è riuscita a comprendere immediatamente che si trattava di un tentativo di raggiro e ha allontanato l’uomo, sventando il colpo. Il copione applicato è quello classico: i truffatori tentano di disorientare chi si trova alla cassa attraverso passaggi di denaro rapidi e caotici. Questa volta, tuttavia, il tempismo e la lucidità della commerciante hanno impedito che la manipolazione psicologica e la distrazione portassero al risultato sperato.

Segnalazioni nelle altre attività della zona

Fallito il colpo, la coppia si è poi diretta verso altri esercizi commerciali della frazione, dove la presenza dei due soggetti non è affatto passata inosservata.