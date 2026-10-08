Ospedale Sapri: nuovo bando Asl per la gestione del bar

Sapri volta pagina sul fronte dei servizi sanitari territoriali. Dopo lo stop e il successivo annullamento in autotutela della precedente procedura, l’Asl Salerno ha pubblicato un nuovo bando ufficiale per l’affidamento in concessione della gestione del bar interno al Presidio Ospedaliero dell’Immacolata. Un’opportunità importante per gli operatori economici del settore, finalizzata a ripristinare al più presto un presidio fondamentale per il comfort di chi frequenta quotidianamente la struttura ospedaliera.

Come partecipare alla gara d’appalto

Il bando prevede l’affidamento della gestione per una durata complessiva di 60 mesi. Gli operatori economici interessati a presentare la propria candidatura dovranno seguire una procedura interamente telematica. L’invio delle offerte deve avvenire esclusivamente tramite la registrazione sulla piattaforma SORESA della Regione Campania, lo strumento digitale certificato per gli appalti pubblici regionali.

La tabella di marcia imposta dall’azienda sanitaria locale è definita con precisione per evitare ulteriori rallentamenti burocratici. Il termine ultimo e perentorio fissato per la presentazione telematica delle offerte è stabilito per le ore indicate nel disciplinare di gara del 4 novembre 2026.

Un servizio essenziale per l’ospedale di Sapri

La pubblicazione della nuova gara sblocca una situazione particolarmente attesa all’interno del nosocomio cilentano. Il bar interno rappresenta infatti un punto di riferimento logistico irrinunciabile non soltanto per i pazienti e i loro familiari, costretti a lunghe ore di attesa o degenza, ma anche per tutto il personale sanitario e medico in servizio presso il Presidio Ospedaliero dell’Immacolata.

Sulla vicenda è intervenuto direttamente il movimento civico a tutela dei diritti dei cittadini, che ha voluto esprimere apprezzamento per la rapidità con cui gli uffici competenti hanno riavviato l’iter amministrativo. In una nota ufficiale, Cittadinanzattiva ha voluto ringraziare i referenti aziendali: “Gli uffici dell’ASL per la celerità nella pubblicazione del nuovo bando” e ha espresso l’auspicio collettivo “che questo servizio essenziale per gli operatori sanitari e per i familiari dei pazienti sia attivato al più presto”.

Con la scadenza fissata per novembre, l’obiettivo condiviso è quello di chiudere rapidamente la fase di valutazione delle proposte e procedere all’aggiudicazione, restituendo così la piena funzionalità a uno spazio centrale nella vita quotidiana dell’ospedale.