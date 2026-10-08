Cilento

Incendio tra Agropoli e Ogliastro Cilento: rogo a Frascinelle

Nuovo incendio tra Agropoli e Ogliastro Cilento nella frazione Frascinelle. Intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme tra le sterpaglie.

Di:
Carmela Di Marco
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Nonostante l’avanzare della stagione autunnale, l’allarme roghi nel territorio cilentano continua a destare forte preoccupazione. Un nuovo incendio è divampato nella mattinata odierna al confine tra i comuni di Agropoli e Ogliastro Cilento, interessando in modo particolare la zona della frazione Frascinelle. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca presente ai margini della strada, si sono rapidamente propagate tra le sterpaglie.

L’intervento dei soccorsi e la matrice dolosa

Il rogo, la cui origine viene ritenuta verosimilmente dolosa, ha richiesto l’immediato interessamento dei Vigili del Fuoco. Necessario anche l’intervento di un elicottero.

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La prolungata siccità e il rischio idrogeico e ambientale

Questo episodio evidenzia come la piaga degli incendi continui a colpire il Cilento anche nei mesi tradizionalmente associati a un abbassamento delle temperature e a una maggiore umidità. La prolungata assenza di precipitazioni significative e le condizioni climatiche ancora favorevoli alla combustione mantengono alta la guardia delle autorità locali e delle associazioni di protezione civile, impegnate quotidianamente nel monitoraggio del territorio e nella prevenzione dei crimini ambientali che mettono a repentaglio il patrimonio naturalistico e la sicurezza dei residenti.

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