Attualità

Micronido d’infanzia ad Agropoli e Torchiara: iscrizioni aperte per i posti disponibili

L'Ambito Territoriale S8 riapre i termini di iscrizione per i micronidi di Agropoli e Torchiara destinati ai bambini da 12 a 36 mesi

Di:
Ernesto Rocco
Asilo Nido

L’Ambito Territoriale Sociale S8, con comune capofila Vallo della Lucania, ha annunciato la disponibilità di ulteriori posti per l’iscrizione al Servizio di Micronido d’Infanzia per l’anno educativo in corso. La misura riguarda direttamente le strutture operative nei comuni di Agropoli e Torchiara, offrendo una risposta concreta alle esigenze socio-educative delle comunità locali. L’iniziativa mira a garantire ai più piccoli un percorso di crescita qualificato e a fornire alle famiglie residenti un supporto fondamentale per bilanciare gli impegni professionali e quelli personali.

I dettagli del servizio e le sedi interessate

Il servizio educativo è riservato ai bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. Nello specifico, la disponibilità di posti riguarda la Sezione 2 “Giovanni Paolo II”, situata all’interno dell’Asilo “Adele Di Gregorio” in località Moio nel Comune di Agropoli, e la struttura del Micronido d’Infanzia presente nel Comune di Torchiara. Entrambi i presidi offrono spazi strutturati per stimolare l’apprendimento, la socializzazione e la tutela dei piccoli ospiti sotto la guida di personale specializzato.

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Modalità di presentazione delle domande

Le famiglie interessate possono inoltrare la richiesta di ammissione utilizzando la modulistica ufficiale messa a disposizione sul portale web dell’Ambito Territoriale S8. Trattandosi di una riapertura dei termini per il completamento della copertura dei posti, le iscrizioni resteranno aperte fino ad esaurimento delle disponibilità. Per ricevere assistenza sulle procedure o richiedere informazioni di dettaglio, è possibile contattare direttamente gli Uffici del Piano di Zona dell’Ambito Territoriale S8 con sede a Vallo della Lucania.

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