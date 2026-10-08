Teologia e letteratura a confronto: a Policastro la presentazione del libro su don Paolo Pifano

Il dialogo tra la dimensione della fede e le inquietudini del mondo contemporaneo trova un nuovo spazio di confronto nel Cilento. Venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 18:30, la Concattedrale di Policastro Bussentino sarà la cornice della presentazione ufficiale del volume “Tra Teologia e Letteratura. Prospettive e sfide alla luce del pensiero estetico di don Paolo Pifano”, opera scritta da Vincenzo Vigna e data alle stampe da Edizioni Efesto. L’evento rappresenta un appuntamento di rilievo per il dibattito culturale e pastorale del territorio, ponendo al centro dell’attenzione il ruolo della bellezza e dell’espressione artistica nella ricerca del senso dell’esistenza.

Un incontro promosso dalla Diocesi tra riflessione e attualità

L’iniziativa, fortemente voluta e promossa dalla Diocesi di Teggiano-Policastro, si inserisce all’interno di un articolato percorso di animazione culturale e spirituale rivolto alla comunità. Il dibattito vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama ecclesiale e intellettuale locale: insieme all’autore Vincenzo Vigna, interverrà il vescovo della Diocesi, monsignor Antonio De Luca. A guidare il confronto e a dialogare con lo scrittore sarà don Gianni Citro, il quale offrirà una lettura critica dei temi portanti emersi nel saggio.

Le domande della fede di fronte alle sfide della modernità

Il cuore del lavoro editoriale risponde a un interrogativo fondamentale per la società di oggi: «come parlare di Dio all’uomo contemporaneo?». Attraverso un’attenta disamina dell’eredità intellettuale di don Paolo Pifano, l’autore evidenzia come il discorso teologico non possa limitarsi a una semplice revisione formale dei propri linguaggi o dei metodi tradizionali. Al contrario, emerge l’urgenza di sviluppare un’indagine capace di immergersi nella storia concreta delle persone, interpretandone le contraddizioni, i dubbi e le trasformazioni in atto.

Il pensiero estetico come ponte tra saperi

In questo contesto, la riflessione sul pensiero estetico di don Paolo Pifano si trasforma in uno strumento privilegiato per esplorare la convergenza tra teologia e letteratura. Sebbene appartengano a domini differenti, entrambe le discipline condividono la medesima tensione conoscitiva e la volontà di interrogare l’esperienza umana nelle sue pieghe più profonde. L’incontro di venerdì 9 ottobre alla Concattedrale di Policastro Bussentino si prefigura dunque come una preziosa opportunità per riscoprire il valore della cultura quale luogo d’incontro e di crescita collettiva.