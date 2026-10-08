Agropoli, il M5S scende in piazza: gazebo sugli esiti di NOVA il 18 ottobre

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Agropoli promuove un incontro pubblico per condividere con la cittadinanza i risultati emersi dal percorso partecipativo “NOVA”. L’iniziativa si terrà domenica 18 ottobre, a partire dalle ore 10:30, nella centrale Piazza Vittorio Veneto. L’evento nasce con l’intento di trasferire i contenuti emersi dal dibattito politico direttamente sul territorio, offrendo ai cittadini uno spazio aperto di dialogo e approfondimento.

Informazione e partecipazione: gli obiettivi dell’iniziativa

Il gazebo informativo rappresenterà un punto di contatto diretto tra la rappresentanza politica locale e la comunità di Agropoli. Durante la mattinata, i componenti del Gruppo Territoriale saranno a disposizione per illustrare i punti chiave emersi dall’assemblea NOVA, analizzandone le possibili ricadute sulle dinamiche politiche e amministrative locali.

Oltre alla fase divulgativa, l’appuntamento sarà strutturato per favorire l’ascolto attivo: i cittadini potranno porre domande, presentare osservazioni e condividere proposte sui temi di interesse pubblico.

Il dialogo con i cittadini al centro dell’azione politica

L’iniziativa si inserisce all’interno delle attività istituzionali del Gruppo Territoriale M5S, che punta a consolidare una modalità di fare politica basata sulla trasparenza e sul coinvolgimento dal basso.

Dalle parole degli organizzatori emerge chiaramente lo spirito dell’appuntamento:

“Crediamo che informare e ascoltare i cittadini sia il punto di partenza di una politica realmente partecipata. Con questo gazebo vogliamo portare il confronto dalle istituzioni e avvicinarlo alle persone, mettendo a disposizione informazioni chiare e creando uno spazio aperto al dialogo.”

L’appuntamento è quindi fissato per la mattina di domenica 18 ottobre, dalle ore 10:30 in Piazza Vittorio Veneto ad Agropoli, per un momento di confronto aperto a tutta la cittadinanza.