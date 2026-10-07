Un nuovo ruolo per Carmelo Stanziola in ANCI Campania

Carmelo Stanziola è stato nominato referente regionale per il Gruppo di Lavoro Aree Naturali Protette di ANCI Campania. La nomina punta a rafforzare la rappresentanza dei Comuni campani che insistono su zone protette all’interno del sistema ANCI Nazionale, ponendo al centro del dibattito la gestione e la valorizzazione del patrimonio ambientale.

L’impegno per i territori e le aree protette

Il neo referente regionale unisce questa nuova responsabilità al proprio percorso istituzionale, tra cui il ruolo di vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’obiettivo primario è coniugare la tutela ambientale con le reali necessità di sviluppo economico e sociale delle comunità locali, con un’attenzione particolare alle aree interne della regione.

Come sottolineato da Stanziola, l’incarico rappresenta un ulteriore stimolo operativo: “Metterò questa nuova responsabilità a disposizione dei nostri Comuni, ascoltando amministratori e territori, raccogliendo criticità, esperienze e buone pratiche e cercando di trasformarle in proposte concrete da rappresentare nelle sedi competenti”. Un passaggio che conferma la centralità del confronto istituzionale per offrire risposte efficaci alle istanze dei cittadini e degli enti locali.