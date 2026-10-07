Attualità

Un nuovo ruolo per Carmelo Stanziola in ANCI Campania

Carmelo Stanziola nominato referente ANCI Campania per le Aree Naturali Protette. Focus su tutela ambientale e sviluppo dei Comuni

Di:
Maria Emilia Cobucci
Carmelo Stanziola

Carmelo Stanziola è stato nominato referente regionale per il Gruppo di Lavoro Aree Naturali Protette di ANCI Campania. La nomina punta a rafforzare la rappresentanza dei Comuni campani che insistono su zone protette all’interno del sistema ANCI Nazionale, ponendo al centro del dibattito la gestione e la valorizzazione del patrimonio ambientale.

L’impegno per i territori e le aree protette

Il neo referente regionale unisce questa nuova responsabilità al proprio percorso istituzionale, tra cui il ruolo di vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’obiettivo primario è coniugare la tutela ambientale con le reali necessità di sviluppo economico e sociale delle comunità locali, con un’attenzione particolare alle aree interne della regione.

Leggi anche:

Agropoli, Adamo Coppola torna in campo: “Pronto a dare il mio contributo”
Striscioni per la Madonna del Sacro Monte: dopo Novi Velia e Agropoli, il messaggio arriva a Capaccio Paestum
Franco Alfieri torna in libertà e ritrova la “sua” gente

Come sottolineato da Stanziola, l’incarico rappresenta un ulteriore stimolo operativo: “Metterò questa nuova responsabilità a disposizione dei nostri Comuni, ascoltando amministratori e territori, raccogliendo criticità, esperienze e buone pratiche e cercando di trasformarle in proposte concrete da rappresentare nelle sedi competenti”. Un passaggio che conferma la centralità del confronto istituzionale per offrire risposte efficaci alle istanze dei cittadini e degli enti locali.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.