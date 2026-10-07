Striscioni per la Madonna del Sacro Monte: dopo Novi Velia e Agropoli, il messaggio arriva a Capaccio Paestum

Dopo il dissenso espresso a Novi Velia, il dibattito sulla peregrinatio della Madonna del Sacro Monte si sposta a Capaccio Paestum. Un nuovo striscione di benvenuto è stato affisso davanti allo stadio “Mario Vecchio” di Capaccio Scalo, in risposta a quello dei fedeli novesi contrari al pellegrinaggio dell’effigie.

Lo striscione allo stadio “Mario Vecchio”

Il lenzuolo è comparso nelle ultime ore all’esterno dell’impianto sportivo. Il messaggio è chiaro: «Anche Capaccio ti aspetta Madonna del Monte».

Si tratta dell’ultimo episodio di una serie di prese di posizione esposte pubblicamente, che stanno animando il territorio cilentano e il comprensorio della Piana del Sele.

Dopo Agropoli, la risposta delle comunità cilentane

Nei giorni scorsi messaggi di accoglienza alla Vergine erano già comparsi ad Agropoli. L’iniziativa di Capaccio Paestum si inserisce dunque in un fronte di comunità che, attraverso i propri striscioni, rispondono a quanto accaduto a Novi Velia, dove i fedeli avevano manifestato apertamente la propria contrarietà alla peregrinatio.

Le ragioni di Novi Velia

Per i novesi, l’immagine della Madonna deve restare nel suo luogo di culto. La posizione si fonda su un principio: sono i fedeli a doversi recare in pellegrinaggio al Santuario del Sacro Monte, e non il contrario.

Le parrocchie cilentane: «Di tutt’altro avviso»

Di segno opposto la posizione delle parrocchie cilentane, che guardano con favore al passaggio della Madonna nelle proprie comunità e al momento di preghiera e partecipazione collettiva che ne deriverebbe.

Una “guerra” pacifica che divide il territorio

Il confronto, finora, si è svolto in modo pacifico e senza polemiche aperte, attraverso striscioni e manifesti esposti nei centri interessati. Resta però un dibattito che sta dividendo il comprensorio tra chi difende la tradizione del pellegrinaggio verso il Santuario e chi desidera accogliere la Vergine nei propri paesi.